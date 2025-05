Doce ciclistas, denunciados en una campaña de la Guardia Civil

Doce ciclistas resultaron denunciados en la última campaña de control realizada por la Guardia Civil a instancia de la Jefatura Provincial de Tráfico. El dispositivo especial de vigilancia, que se llevó a cabo del 12 al 18 de mayo en vías interurbanas, permitió controlar a 574 ciclistas. La mayoría de los partes emitidos fueron por la no utilización o el inadecuado uso del caso, por llevar puestos auriculares y por no respetar los semáforos. También hubo sanciones por alcoholemia, circular de forma incorrecta por la vía y por no hacer uso adecuado del alumbrado, entre otras. Además, se emitieron dos sanciones a conductores de vehículos. Una por conducción negligente o temeraria hacia ciclistas y otra por conducción con presencia de drogas en vías frecuentadas por estos. En Asturias, el año pasado hubo 184 accidentes con víctimas con bicicletas implicadas.