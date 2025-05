Jóvenes, formados y con ideas claras, la semilla del campo

Emprender en el sector agroalimentario en Asturias no solo es posible, sino recomendable por las muchas y diversas oportunidades que hay en una actividad que crece cada año. Requiere, fundamentalmente, conocer bien el sector, estar formado y tener la sostenibilidad y digitalización muy presentes; es necesaria también una buena dosis de prudencia para dar bien el paso en el momento oportuno, además de persevarancia; disponer de un buen plan estructurado y tomar nota de los ejemplos de éxito de otros que lo han hecho antes; y, por supuesto, tener respaldo económico y asesoramiento correcto.

Así lo exponen en líneas generales los participantes en la mesa de trabajo "ReGeneración del sector agroalimentario: emprender en el medio rural", organizado por LA NUEVA ESPAÑA en colaboración con BBVA. En la misma participaron Begoña López, directora general de Agricultura del Principado de Asturias; Rosa Bouzas, responsable de Pymes en la Territorial Noroeste de BBVA; Gerardo Nieto, director comercial de Campoastur; y Rocío Fernández, gerente de Ganadería Casa Ramón.

Es ésta última un ejemplo claro de apuesta por el medio rural, tras regresar en 2021 a la empresa familiar, en Salas, después de trabajar para otros. "Yo siento un profundo arraigo y amor por el campo, pero también me motivó continuar con lo que había construido mi padre, me producía pesar e inquietud que no tuviera continuidad", explica. Fernández no empezó de cero, pues aprovechó el legado familiar, pero aún así avisa: "Hubo muchos retos por delante y fue complicado al principio".

A día de hoy no se arrepiente, por supuesto, y tiene muchos planes para ir a más e innovar en la línea de agroalimentación con sus conservas. "Prefiero ser prudente y dar el salto con todo bien seguro", reseña. "Nosotros controlamos todo el proceso desde la materia prima al tener ganadería propia hasta que lo enviamos al cliente en Asturias y esperamos crecer llegar al resto de España", apunta la empresaria.

La importancia del sector primario y de la agroalimentación la conoce bien Begoña López, directora del ramo en el Gobierno del Principado, con un amplio abanico de ayudas de diversa índole –incorporación al agro para jóvenes y para mayores de 40, para contratar asalariados, industria agroalimentaria, etc– que cubren todo el espectro. "El reto generacional es un mal en toda Europa, y el campo no solo necesita retener a los jóvenes sino atraer a nuevos pobladores. En eso estamos", señala López, quien aconseja a los emprendedores: "Informarse bien, pedir ayuda, preguntarnos y utilizar todas las herramientas que hay. Y si no, nos adaptamos a lo que piden. No queremos que nadie deje de emprender en el campo por no pedir asesoramiento".

No obstante, nadie niega que en todo proyecto es clave y básico disponer de recursos, para llevarlo a cabo. "Es todo un reto acompañar a los profesionales del sector que, además, es muy diverso y adaptado a cada territorio, con sus singularidades. Nosotros nos adaptamos a cada caso, una vez nos cuentan su situación, sus planes, detectamos sus necesidades y le hacemos un seguimiento y apoyo personalizados", sostiene Rosa Bouzas, de BBVA.

"Nosotros tenemos la ventaja, al ser un banco grande, de unir una fuerte inversión en innovación, con la cercanía. Contamos con 500 oficinas en zonas agrícolas, que se refuerzan con todo el desarrollo digital de la banca electrónica. Porque el campo no entiende de horarios, y nosotros nos adaptamos a las necesidades del agricultor o el ganadero, a cuando pueden hacer sus gestiones".

En el contexto actual, Gerardo Nieto tiene claro que no hay excusa para no emprender en el campo. "En este momento la rentabilidad no es determinante, porque la hay. Influye la entrada al sector, emprender de cero es imposible salvo que tengas muy buenas condiciones", opina. "La alternativa es buscar pequeño huecos, nichos de negocio y emprendimiento, que hay muchos, como el producto ecológico, el gourmet, el artesano...". Algo que es especialmente relevante en Asturias, donde la escasa base territorial se compite con la calidad y la diferenciación del producto.

El director de Campoastur describe la evolución del sector asturiano, del modelo agrícola familiar a la figura del empresario agrario. "Hoy en día si no estás digitalizado no haces nada. Es increíble el avance tecnológico que ha habido en el campo asturiano, muchos urbanitas se quedarían impresionados. Pero se necesita mano de obra formada. Si no lo estás, debes formarte". Apunta Nieto que se requerirían más ingenieros agrícolas en el mercado laboral, figura fundamental para apoyar cualquier tipo de proyecto. Y zanja: "Es un sector que ofrece grandes oportunidades y lo tiene todo".

Begoña López, Directora de Agroalimentación del Principado "No queremos que nadie deje de emprender por no pedir o tener asesoramiento"

Rocío Fernández, gerente de Ganadería Casa Ramón "Me producía pesar que todo lo construido por mi padre no tuviera continuidad"

Rosa Bouzas, responsable de pymes de BBVA en el Noroeste "Unimos la potencia de ser una entidad muy grande con la cercanía a nuestros clientes"

