El nuevo fondo para potenciar pymes de Asturias, sin operaciones tras seis meses en funcionamiento

El fondo de inversión Asturias Crecimiento, impulsado por el Gobierno regional y anunciado públicamente hace más de seis meses en un acto multitudinario que contó con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, no ha financiado aún ninguna operación para fomentar el incremento de tamaño de las pequeñas y medianas empresas (pymes), como es su propósito. Esta parálisis ha contrariado a algunas de las entidades privadas participantes en el vehículo.

Alumbrado en el marco de la concertación social firmada el año pasado por el Principado, la patronal y los sindicatos, el objetivo de los creadores de Asturias Crecimiento es alcanzar un volumen máximo de 30 millones de euros destinados a financiar a empresas con un máximo de 500 trabajadores y 100 millones de euros de facturación anual. Los préstamos estarían concedidos por los bancos privados Renta 4 y EBN, pero para ello es imprescindible el aval de Asturgar SGR, la sociedad de garantía recíproca participada por el Principado y por entidades privadas.

No obstante, desde su presentación el pasado 12 de noviembre, en un acto celebrado en la Universidad Laboral de Gijón que contó con la asistencia de un nutrido grupo de empresarios y dirigentes asturianos, el fondo no ha financiado todavía ningún proyecto. "Estamos bastante disgustados. Nos llevó más de un año de trabajo preparar este fondo y no logramos entender por qué no arranca", lamenta un directivo de una de las entidades financieras involucradas, que también asegura que "se le han presentado varias operaciones a Asturgar".

A instancias de este periódico, desde Asturgar explican que Asturias Crecimiento "es un producto de nicho, específicamente orientado a empresas con proyectos de crecimiento sólidos, definidos y con una perspectiva a largo plazo que requieren un proceso de maduración prolongado antes de consolidarse". La sociedad argumenta que el fondo "no es una solución financiera concebida para resolver necesidades inmediatas, sino para estar presente como opción cuando las condiciones del proyecto lo permitan".

El lento arranque de este instrumento trae a la memoria el malogrado fondo LUAFund Asturias Growth, auspiciado por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y también ideado para aumentar el tamaño de las pymes. Se disolvió en marzo de 2024.