¿Qué opinan las familias de la hora extra de clases en junio y septiembre que tiene en pie de guerra a los profesores? Por un lado recelan y por otro ven "maravilloso" la extensión del comedor

Las familias respaldan de forma unánime la decisión de la Consejería de Educación de extender el comedor escolar a los meses de junio y septiembre, algo que venían reclamando desde hace años. Esta medida está detrás de que los profesores tengan que dar una hora lectiva más, hasta el inicio del almuerzo, que hasta ahora dedicaban a otras cuestiones de tipo burocrático. Por este motivo, varios sindicatos han convocado paros en las próximas semanas.

Los padres más interesados en la ampliación del comedor "son lo que necesitan conciliar por motivos laborales", asegura Marta Fernández, del AMPA del colegio Poeta Ángel González, de La Corredoria (Oviedo). Pero también hay quienes recelan de que esa hora adicional, antes del comedor, "suponga cargar la actividad lectiva" y también "más trabajo para los profesores, que hasta ahora dedicaban ese tiempo a la preparación de actividades", añade. En cambio, en el también ovetense colegio Escuelas Blancas no se verán muy afectados por la medida, pues ya venían disfrutando del comedor en junio y septiembre "desde hace bastantes años". Por eso, Gonzalo Riestra de la Torre, presidente del AMPA, sabe de primera mano que es "muy necesario".

Jessica Argüelles, presidenta del AMPA del colegio Tremañes de Gijón, asegura que las familias están "encantadas". "Tenemos cocina propia y no entendíamos por qué solo estaba el servicio de octubre a mayo", señala. Hasta ahora, los periodos sin cocina se suplían con catering, pero "no se puede comparar". Por eso, reivindica que las familias "necesitábamos" este cambio. "Llevamos mucho tiempo luchando por ello", asevera. E incide en que la decisión de Educación en ese sentido es "maravillosa". Eso sí, aboga por "implantar medidas de conciliación reales" que deben ser impulsadas por las empresas. "Los profesores están para enseñar, no para cuidar", proclama.

La extensión del servicio es una decisión "estupenda", según Silvia Yanes, presidente del AMPA del colegio Valdellera de Posada de Llanes. "Es una gran ayuda para la conciliación familiar, aunque no la solución definitiva porque los colegios no deberían ser un aparcadero de niños", señala. A la vez, respalda "todas las peticiones" que han llevado a los docentes a convocar una huelga, incluido el mantenimiento de la reducción de la jornada lectiva en Infantil y Primaria durante los meses de junio y septiembre. Resalta que hay "mucho desconocimiento" sobre el trabajo del profesorado. "El hecho de que los niños salgan a la una y media no significa que su trabajo acabe también a esa hora", destaca.

A juicio de Begoña Álvarez Argüelles, presidenta de la AMPA del colegio público Turiellos, en La Felguera, disponer del servicio en junio y septiembre "es muy positivo y una medida que nosotros veníamos reclamando desde hace tiempo, incluso con movilizaciones". No obstante, muestra su rechazo a la nueva jornada lectiva. "Es algo que no apoyamos. No solo perjudica a los profesores, también es malo para los alumnos, especialmente en el caso de los más pequeños, que necesitan un período de adaptación cuando empiezan y acaban las clases", dice.

Ana Belén Jiménez Jiménez, presidenta del AMPA de Virgen de las Mareas (Avilés), asegura que están "conformes" con la medida aprobada por Educación, puesto "no nos perjudica para nada y a nuestros hijos tampoco". Aunque aboga por dejar la jornada reducida "como está". En esta línea, señala que "ahora que acaba la escuela a la una, en vez de a las dos, los profesores están preparando las actividades del próximo curso, las notas, los que se marchan de fin de curso, etcétera".

En la AMPA del colegio público El Pascón, de Tineo, la extensión del horario escolar en los meses de septiembre y junio es bien recibida por lo que supone para facilitar la conciliación familiar y laboral. Sin embargo, ayer los padres lamentaron que todas las medidas de conciliación acaben con los niños más horas en el centro escolar. "Es una medida muy bien recibida para las familias que lo necesitan para organizarse, pero también hay quienes ven la otra cara, lo que supone para los niños que tienen que pasar más tiempo en el colegio; al final las medidas que se toman para facilitar la conciliación laboral y familiar está recayendo en los colegios y no en las empresas", expone la presidenta, Lorelay Álvarez.