El PP advierte de acusaciones sobre posibles irregularidades en Sogepsa

El PP expresó su preocupación ante la causa judicial en Sogepsa tras denunciar una trabajadora, representante sindical, lo que considera un intento de la dirección de la sociedad para revocarla como delegada de personal. Pero la preocupación, del diputado José Agustín Cuervas-Mons va más allá de la reclamación laboral: la denunciante refiere en su demanda que el origen de sus desavenencias con su superior jerárquico se originaron al negarse la trabajadora a "firmar certificaciones de obra por partidas no ejecutadas" y por varios problemas "en torno a ciertos privilegios a empresas de ingeniería", según consta literalmente en la demanda.

Cuervas Mons preguntó sobre ello al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, que ha recibido las competencias sobre Sogepsa, pero Sánchez afirmó desconocer los detalles y por eso llevó a comparecer a Andrés López, director de operaciones de Sogepsa. Cuervas Mons advirtió que López es uno de los codemandados por la trabajadora.

Aunque en las intervenciones no se profundizó en las posibles irregularidades que señala la demanda, López afirmó que no hubo ánimo de menoscabo en las actuaciones de Sogepsa sobre la trabajadora, aunque admitió que se distribuyó entre la plantilla una sentencia que incluía datos personales de la denunciante, por lo que existe una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. En su última intervención, Cuervas-Mons pidió a Borja Sánchez que, como nuevo responsable de Sogepsa, "no mire para otro lado".