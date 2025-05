El PP sopesa mejorar en las rentas bajas su reforma fiscal, "que beneficia a todos"

La batalla fiscal entre PSOE y PP está candente. El Partido Popular sopesa mejorar su propuesta de rebaja tributaria en el IRPF para el primer tramo, igualándola a la que aprobó el Gobierno de Asturias, de modo que las rentas más bajas se beneficien lo mismo que con la reforma impulsada por el Ejecutivo. Pero además, mantendrá una rebaja de medio punto en el tipo para el segundo y tercer tramo, para que el descuento mejore para las rentas hasta 34.657 euros. La alternativa fiscal de los populares, que registrarán para su debate en la Junta, mantiene su principal diferencia con la del Principado: extiende su beneficio a todos los contribuyentes, ya que con la rebaja al 9% del tipo para el tramo más bajo mejora también a todas las rentas, también las más altas, argumento con el que el Princiado rebate el planteamiento de los populares. Esta será la tercera propuesta fiscal del PP en lo que va de legislatura.

Si precisamente el Gobierno ha utilizado la merma de ingresos para la administración como argumento para cuestionar el modelo del PP, los populares sostienen que el efecto "a medio plazo" sería un "aumento de la recaudación porque aumentaría la actividad económica, y cada asturiano pagaría menos impuestos". El PP da por bueno el cálculo de 172 millones en que el Principado ha cuantificado la propuesta fiscal de los populares (incluye descuentos en otros tributos y la cifra aumentaría aún más con la rebaja al 9% del tramo más bajo), pero sostiene que supone "que los asturianos tengan 172 millones de euros más en sus bolsillos, y eso implica más consumo, más ahorro y más inversión; por lo tanto, más crecimiento económico y más empleo". En cambio, señala, "Barbón se ha quedado solo defendiendo su propuesta porque los empresarios y expertos se han mostrado en contra", citando a la patronal FADE, que asegura que "la reforma del Goierno "debilita aún más la competitividad".

El PP se plantea su reforma fiscal como una hoja de ruta para toda una legislatura y destaca que la principal diferencia del "modelo Queipo" respecto al "modelo Barbón" está en que "en ningún caso se contempla una subida de impuestos". El PP cree tramposo que Barbón suba el tipo en las rentas medias y no ejerza en su reforma ninguna deflactación, por lo que "no tiene en cuenta el efecto de la inflación, que empobrece año tras año a los asturianos".

Los populares niegan la acusación de que su propuesta baja impuestos a los que más tienen. "Queremos bajar impuestos a todos los asturianos, sin excepción", sostienen fuentes del PP que, si bien reconocen que su fórmula se aplicaría básicamente a las rentas inferiores a 40.000 euros, admiten que se extenderían a las rentas más altas. "Beneficiaría a todos; no vamos a penalizar a nadie que quiera venir a Asturias a trabajar o a invertir, ni poner obstáculos para que los que ya están decidan irse a otras comunidades autónomas", sostienen los populares. Queipo ha señalado internamente que "todos los asturianos merecen una rebaja fiscal tras años de una carga fiscal desmedida y tras años de una fuerte inflación".

Las "ventajas" del "modelo Queipo". El PP resalta que su propuesta "baja los impuestos a todos los asturianos, con especial acento en las rentas medias y bajas, para las que se dirigen los tramos reformados". Además, destaca que "se tiene en cuenta la inflación", ya que incrementa la base liquidable de los tres primeros tramos un 5%. El objetico es "evitar que se paguen más impuestos de lo que se debe cuando no ha aumentado la capacidad económica de los asturianos". También, persigue "igualarnos a nuestras comunidades autónomas vecinas" y busca "que el dinero esté en el bolsillo de los asturianos" y no "en las arcas de un Gobierno que no sabe gestionarlo". E insiste, también, en que la reforma del IRPF es "una medida más dentro de una reforma fiscal amplia" que persigue "más crecimiento económico y más empleo" y que afecta también a otros tributos comoel Impuesto de Sucesiones, el de Patrimonio o el Impuesto de Actividades Económicas.

Críticas a la propuesta del Gobierno. El PP considera que indirectamente "Barbón sube los impuestos a las rentas medias" al incrementar el tipo para el tramo entre 33.000 y 53.000 euros, para limitar el beneficio de la rebaja del primer tramo a las rentas superiores. Y señala que "Barbón mintió cuando dijo que no había un pacto con IU para subir impuestos".