Asturianos en el mapa: Alejandro está al frente de un importante área del Centro Cultural de España en México

La comunidad de asturianos en el exterior que LA NUEVA ESPAÑA teje a través de su edición "Asturias Exterior" ya supera los mil integrantes, repartidos por los cinco continentes e inscritos en el mapa interactivo del periódico. Los apuntados al mapa pueden conocer la ubicación de otros asturianos que se encuentren en los alrededores. Además, en los próximos días este mapa incorporará nuevas funcionalidades que permitirán a todos los asturianos inscritos interactuar entre ellos. Alejandro Alonso Moro es uno de las asturianas inscritos, en su caso desde México.

Alejandro Alonso Moro, ovetense de 1994, lleva más de cuatro años en Ciudad de México. Es gestor cultural y es el encargado del área de Artes Visuales y Música del Centro Cultural de España en México. "Estar aquí me ha aportado una gran apertura de miras y crecimiento en lo personal, y también un crecimiento notorio en laboral, con experiencias que en algún momento me gustaría poder aplicar o desarrollar en mi tierra natal", destaca. Moro ve México en evolución, con un "contexto complejo", que no ha sido problema para su crecimiento, "a todos los niveles en las últimas decadas".

Alonso Moro arrima el ascua a su sardina. "En concreto, en lo cultural, que es mi campo, considero a México como un referente a nivel mundial del que se puede aprender mucho". Este ovetense tiene claras sus preocupaciones a nivel internacional, todas con relación a "las , las guerras armadas, comerciales y otros tipos, así como el riesgo crítico de las políticas sociales, económicas".

Asegura que estar apuntado en el mapa de Asturias Exterior le aporta más conexión con Asturias. "Cuando estoy fuera emerge la necesidad de estar informado y seguir al hilo de lo que ocurre en mi territorio, por eso creo que iniciativas de este tipo son muy positivas para los que estamos fuera", recalca el asturiano, que vuelve a casa al menos una vez al año.