La huelga de profesores gana envergadura en Asturias al sumarse ahora ANPE: estos son todos los días de paro

La huelga de profesores gana tamaño en Asturias. ANPE, el sindicato mayoritario de la pública, también se sumará al paro en las aulas, que secundan CC OO, Suatea, UGT y CSIF. Así lo ha anunciado este viernes la organización presidida por Gumersindo Rodríguez al "no haber recibido respuesta por parte de la Consejería de Educación a la solicitud de diálogo y negociación". En su caso, la huelga será para el cuerpo de Maestros (es decir, solo en colegios) y se desarrollará entre el 9 y 13 de junio, en horario de 9.00 a 10.00 horas cada día.

"Desde ANPE hemos seguido en todo momento las actuaciones previstas y anunciadas, que apostaban por el diálogo y la negociación, buscando la unidad sindical y la adopción de medidas consensuadas en defensa de los derechos del profesorado. Ante la falta de avances y la negativa de la Consejería a abrir una vía de negociación, ANPE ha dado el siguiente paso previsto: la convocatoria de huelga", explica el sindicato.

Hasta ahora, ANPE era la única organización de las grandes de la educación asturiana que se mantenían al margen de la huelga. El paro ahora convocado, dicen, "es una medida progresiva y sostenible", pues se desarrollará durante una hora varios días consecutivos. De este modo, "facilitamos la participación del profesorado y mantenemos la presión de forma continuada, en defensa de la educación pública y de unas condiciones laborales dignas para los docentes asturianos", señalan.

ANPE termina su comunicado haciendo un "nuevo llamamiento a la negociación" a la Consejería de Educación "para que convoque, con carácter inmediato, una mesa de diálogo". La titular de esta cartera, Lydia Espina, aseguró precisamente ayer en comisión parlamentaria que "siempre he estado abierta al diálogo y siempre lo estaré". "No siempre estamos de acuerdo, pero me he sentado a negociar con ellos en multitud de ocasiones y lo haré las veces que sean necesarias, pero esta medida era una larga reivindicación (de las familias) que nosotros siempre hemos defendido", dijo la Consejera en referencia a la eliminación de la jornada reducida en junio y septiembre para prolongar el comedor escolar.

Precisamente esa medida es la que ha desatado la "guerra" entre el profesorado. Junio y septiembre son dos meses "con alta carga administrativa", según denuncian los docentes, en los que las clases terminaban una hora antes y que, desde el próximo mes de junio, tendrán el mismo horario que el resto del año, lo que les obliga a "regalar horas" al tener que "hacer memorias y evaluaciones fuera del horario escolar". Esto, junto a las tensiones acumuladas por el salario, han hecho saltar por los aires los puentes de diálogo entre sindicatos y Consejería.

Los días de paro

Con todo, ¿qué días habrá huelga en los colegios asturianos? Habrá tres paros diferentes. Por un lado, están CC OO, Suatea y UGT, que harán huelga el próximo martes día 27 y el jueves 5 de junio. Por otro está CSIF, que ha convocado una huelga indefinida hasta final de curso, que se desarrollará en cuatro días por semana. Serán los días 27, 28, 29 y 30 de mayo, y los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19. Este sindicato ha anunciado que llevará al juzgado los servicios mínimos de los paros por "abusivos". Y por último, está la huelga de ANPE, que tendrá lugar del 9 al 13 de junio y será de una hora cada día.

¿Qué reclaman los sindicatos?

Dotación adecuada de recursos humanos y materiales para poder atender a todo el alumnado.

Reducción de ratios real e instantánea.

Dignificación de la profesión docente.

Equiparación salarial inmediata con el resto de comunidades autónomas.

Disminución real de la jornada lectiva para mayores de 55 años.

Restitución de la jornada reducida en junio y septiembre para el alumnado de infantil y primaria.

¿Cómo afectará la huelga a los alumnos y a las familias?