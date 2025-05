Ovidio de la Roza deja hoy de presidir la patronal nacional del transporte

El empresario asturiano Ovidio de la Roza (Pola de Siero, 1948) dejará hoy "de forma voluntaria" la presidencia de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), después de diez años en el cargo. No obstante, el poleso cumplirá su mandato hasta 2026 al frente de la patronal asturiana del sector, Asetra.

Su renuncia como presidente de la CETM se llevará a cabo hoy en la asamblea general de la patronal, en Madrid, en la que también se oficializará su sustitución por Carmelo González, candidato único y hasta ahora vicepresidente de una organización que aglutina a más de 31.000 empresas.

"Me siento muy satisfecho por el trabajo que hemos hecho durante estos diez años, en los que me he sentido incondicionalmente apoyado por mis compañeros", aseguró a este diario De la Roza. "En las últimas décadas se ha producido una gran transformación del transporte de mercancías, que ha pasado de estar muy intervenido por el Estado a ser una actividad libre", resumió el empresario, que no obstante añadió que "aún quedan muchos retos por delante".