Kilos de ayuda en cada rincón: "Los jubilados son los que más se vuelcan"

Los voluntarios del Banco de Alimentos arrancaron ayer la recogida de primavera, una de las dos que organiza al año la entidad para cubrir las necesidades de miles de personas en Asturias. Las expectativas son buenas, según comentó Nicanor García, el exdiputado autonómico que participa y colabora activamente con la organización desde hace unos años. "Es curioso cómo las personas más solidarias y que más donan son la gente jubilada, es algo que se ve cuando estás en la recogida en los supermercados. La verdad es que la gente mayor se vuelca", aseguró.

El objetivo de esta campaña es recoger 150.000 kilos de alimentos para cubrir las necesidades "desde ahora y hasta octubre de las trece mil personas a las que atiende el Banco de Alimentos de Asturias". La entidad no da directamente los productos a las familias, sino que lo hace a través de distintas entidades como, por ejemplo, las Cocinas Económicas de Oviedo y Gijón, entre otras. Además de la recogida de primavera, el Banco de Alimentos también promueve cada año la "Gran Recogida" en el mes de octubre.

Dora Sierra, a la izquierda, con alumnos del colegio Virgen Mediadora Dominicas de Gijón. | MARCOS LEÓN

La campaña tiene dos acciones distintas. Este fin de semana, los más de quinientos voluntarios estarán en más de 350 supermercados de Oviedo, Gijón, Avilés y las Cuencas para la recogida física de productos no perecederos en los establecimientos de Alimerka, Más y Más y Carrefour, mientras que a lo largo de estos tres días y toda la semana próxima los interesados en colaboras podrán dejar su donativo económico en cualquier supermercado, no sólo en los de esas cadenas. Estos donativos tienen una peculiaridad: el dinero recogido en cada establecimiento será canjeado allí mismo por el Banco de Alimentos de Asturias, que de esta forma podrá compensar los posibles desequilibrios que haya en las donaciones directas de los productos no perecederos, según aclaró Nicanor García. Es decir, la entidad no se llevará el dinero donado en cada supermercado sino que lo canjeará allí mismo por los productos que sean más necesarios.

En Gijón, los voluntarios se distribuyeron ayer por diez establecimientos para recolectar la mayor cantidad de alimentos posible. En algunos, eso sí, la aportación se realiza mediante un donativo económico que, culminada la iniciativa, se transformará en alimentos. "Tiene una importancia máxima", señala sobre la campaña Francisco Prado, responsable del Banco de Alimentos en Gijón, que lamenta que las donaciones "últimamente han bajado, tras la dana". "La cesta de la compra ha subido pero los sueldos no se mueven", esgrimió.

Anima Francisco Prado a aportar alimentos no perecederos, precocinados o latas, aunque "si alguien viene con un kilo de arroz, bienvenido es", remarca. Muchos de los voluntarios en la ciudad en esta campaña primaveral son estudiantes de colegios. Como un grupo del Virgen Mediadora Dominicas, que ayer atendía a Dora Sierra en el Alimerka ubicado en los bajos del estadio de El Molinón. "Es primordial concienciar a los chavales", reivindica Francisco Prado.

Christofer Lillotte, primero por la izquierda, con varios voluntarios, en Avilés. |

"Estamos encantados, la respuesta en Avilés está siendo muy buena", reconoce Christofer Lillotte, coordinador del Banco de Alimentos en Avilés, donde cuentan con 150 voluntarios para la campaña que cierra hoy. "Para ser el primer día y que sea viernes, que mucha gente todavía está trabajando, estamos muy contentos. Vamos a buen ritmo", asegura el alemán que, a ojo, cree que llevan un 35% de la cantidad objetivo a media hora de la tarde. "Lo mejor es que, poco a poco, vamos consiguiendo a más voluntarios, que es lo importante. Como puedes ver, aquí tenemos representación de todas las edades", destaca. En la comarca avilesina tienen presencia en cuatro establecimientos.

Montse González trabaja en La Felguera y en la mañana de ayer no quiso dejar pasar la oportunidad de contribuir con la campaña de recogida del Banco de Alimentos, depositando varios artículos en la gran caja habilitada en un supermercado del barrio de Langreo Centro. No es la primera vez que lo hace. "Suelo contribuir y es una iniciativa que me parece maravillosa porque hace mucha falta. Parece que hay cada vez más necesidad de alimentos y tenemos que cubrirlas porque no podemos permitir que la gente se muera de hambre", señaló. E invita a sumarse a todo el que pueda.