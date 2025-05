Salvas por los héroes de 1808: Oviedo recrea la declaración de guerra a Napoleón

El vacío de poder provocado por la abdicación de los Borbones en Bayona impulsó el 25 de mayo de 1808 que la Junta General, constituida en Junta Suprema asumiese la soberanía y decidiese declarar la guerra a Napoleón ante la invasión francesa. Fueron un grupo de asturianos que no dudaron en dar un paso «importantísimo para el futuro de España», iniciando el camino para la quiebra del sistema constitucional vigente y la apertura al periodo de la democracia liberal. El acuerdo lo alcanzaron en la antigua sala capitular de la Catedral de Oviedo que este sábado, más de doscientos años después, acogió la conmemoración impulsada por la Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias y la Asociación de Recreación Histórico Cultural de Asturias (ARHCA).

«Fue un hecho de patriotismo ante un país que estaba invadido y con el sistema constitucional roto, porque el rey estaba preso. La Junta General asumió una responsabilidad histórica importante», afirmó José María Fernández, presidente de la Sociedad Económica. Pero el acto de ayer va más allá y reconoce a los hombres que «tuvieron el valor de enfrentarse a la potencia más importante del mundo en este momento, que había que tener arrestos». Es cierto que el final fue «trágico y muy doloroso, de una destrucción enorme de vidas y de todo», reconoció en alusión a la derrota de los regimientos asturianos tras aquel levantamiento; sin embargo, «la decisión fue acertada».

El 25 de mayo de 1808 es, por tanto, «un símbolo» casi desde el mismo momento en que sucedió. Ese día se concibe «como una de las primeras manifestaciones políticas del pueblo español como unidad patriótica o nacional», tal y como explicó la profesora titular de Historia del Derecho de la Universidad de Oviedo, Marta Friera. Es «un mito» construido a lo largo de los años y que ha servido para ir dando forma a la identidad asturiana. Los asturianos no solo se levantaron contra el invasor francés, sino contra el absolutismo y la tiranía de cualquier poder público; defendieron sus derechos y la capacidad del pueblo de participar en el gobierno.

Porque el establecimiento de un nuevo orden, indicó Friera, «si no quiere ser extraordinario y temporal debe encontrar , defender y lograr la aceptación de nuevos parámetros de legitimidad por parte de la comunidad». Porque «el derecho no es solo imposición, sobre todo es convivencia». «El 25 de mayo de 1808 fue para Asturias un punto de inflexión en la configuración como provincia. Se trataba de defender una propia de organización, representación y autogobierno de los asturianos», recordó. Un proceso que se alargó en el tiempo y que la profesional recorrió a través de Alonso Cañedo y Vigil, el asturiano que no solo fue elegido diputado de las Cortes Generales de Cádiz, representando a Asturias, sino que acabó presidiéndola y siendo parte importante de la Constitución de 1812.

Tras la conferencia, se depositó una corona de flores en las placas de la Catedral en homenaje a los héroes de aquel 25 de mayo de 1808 y, posteriormente, la Asociación de Recreación Histórico Cultural procedió en la Corrada del Obispo a realizar una salva (saludo que se hace con disparos de armas de fuego). Como cada año, los integrantes de la entidad acudieron ataviados con trajes de los regimientos Hibernia y Provincial de Asturias. La recreación llamó la atención de numerosos viandantes que en esos momentos se encontraban disfrutando de la jornada por el centro de Oviedo y que no dudaron en retratar cada momento del espectáculo. El homenaje también contó con la participación de la Banda de Gaitas de Oviedo.

Los actos finalizaron en la calle Altamira, donde se encuentra otra placa de homenaje. Allí también se realizó otra salva y se entonó el himno de Asturias.

Sublevación contra la injusticia

Ellos no fueron los únicos en conmemorar una fecha de tal enjundia. La asociación Movimientu 25 de mayu, creada el año pasado, realizó también su sentido homenaje a los héroes de 1808. En esta ocasión, el encargado de intervenir fue Ignaciu Suárez Echeverría, miembro de la directiva. «El 25 de mayo no es un homenaje a unas élites, sino el reconocimiento a un pueblo que se subleva contra la invasión extranjera, contra la injusticia y en favor de las libertades democráticas, lo que forzó a las élites sensibles a aquel movimiento popular a echar mano de la herramienta que tenían: la declaración de soberanía de la Junta General, como órgano de representación y gobierno», destacó.