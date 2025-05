Colapso en la gestión de las ayudas agrarias de la PAC: "Es un calvario"

"Es un auténtico calvario". Así hablan los técnicos que tramitan en Asturias la Política Agraria Común (PAC), los fondos de la Unión Europea que son garantía y pilar del sector primario en el Viejo Continente y que este año absorben 53.800 millones (más de una cuarta parte) del presupuesto total aprobado por Bruselas. En el Principado, benefician a cerca de 8.000 profesionales que se repartirán en torno a un millón de euros. Pero antes de ver el dinero ingresado en sus cuentas corrientes hay que rellenar formularios, reunir documentación, aportar justificantes… Y hay muchas dificultades.

"Es una tarea ingente, muy difícil y complicada. Desesperante", resumen indignados los técnicos. Lo cierto es que en los últimos años no ha habido convocatoria de PAC en el Principado que no haya estado acompañada de las quejas del sector.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, niega los contratiempos cada vez que es cuestionado al respecto y esgrime que los pagos han mejorado en tiempo y forma, mientras que rechaza que el retraso en convocar las ayudas -Asturias ha sido la última comunidad en abrir el plazo, algo que se hizo a mediados de abril cuando había posibilidad desde el 1 de febrero- sea un trastorno para el sector. Sostiene que la Administración ha trabajado con los profesionales en los últimos meses para informar sobre las novedades de este año y enseñarles a usar la aplicación informática para las solicitudes.

"No entendemos tanta soberbia cuando todo el mundo lo sufre. La gente que trabaja en las entidades bancarias lo sabe bien", insisten los afectados, que dan un dato: "Todavía hay expedientes del año pasado por cobrar en Asturias". De algún modo, el Principado ha venido a reconocer que hay problemas al modificar recientemente la estructura interna de la Consejería de Medio Rural: ha unificado en un servicio de nueva creación la gestión de los fondos europeos, que centralizará la dirección general de Ganadería. Una medida que no ha convencido a las organizaciones agrarias, que temen "mayor colapso aún" en ese departamento de por si ya saturado.

La "desesperación" para tramitar la PAC ha llevado a Coag y Asaja ha remitir una carta al Consejero para detallar cada una de las "incidencias" y solicitarle que pida al ministerio una nueva ampliación del plazo, que ya ha sido alargado en toda España hasta finales de este mes. "En caso contrario no vamos a poder tramitar todas las solicitudes", aseguran. En la misiva también muestran su malestar después de que Marcelino Marcos afirmase que la ampliación del calendario fue por problemas en otras comunidades, no en Asturias, cuando el propio Ministerio ha informado por carta a las organizaciones de que sí ha sido por los retrasos en territorios como el Principado.

La retahíla de problemas que enumeran es abundante, hasta el punto de que Asaja y Coaga están dispuestas a "levantar un acta notarial" para acreditar los problemas. "La responsabilidad siempre recae en los tramitadores y los perceptores, que sufren demoras en pagos y también penalizaciones, cuando es por causas ajenas imputables a la administración, que actúa con desorden, improvisación y desconcierto", advierten.

Por un lado, aseguran que la aplicación informática SGA "no funciona". Y concretan: "Cuando introducimos datos indica que los ha grabado correctamente y no es cierto. Además, la mayor parte del tiempo no se puede utilizar la declaración gráfica, ralentizando aún más las tramitaciones". Otro obstáculo: el retraso en la comunicación de las licencias de pasto. "Hay casos que se notificaron el 16 de mayo, hay cesiones de derechos sin validar desde el año pasado…". Y más: "Casi seis meses después de que se solicitasen las ayudas de incorpórate al agro, los expedientes están sin resolver. Nos encontramos con la paradoja de que tramitamos la segunda convocatoria de esta ayuda sin que se haya resuelto la primera".

De momento, queda apenas una semana para que los agroganaderos asturianos tengan tramitada la solicitud de la PAC, unos fondos sin los cuales sería imposible seguir adelante para la mayoría. De salir todo bien, las ayudas directas comenzarían a percibirse en forma de anticipos a partir del 16 de octubre.