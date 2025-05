¿Logrará Educación un acuerdo in extremis para evitar la huelga de profesores? La consejera lo ve posible a un día del primer paro

Educación intentará hoy un milagro "in extremis". La consejera Lydia Espina mantendrá reuniones individuales con todos los sindicatos educativos –comenzará a las 10.30 y la última será a las 16.00 horas– con la esperanza de frenar la huelga que arranca mañana y que amenaza con un fin de curso caótico. Lo hará con la idea de protagonizar un diálogo "constructivo y con la vocación de llegar a acuerdos", tal y como, insisten en el Principado, ya ha hecho en dos ocasiones a lo largo de la actual legislatura.

Espina cuenta con una agenda de prioridades que está "al servicio de la comunidad, también de las familias", y que atiende las necesidades educativas y sociales.

Con el "máximo respeto" al derecho del profesorado a movilizarse, la Administración hace un llamamiento al sosiego y a la escucha activa. "Hay margen para el entendimiento, ya que todos estamos en la misma clave: trabajar para conseguir el mejor sistema educativo posible", aseguran en Educación. Con esa voluntad "abordamos las reuniones de hoy. Dispuestos a escuchar, dispuestos a proponer mejoras y plenamente dispuestos a acordar".

La consejera de Educación estará acompañada en todos los encuentros por los directores generales de Personal Docente, César González; de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez, y la directora general de Centros y Red de 0 a 3 años, Cristina Blanco.

La ronda de encuentros la inaugurará, a las 10.30 horas, ANPE, el sindicato mayoritario de la enseñanza pública que hasta el pasado viernes se mantenía al margen del conflicto. Finalmente, "ante la falta de avances y la negativa de la Consejería a abrir una vía de negociación", anunciaron paros de una hora entre el 9 y el 13 de junio.

La segunda reunión será con Comisiones Obreras una hora después; le seguirán SUATEA y UGT. Estos tres sindicatos apuestan por dos días de paro, el 27 de mayo y el 5 de junio. La jornada finalizará por la tarde, a las 16.00 horas, con el encuentro con CSIF, el único sindicato que defiende una huelga indefinida desde este martes hasta fin de curso.

Revisión del modelo

En las últimas semanas, los docentes han alzado la voz. No quieren que se suprima la jornada reducida como consecuencia de la extensión del servicio comedor a junio y septiembre. Sin embargo, en el Principado insisten en que no pueden generar agravios comparativos entre los colegios con comedor y el resto. "No podíamos establecer una hora más lectiva solo a una parte", insisten.

Este fue el detonante de la huelga, pero los profesores insisten que es una cuestión de mucho más trasfondo. En un manifiesto conjunto, más de un centenar de directores asturianos dejan claros sus motivos para protestar. Exigen una equiparación salarial con otras comunidades, pero también hablar de poder atender adecuadamente la diversidad, regular los centros de educación especial, reducción inmediata de ratios profesor-alumno, un plan de actuación sobre las infraestructuras educativas y una revisión del modelo de conciertos educativos, entre otras muchas medidas.

Las reuniones de hoy determinarán si, finalmente, la educación asturiana vivirá un fin de curso tranquilo o envuelto en el caos.