El PP pide reprobar a la consejera de Educación ante las movilizaciones anunciadas por los docentes

El Partido Popular pedirá reprobar en la Junta General del Principado a la consejera de Educación, Lydia Espina, por haber levantado “un muro de soberbia” contra los docentes. Así lo ha anunciado esta mañana, Álvaro Queipo, quien no solo muestra su respaldo al colectivo de profesionales, sino que destacó su “enorme labor, “a pesar de todos los palos en la rueda que se encuentran por parte de la Consejería”.

El popular considera que se ha llegado "demasiado lejos". "Lo que esta pasando en el sector es una vergüenza y no es de recibo, y como Barbón no la va a cesar, pido a los demás grupos que apoyen la reprobación y digamos claramente que la educación en Asturias no puede seguir en manos de esta consejera", reclama.

Por su parte, la diputada Gloria García, portavoz de Educación en el PP, afirma que “la reducción de una hora en junio y septiembre no es más que la gota que colma el vaso de años de mal trato, de ninguneo y de falta de diálogo de la Consejería de Educación con el profesorado”. La popular lleva mañana una interpelación al parlamento sobre todo este conflicto.

Lydia Espina se encuentra este lunes manteniendo reuniones con todos los sindicatos educativos para intentar acercar posturas antes de la huelga que comenzará, si no hay cambios, este martes. Los docentes demandan continuar con la jornada reducida en junio y septiembre, aunque se extienda el servicio de comedor a dichos meses. También reclaman mejoras salariares y del modelo educativo.