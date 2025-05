Queipo pide el cese de Espina: "Es un muro de soberbia"

"Un muro de soberbia". Eso es lo que Álvaro Queipo cree que ha construido la consejera de Educación, Lydia Espina, ante los docentes asturianos, "llevándoles a numerosas movilizaciones a lo largo de la legislatura por su falta de diálogo y su ninguneo". Por su parte, la diputada Gloria García, portavoz de Educación en el PP, afirmó que la hora lectiva extra en junio y septiembre "no es más que la gota que colma el vaso de años de maltrato, de ninguneo y de falta de diálogo de la Consejería de Educación con el profesorado".

Por ello, el Partido Popular anunció ayer que llevará a la Junta General una reprobación de la titular de Educación. Y, además, exigió a Adrián Barbón, presidente del Principado, que la cese. Queipo considera que se ha llegado "demasiado lejos". "Lo que esta pasando en el sector es una vergüenza y no es de recibo, y como Barbón no la va a cesar, pido a los demás grupos que apoyen la reprobación y digamos claramente que la educación en Asturias no puede seguir en manos de esta consejera", dijo.

Una propuesta apoyada ayer por Foro Asturias. Su secretario general y portavoz parlamentario, Adrián Pumares, considera que la protesta está "plenamente justificada" ante la actual situación de la educación asturiana. "Lo que más me preocupa es la ruptura del diálogo de la Consejera con los representantes de los trabajadores, algo especialmente grave cuando ella misma hizo del diálogo su principal seña de identidad", señaló Pumares. Además, el portavoz de Foro Asturias denunció que el Gobierno regional ha mentido al intentar justificar los actuales problemas con supuestas medidas de conciliación, "cuando en realidad hay múltiples compromisos incumplidos". Entre ellos, citó la mejora de ratios, la digitalización, los salarios del profesorado y la atención a las necesidades educativas especiales, "que siguen desatendidas".

El resto de partidos de la oposición también quiso manifestarse de cara a las huelgas convocadas. El diputado de Vox Javier Jové tachó a Espina de "soberbia y autoritaria". "Ha conseguido algo verdaderamente meritorio, poner a todos los agentes del sector en su contra", subrayó. Y añadió que su única prioridad es "avanzar en su agenda ideológica" utilizando la consejería para "adoctrinar a los alumnos". De ahí, aseguró Jové, "su negativa a atender las reivindicaciones sindicales, ya que todas las energías y recursos de la Consejería van destinados a sus proyectos".

Por su parte, la diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, defendió la educación pública antes de este primer parón, mostrando su apoyo a los docentes. "Sus condiciones laborales y sus reivindicaciones tienen que ser escuchadas", aseguró ayer, al tiempo que apeló al diálogo entre profesionales y Consejería. "El objetivo final debe ser cuidar y reforzar un sistema educativo que ha demostrado con sus resultados que funciona y que debe seguir funcionando", subrayó. Y anunció que hoy acudirá a la concentración para poder acompañar a los "compañeros del sector educativo".