Arranca la huelga de profesores en Asturias tras fracasar la negociación con Educación: estas son las fechas de los parones

La huelga de profesores en la enseñanza pública ya es una realidad y empezará hoy mismo. La consejera de Educación, Lydia Espina, no logró ayer evitar los paros tras reunirse por separado con los cinco sindicatos convocantes (hay tres calendarios diferentes), que calificaron de "insuficiente" su oferta. "Estamos muy decepcionados", aseguraban desde CC OO al salir de un encuentro "infructuoso", en el que percibieron "ignorancia" sobre las reivindicaciones por parte de la Consejera. "Espina vive en una realidad paralela, no se ha enterado de nada", protestaron desde UGT. Y añadieron que no descartan radicalizar el conflicto y convocar un huelga indefinida. Algo que ya ha hecho CSIF que, aunque siendo el sindicato minoritario, comenzará el paro hoy y lo continuará hasta final de curso, el próximo 19 de junio, integrando, además, al personal docente de Secundaria.

Entre los asuntos que se debatieron en la mesa de diálogo, estuvieron la equiparación salarial y la reducción de la carga administrativa por parte de los docentes. En este sentido, la Consejería les ofreció un equipo de apoyo, dependiente del Principado, para liberar a los equipos directivos de centros unipersonales del trabajo burocrático que supone la administración económica.

Pero el punto que más "crispó" los ánimos fue la solución dada al aumento de la jornada lectiva en junio y septiembre para posibilitar el servicio de comedor estos meses, motivo que llevó a los profesores a ponerse en pie de guerra, ya que, según explican, se trata de períodos con un alto nivel de trabajo administrativo -al ser el final y principio de curso- y terminar las clases a las 14.00 horas en lugar de a las 13.00 horas retrasa esas tareas burocráticas. Para evitarlo, Educación propuso que esa hora pueda impartirse en el patio -como si fuese parte del recreo- de manera que haya un profesor por cada 60 alumnos en el caso de Primaria y uno por cada 25 en Infantil, disminuyendo así el número de docentes "afectados".

Una medida que la dirección de ANPE, sindicato mayoritario meditará antes de la primera jornada de paros que ha convocado (el 9 de junio). "Tenemos tiempo de reunirnos más veces con la Consejera y que estas propuesta no queden en papel mojado", aseguraron desde esta agrupación. Unas reuniones que la propia Lydia Espina se abre a tener. "Esta Consejería siempre está abierta al diálogo para mejorar la educación", sostuvo ayer tras las reuniones que, según dijo, sirvieron para "recoger las peticiones de cada sindicato para abrir una mesa de negociación".

Sin embargo, el resto de organizaciones sindicales -CC OO, UGT, SUATEA y CSIF- lamentan haber salido de la sede de la Consejería de la Educación con las manos vacías. "Parecen no querer entender la gravedad que se vive en los centros", afirman desde CSIF. "El profesorado asturiano ha dicho basta y ya no hay vuelta atrás", advirtió UGT antes de esta primera jornada de huelga.

Parones divididos

En total, hay tres huelgas convocadas. CSIF ha organizado una protesta indefinida hasta final de curso, que se desarrollará en cuatro jornadas por semana, comenzando hoy, 27 de mayo, y siguiendo los días 28, 29 y 30 de mayo, y 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19 de junio. CC OO, SUATEA y UGT han convocado dos paros: el de hoy y otro el jueves 5 de junio. Por su parte, ANPE, el sindicato mayoritario de la pública y último en sumarse a las movilizaciones, organizará paros de 9.00 a 10.00 horas entre el 9 y el 13 de junio. Así las cosas, a la huelga de hoy irán todos los sindicatos salvo ANPE. Las cuatro centrales movilizadas para hoy llaman al profesorado a seguirles en un parón que, esperan, surta efecto en una Consejería "desconectada de la realidad".

La jornada comenzará con un "Lydia Crucis". CC OO, SUATEA y UGT realizarán un singular vía crucis por las calles de Gijón, jugando con el nombre de la Consejera, Lydia Espina, para denunciar el "calvario docente". Los maestros recorrerán once colegios que simbolizarán "las estaciones del calvario a la que se enfrentan" cada día en las aulas.

Los actos centrales de la jornada tendrán lugar en la plaza de España de Oviedo, frente a la sede de Educación, con dos protestas: a las 12.00 y a las 18.00 horas. Los docentes quieren simbolizar con ellos su unión. Habrá lecturas de manifiestos a favor de una enseñanza pública de calidad.