"Con el cupo catalán vamos a la quiebra del estado"

El economista asturiano Jesús Fernández-Villaverde, catedrático de la Universidad estadounidense de Pensilvania, firma junto al madrileño Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y exdiputado de Ciudadanos, el libro "La factura del cupo catalán" (La Esfera de los Libros), donde ambos autores diseccionan el contenido y las repercusiones del acuerdo entre los socialistas y ERC para que Cataluña disponga de una "financiación singular" al estilo vasco o navarro (recaudación por la Generalitat del 100% de los impuestos estatales en su territorio). Entre otros, llegan a este diagnóstico: "Si le damos a Cataluña toda esa financiación, en España no quedará Estado"

En el libro hablan de que estamos ante la mayor mutación del diseño territorial español desde 1978. ¿A dónde nos conduce?

En España ya hay ciudadanos de primera y de segunda. En esos momentos hay unos 3,3 millones de ciudadanos de primera, que son los que viven en el País Vasco y Navarra, y unos 45 millones de segunda, que son los de las comunidades de régimen fiscal común. Y este acuerdo entre PSC y ERC lo que quiere es pasar a Cataluña del segundo grupo al primero. El problema es que, si está mal tener 3 millones de ciudadanos de primera, aunque más o menos lo podemos conllevar, tener 10 millones de ciudadanos de primera y 38 de segunda no lo aguanta el país, se lo lleva por delante. Además, esto viene de la idea de que los territorios tienen derechos, algo propio del feudalismo. La tradición del liberalismo, y aquí no me refiero a liberal en el sentido de estar a favor del libre mercado, sino a la idea del constitucionalismo liberal de la Revolución Francesa, es que quienes tiene derechos son las personas. Decimos derechos humanos, no decimos derechos de la tierra.

Versionando la frase de un colaborador de Bill Clinton, ustedes sostienen que el problema de Cataluña "¡es el gasto, estúpido!", no la falta de financiación…

Antes que nada, quiero precisar que los datos que utilizamos, porque ya me ha preguntado algún nacionalista de dónde los sacamos, son de la página web del Ministerio de Hacienda. En base a ellos, Cataluña recibe unos 3.800 euros por persona al año del sistema de financiación. Madrid, 3.100. La media de las comunidades del régimen general son 3.300. Si tú cobras 3.800 y la media son 3.300, ¿cómo dices que estás infrafinanciado? No se necesitan matemáticas avanzadas: 3.800 es más que 3.300. Hombre, es verdad que Cataluña tiene las competencias de policía y de prisiones, pero eso son como mucho unos 200 euros de gasto más per cápita; aun restándolos está bien financiada.

¿Y sus cuentas del gasto?

Nos bajamos los presupuestos ejecutados de Cataluña y de Madrid. Como Madrid tiene un poquito menos de población, multiplicamos sus números por el factor que nos permite simular que ambas poblaciones son iguales. Y sale lo siguiente: Cataluña gasta 47.000 millones al año y Madrid, 32.000 millones. ¿Por qué se gasta Cataluña 15.000 millones más? Parte, unos 4.000 millones, son por la deuda que ha ido acumulando porque gastó mucho en el pasado, y el resto viene de que se gasta más en todo: sanidad, educación, política exterior... En esto último Madrid gasta 4 millones, que imagino será el coste de una oficina en Bruselas, que tiene sentido tenerla. Pues Cataluña se gasta 75 millones en política exterior. Madrid se gasta 56 millones en altos cargos; Cataluña, 256 millones. ¿Y dicen que están infrafinanciados? Es un pelín de morro. Lo que pasa es que Cataluña gasta mucho y no le da el dinero. Entonces se fijan en que hay dos regiones, el País Vasco y Navarra, a las que se les da de más, y dicen: "Yo quiero lo que tienen ellas en vez de tragarme el sapo de empezar a vivir con lo que me toca".

Se despachan a gusto contra el sistema foral vasco y navarro, lo tachan de "tumor" y argumentan, además, que, no sólo no contribuye a la solidaridad con el resto, sino que vascos y navarros reciben dinero extra de regiones que son menos ricas, a través del llamado ajuste del IVA y del déficit de las pensiones. ..

Mi querido coautor, Francisco de la Torre, lo llama "el gran secreto de la democracia española". El País Vasco se queda con el 100% de los impuestos pagados en allí y encima le enviamos unos 5.000 millones al año de más. Es impresionante. En 2017, pongamos por caso, no habría escrito un libro sobre esto, porque, bueno, son dos millones y medio de vascos y hay tantas cosas que van mal en España… Pero, ahora que los catalanes dicen "nosotros como los vascos", a uno no le queda más remedio que decir la verdad: si les damos a los catalanes toda esa financiación vamos a la quiebra del Estado. Es que no habría Estado.

¿Cómo es lo del IVA?

Imagine que yo soy un paisano de Mieres y estoy suscrito a LA NUEVA ESPAÑA. Por mi suscripción pago un IVA, ¿pues sabe usted que de ese IVA que paga el lector de Mieres un uno y pico por ciento se va al País Vasco? ¿Qué le parece?

Injusto.

Como mínimo. Pues ese mismo paisano cada vez que, por ejemplo, pide una botella de sidra, también paga un IVA al País Vasco. Ese es el primer problema y su origen está en cómo se hizo el ajuste entre lo que se producía en el País Vasco y se vendía fuera y lo que se producía fuera y se vendía en el País Vasco, para determinar con cuánto IVA se quedarían las haciendas forales. Los negociadores vieron que era muy complejo y entonces se creó una fórmula que tendría sentido si se hubiese hecho bien, pero no se hizo bien a propósito.

¿Y lo de las pensiones?.

Cuando un señor de Oviedo paga IRPF, una parte va a cubrir el déficit que hay en las pensiones en España. Contribuye con su IRPF tanto a pagar la pensión de otro asturiano que se jubiló de la mina como la de un vasco que se retiró en Baracaldo. Pero el que paga IRPF en Bilbao no paga nada ni de la pensión del asturiano ni de la pensión del de Baracaldo. Es una tomadura de pelo.

¿Por qué no se cortó esto?

Cuando empezó a ocurrir, es decir cuando empezó a haber déficit de pensiones, se lo dijeron a (Cristóbal) Montoro, antiguo ministro de Hacienda del PP. Básicamente se encogió de hombros y respondió: "Nosotros necesitamos los cinco votos del PNV en el Congreso".

En defensa de la "financiación singular" y para diferenciarla del cupo se alega que Cataluña pagará una cuota de solidaridad para el resto de regiones. ¿Se fía?

Esa cuota es un paripé que se han sacado de la manga para que no desaparezca el PSOE en Andalucía o en Asturias. Porque si les dices a los votantes de Andalucía y de Asturias que los catalanes dejan de contribuir a la caja común, hasta los más leales dejarían de votar al PSOE. Han optado en primer lugar por no llamarlo cupo, para engañar a los incautos y para que los medios afines al Gobierno puedan decir que no lo es. Y luego dicen también: "Aquí tenemos cuatro mil millones de solidaridad fenomenales". Está diseñado para que se vaya reduciendo a lo largo del tiempo. Imaginemos que en este primer año pagan esos cuatro mil millones, pero luego habría que incrementarlo de año en año con la inflación. ¿Usted cree que lo van a hacer? Y en 2027 habrá elecciones y resultará que, pongamos por caso, el Partido de Regeneración Reformista necesita tres diputados de ERC, que le va a decir: "Te doy los tres votos, pero la cuota de solidaridad, bajémosla de cuatro mil millones a tres mil ochocientos millones". Cuando llegue 2040 o 2050, entre uno y otro la cuota será cero.

Otra conclusión lapidaria: el cupo catalán no es viable porque no hay dinero…

Del gasto del Estado, que incluye a todas las administraciones, quitas pensiones, sanidad, educación, otras prestaciones como la dependencia, intereses de la deuda… y no queda nada. Es el problema que tenemos ahora por ejemplo en defensa. Nos hemos comprometido a gastar más, pero no hay dinero, y si no lo hay para la defensa, cómo va a haberlo para dedicarles mucho más a las autonomías.

¿Pero el Gobierno ha prometido más financiación para todas ellas?

Por prometer que no quede. Podemos decir que vamos a crecer todos veinte centímetros, a perder treinta kilos y a hacernos guapos y rubios. Me imagino que lo que intentará el Gobierno es el tipo de trampas contables que ya está haciendo, como la de la hucha de las pensiones, que es un fraude. Lo que le importa es controlar el relato, la realidad le da igual. Quiere poder tener algo que sea lo suficientemente plausible para dar una rueda tras el Consejo de Ministros y que todo el poder mediático alrededor del Gobierno empiece a machacar contando esa historia hasta que convences a un número suficiente de votantes de que es verdad. Y eso es lo que van a hacer. Se van a inventar una historia, no sé cuál es, pero sé que será muy buena, porque esta gente es muy buena en inventarse historias.

Dan también la alarma por la fragmentación de la Agencia Tributaria que conlleva el acuerdo para Cataluña. ¿Acaso no es bueno descentralizar?

Somos muy partidarios de descentralizar, por ejemplo en la sanidad, pero hay otras cosas que tiene mucho más sentido hacerlas centralizadas. Es lo que los economistas llamamos economías de escala. Entre las cosas que está muy bien hacerlas centralizadas está la recaudación de impuestos, porque así tienes una base de datos unificada y lo sabes todo, y la gente no te mete mentiras. ¿Qué está pasando ahora con las haciendas forales? Yo tengo una empresa en Guipúzcoa y vendo en Asturias y le digo a la agencia tributaria de Asturias que esa venta la estoy declarando en Guipúzcoa y a la de Guipúzcoa que la estoy declarando en Asturias y al final… Con esto se hacen trampas como no se puede ni imaginar. No es sólo algo teórico, en el libro aportamos un ejemplo muy bonito de la Volkswagen: se montó un esquema para defraudar basándose en que los de Barcelona, adonde se llevaban los coches, no se enteraban de lo que se hacía en Pamplona, donde se fabricaban, y a su vez en Pamplona no se enteraban de lo que se hacía en Barcelona. Ahora imagínese esto transferido a toda Cataluña.

En el libro le echan un capote al sistema de financiación autonómica vigente, a menudo denostado.

Si va a la hemeroteca verá que en 25 años de entrevistas he sido muy crítico con muchas cosas en España. Pues justo esta de la financiación autonómica, excepto lo que tiene que ver con el País Vasco y Cataluña, es algo que más o menos funciona. Es un sistema que está dándoles a las comunidades, de una manera relativamente equitativa, el dinero que necesitan para hacer lo que quieren hacer. A menos, claro, que tú en Cataluña quieras hacer otras cosas.

¿Qué cambiaría?

Insistimos de manera radical en mejorar la transparencia. El sistema es muy opaco, muy difícil de entender, y se puede llegar a exactamente los mismos resultados de una manera mucho más sencilla y clara. Una democracia funciona mejor cuando los votantes entienden las cosas. En segundo lugar, es un sistema que se tiene que actualizar, porque ciertas tablas y criterios que se estandarizaron han ido quedando anticuados. Así, les va mal en la vida a los murcianos y a los valencianos, los peor financiados. Creo además que el sistema debería dar un poquito más de incentivo a las autonomías para que intenten ser eficientes. Tenemos una casa en la que quizá haya que reformar la cocina y poner nuevos azulejos en el baño, pero no demolerla y empezar desde los cimientos.

También afirman que hay que meter mano en el modelo vasco y navarro, pero ¿es políticamente viable?

Entre usted y yo, y las 200.000 personas que nos lean, no. Pero soy un economista, un académico. Tengo que decir la verdad. Si como académico renuncio a decir lo que hay que hacer, entonces nunca vamos a empezar a hacerlo.

Deslizan que tampoco les ha gustado la reacción del PP al cupo catalán…

Hay una novela del gran escritor austriaco Robert Musil que se titula "El hombre sin atributos", y es como defino a Núñez Feijóo. No sabe de economía, y además creo que no le interesa. En el tema de la financiación autonómica, el PP está muy controlado por su dirección en el País Vasco, que piensa que el diputado que tiene en Álava, el diputado que de vez en cuando tiene en Vizcaya y el que alguna vez ha tenido en Guipúzcoa desaparecerían si toman una posición más firme con respecto al cupo. Creo que con respecto al tema catalán sienten algo similar. El problema que Feijóo se encuentra es que esto es un regalo venido del cielo para Moreno Bonilla (presidente de Andalucía), que va a utilizar la financiación como su plataforma para apuntalarse en Andalucía por 30 años y no digo yo que no pueda intentar dar el salto nacional.

Madrid está señalada por practicar "dumping fiscal", por aprovechar sus ventajas como capital para bajar impuestos en perjuicio de otras regiones. ¿Debió concebirse como distrito federal y no como una autonomía para evitarlo, como ha sugerido, por ejemplo, el expresidente asturiano Javier Fernández?

Curiosamente creo que si Madrid hubiese sido distrito federal le habría ido todavía mejor, pero ese es un tema diferente. Como en todo en la vida, hay una parte de razón y otra parte sin razón. La parte de razón es que Madrid tiene la enorme ventaja de ser una gran aglomeración urbana. Y más que por ser capital, que lo lleva siendo desde Felipe II, esa enorme ventaja viene de que a la economía de los últimos 40 años, por razones que los economistas no terminamos de entender, le gustan las grandes urbes. Igual que Madrid ha salido disparada, han salido disparadas Londres, París, Nueva York o San Francisco. Esto no significa que la Comunidad de Madrid tenga más recursos como administración pública, porque el sistema está diseñado para compensarlo. Por lo tanto no es que Madrid tenga más dinero para la educación o para sanidad. Que Madrid baja los impuestos es verdad, pero los baja porque su administración es muy delgada. Con lo cual creo que la crítica de que hace competencia fiscal no es justa. Ha decidido tener una administración más pequeña y esto le permite bajar impuestos. Todas las demás comunidades podrían haber hecho los mismo. Habiendo dicho esto, a mí me preocupa mucho que Madrid esté creciendo tanto. No creo que sea bueno para España.

¿Por qué?

Sería mejor que las distintas regiones estuvieran más equilibradas. Cuando explico esto a menudo hay dos tipos de reacciones: los que sólo oyen la primera parte del argumento y me dicen que apoyo a Ayuso y los que sólo oyen la segunda y dicen "otro de los que odia a Ayuso". Tenemos que pensar en políticas que reequilibren Madrid con el resto de España. Pero esas políticas no son la financiación autonómica.

¿A qué otras políticas se refiere?

Por ejemplo, en el diseño de las infraestructuras, para que no sea un sistema tan centrado alrededor de Madrid. Se puede pensar también en redistribuir ministerios. En un mundo moderno no existe una razón por la que el Ministerio de Agricultura tenga que estar en Madrid y no pueda estar en Badajoz. Volviendo a las economías de escala de la que hablaba antes, pensemos en cómo se mueren las ciudades: vas teniendo menos gente y entonces te cierran el cine, y entonces los chavales ya no se quieren quedarse porque no hay cine; y como van quedando menos chavales te cierran el colegio, y un día van y te cierran el supermercado… Está pasando también dentro de Asturias, donde el entorno de la autopista "Y" está absorbiendo al resto de la región. Creo que es bueno que en España se haga un esfuerzo por equilibrar un poco las fuerzas de aglomeración, como también creo que en Asturias debería hacerse un esfuerzo para equilibrar la "Y" con el Oriente y el Occidente, porque es mejor para todos, también para Oviedo y Gijón a largo plazo. Pero a la vez no creo que haya nadie en Asturias que diga que Oviedo o Gijón está tratando injustamente al resto de las ciudades. Tenemos que reequilibrar Asturias y tenemos que reequilibrar España, pero eso no pasa por la financiación autonómica. Son temas distintos.

