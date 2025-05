La Facultad de Medicina otorga el reconocimiento Egregie Munia 2025 a la labor científica de Adolfo Álvarez Ferrando

Adolfo Álvarez Ferrando (Pravia, 1970), director ejecutivo del área de Terapéutica Genética en Oncología de la empresa farmacéutica Regeneron Genetics Center (RGC), de Nueva York, recibió ayer el reconocimiento Egregie Munia 2025 como alumno muy destacado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. "Lo más importante lo aprendí aquí: lo que es la medicina y lo que es la ciencia", destacó el doctor Ferrando en su discurso de recepción del premio.

El médico y experto en cáncer destacó el magisterio de los profesores Carlos López Otín y Gloria Velasco, "dos de los científicos más brillantes que he conocido nunca". Y añadió: "He pasado por algunas instituciones académicas de referencia en el mundo, y a día de hoy aún no he conocido un científico del calibre personal, intelectual y de creatividad de Carlos López Otín". Adolfo Á. Ferrando obtuvo el número dos nacional en el examen de MIR, se especializó en hematología en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y, en paralelo, se formó como investigador. En 1999 se trasladó al Dana Farber de Boston, en 2005 se incorporó a la Universidad de Columbia (Nueva York), donde llegó a ser catedrático, y en 2022, se incorporó a RGC.