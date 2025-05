"Histórica" huelga de profesores en Asturias: 2.000 docentes toman el exterior de la sede de Educación al grito “Lydia, despierta”

Como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Así se sienten los docentes asturianos que entonaron al unísono el "Resistiré" del Dúo Dinámico frente a la consejería de Educación en la primera movilización multitudinaria de la jornada (la siguiente será a las 18.00 horas en la misma Plaza de España) en una "histórica" huelga.

Pese a que había notificadas en Delegación de Gobierno unas 100 personas, los datos de asistencia rompieron con las expectativas: 2.000 profesores, según datos de la Policía, que, a estas horas, continúan reivindicando que se les escuche. Un llamamiento con "muy buenos datos", según las cuatro agrupaciones sindicales convocantes - UGT, CC.OO, SUATEA y CSIF - que calculan un seguimiento del 96 por ciento en la capital y del 90 en Gijón. La Consejería por su parte, estima la participación en un 61,77 por ciento, un dato que volverá a actualizar esta tarde.

"Lo que más nos duele es que nos ninguneé una compañera", se disgusta Verónica Martínez, profesora de Infantil, en la manifestación. En su caso, la falta de recursos hace que tengan que hacer malabares para ayudar a los niños más retrasados en el lenguaje o la adaptación: "La Consejera miente. No hay suficiente personal, y los recursos que pedimos no son para nosotros, son para los críos", protesta Martínez: "Que no mienta, hoy no hay normalidad, hoy en los colegios casi no hay ni niños".

Seguimiento "histórico" de la jornada de huelga educativa en Asturias. / Luisma Murias / LNE

Como ella, la queja generalizada se centra en la "falta de empatía" de una Consejera que antes fue maestra y profesora. "Están obsesionados con las familias, todo por y para las familias, pero esta vez las familias están de nuestro lado", se sonríe Rosi Álvarez, que es PT en un colegio de La Felguera y llegó a Oviedo, como los demás, para pedir ayuda: "Nos ningunean, nos desautorizan y no tenemos ningún respaldo", se queja Álvare,z que imparte su labor en un colegio "de alta vulnerabilidad": "¿Cómo vamos a estar en contra del comedor? Esa es la gota que colmó el vaso del desprecio continuado de Espina".

Entre los asistentes se repitieron los gritos de dimisión. También la indignación hacia la "inacción" de la Consejería por mantener la calidad en la enseñanza pública: "Lydia, despierta", imploraron. "Yo no me quejo por tener muchos niños en el aula. Me quejo porque hoy en día esos niños tienen más necesidades y yo tengo que poder atenderlos y ayudarlos, porque es mi labor y lo hago por vocación... Pero sin recursos", compartió Fernando Fernández.

"Esta huelga es para los profesores, para las familias y, sobre todo, para los niños", dicen desde los sindicatos organizadores. Niños que también tuvieron presencia, y mucha, en la Plaza de España. Mateo Cabeza Fernández fue uno de ellos, acompañado por su madre y compañeros del cole repitió: "Es que la educación se muere". Fue uno de los muchos alumnos que hoy no acudieron a los centros asturianos, su progenitora que también es docente, lo agradeció: "Sentimos el apoyo de las familias".

La siguiente concentración - la que se espera más multitudinaria - será la convocada por CC OO, UGT, SUATEA y CSIF a las 18.00 horas en la consejería de Educación.

GIJÓN

En Gijón, los docentes llevaron a cabo el anunciado como "Lydia Crucis". En uno de los colegios en los que pararon su peregrinaje, el Jovellanos, las cifras hablaban de siete profesores de servicios mínimos y tres docentes que acudieron "de motu proprio" al centro, señaló la directora, Yolanda López, que cargó contra Lydia Espina. "La sensación era que no quería llegar a un acuerdo", afirmó López, que afeó la propuesta de Educación consistente en que la hora de más de la jornada en junio y septiembre se impartiese en el patio. "Somos un colegio, no una guardería", manifestó la directora del Jovellanos y también profesora de Educación Infantil, que reivindicó "respeto a la profesión", "dignidad" para la escuela pública y la equiparación salarial con otras comunidades autónomas.

AVILÉS

En Avilés los profesores también circularon por distintos colegios, partiendo desde el Marcelo Gago. “La actitud de la consejera de Educación es autoritaria y nada democrática. Esperamos que se lo piense y recapacite”, declaró Alexia Fernández, que puso énfasis en la conciliación familiar de las docentes -además de la de las familias del alumnado- así como es aspectos fundamentales como la reducción de la carga lectiva.

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

CUENCAS

En Mieres, la Policía Local tuvo que acudir al colegio Teodoro Cuesta para retirar una cadena que apareció cerrando las puertas de la instalación. El seguimiento de la huelga entre el profesorado fue “del 100 por ciento”, según señaló el director Juan Miguel Molinero. Y solo acudieron a clases cinco niños.