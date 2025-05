"Los síntomas de corazón tendrán una primera valoración en tres o cuatro días"

Pablo Avanzas Fernández es, desde el pasado mes de diciembre, director del área de gestión clínica del Corazón del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Sustituyó en esta responsabilidad a César Morís, quien se jubiló el pasado verano. Nacido en Gijón (1974), es hijo de médicos, estudió Medicina en la Universidad de Navarra, hizo la especialidad de cardiología en el Hospital Gregorio Marañón (Madrid) y completó su formación en Londres. En 2004, se incorporó al HUCA, donde se dedica de forma prioritaria a la cardiología intervencionista. Es profesor titular de Medicina de la Universidad de Oviedo –aunque desde el año pasado está acreditado para catedrático– e investigador responsable del grupo de Patología Cardiaca del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA).

-El HUCA acaba de convertirse en el tercer hospital europeo que implanta válvulas pulmonares del corazón por vía percutánea, sin necesidad de abrir el tórax.

-Hemos sido seleccionados como hospital de referencia gracias al historial de nuestra sección de Hemodinámica, que ya en 2007 implantó la primera prótesis aórtica percutánea. Hay que reconocer todo el trabajo y el esfuerzo del doctor Morís, que era un referente mundial en esta terapia. En este tipo de procedimientos, tenemos un equipo muy cualificado de personal médico y de enfermería.

-¿Llegar a la jefatura del área del Corazón del HUCA colma expectativas?

-Mi principal ambición siempre ha sido trabajar bien. Después, la vida me ha brindado una serie de oportunidades, he aprovechado algunas y aquí estoy.

-Usted cultiva las tres grandes facetas médicas: asistencial, docente e investigadora. ¿Cómo se organiza para llegar a todo?

-Ahora no puedo hacer toda la hemodinámica que hacía porque tengo que dedicar tiempo a la gestión del área. Somos unos 180 profesionales, contando la UVI Cardíaca, el servicio de Cirugía Cardíaca y lo que es propiamente Cardiología. También he tenido que delegar clases de la Facultad y otras actividades universitarias. Espero ir cogiendo la rutina y poder organizarme cada vez mejor.

-¿Habrá cambios organizativos o de estructura?

-Sí, pero serán cambios estratégicos y orientados a mejorar la eficiencia y la calidad asistencial. Apostamos por modelos de trabajo más integrados, con mayor coordinación entre unidades y servicios, y una gestión basada en datos y resultados. Además, queremos empoderar a los profesionales para que participen activamente en la toma de decisiones y se impliquen en la revisión de estructuras y procesos para hacerlos más funcionales y eficientes.

-La coordinación con la red de atención primaria siempre supone un desafío…

-El modelo actual de consultas externas se basa primeras consultas y revisiones anuales. Analizando los datos, vemos que no podemos dar respuesta en tiempo adecuado a las primeras consultas debido a que tenemos un porcentaje elevado de revisiones, lo que aumenta las demoras para las primeras consultas.

-¿Y qué harán?

-Estamos estudiando cambiar el modelo en la línea de otras comunidades autónomas, apostando por un modelo con una primera consulta virtual entre el médico de familia y el cardiólogo. Si el médico de atención primaria objetiva que un paciente tiene, por ejemplo, un soplo, disnea o dolor torácico, se enviará a través de la historia clínica electrónica toda la información necesaria para que el cardiólogo haga una primera valoración en un plazo máximo de tres o cuatro días. Una parte de estos problemas quedarán resueltos en esta primera consulta.

-¿Y el resto?

-En caso de cuestiones más complejas, el paciente vendrá al HUCA en los días posteriores a la consulta, con la idea de que podamos realizarle todas las pruebas que necesite en el menor tiempo posible. Con el modelo actual no podemos hacerlas de forma rápida por la presencia de un gran número de revisiones. Se trata de dar una respuesta rápida al que más lo necesita, consensuando y priorizando las revisiones con el médico de atención primaria.

-En cuanto a tratamientos, ¿tienen previstos avances a corto o medio plazo?

-Sí, particularmente en el campo de la cirugía cardíaca, porque la tecnología y el material, los tipos de prótesis, van avanzando. Hablo también de la insuficiencia cardíaca, y de las asistencias ventriculares, los llamados corazones artificiales, que están en continuo desarrollo. Otros dos campos de innovación acelerada son la electrofisiología, en la que teníamos unas esperas descomunales para las ablaciones de fibrilación auricular, y estamos acortándolas; y luego, por supuesto, el campo de la hemodinámica, del que ya hemos hablado. Nuestro objetivo es consolidar al área del Corazón del HUCA como un referente nacional en asistencia, docencia e investigación.

-¿Qué le falta al área para situarse a la altura de los servicios de cardiología del país más conocidos?

-Pienso que ya estamos entre los servicios más conocidos del país. Podemos poner como ejemplo que somos centro de referencia nacional de cardiopatías familiares, y esto muy pocos servicios lo tienen. Por otra parte, tenemos un gran equipo con un compromiso claro con la calidad, tecnología de primer nivel y apoyo institucional. Para posicionarnos aún más entre los referentes nacionales, debemos visibilizar mejor nuestra gran actividad asistencial, fortalecer algunas secciones y consolidar nuestra actividad docente e investigadora. La excelencia no es sólo lo que hacemos, sino también cómo lo comunicamos y cómo lo proyectamos hacia fuera. Vamos en esa dirección.

-¿Cómo evolucionará la alianza entre cardiología y cirugía cardiaca?

-Seguirá fortaleciéndose. Nuestro modelo se basa en la colaboración multidisciplinar, especialmente en áreas como la cardiopatía estructural, la patología valvular compleja o la insuficiencia cardíaca avanzada. La sinergia entre cardiología y cirugía cardiaca es fundamental para la excelencia del área.

-¿Está de acuerdo con el mecanismo clásico de selección de personal, basado en la antigüedad, o estima que todas las plazas deben llevar incorporados perfiles de especialización?

-Mi idea es que debemos evolucionar hacia modelos de selección que respondan a las necesidades asistenciales reales. Incluir perfiles en las plazas permite seleccionar candidatos no sólo por mérito, sino también por adecuación al puesto y al proyecto asistencial. Siempre con transparencia y objetividad, pero con visión estratégica. No se trata sólo de cubrir vacantes, sino de construir equipos alineados con los retos del sistema sanitario actual. Tenemos un proyecto ilusionante y realista: mejorar cada día lo que ofrecemos a nuestros pacientes y seguir construyendo un área del corazón de referencia, con profesionales comprometidos y una gestión clínica moderna. Esto no va de grandes declaraciones, sino de trabajo diario, visión a medio plazo y pasión por lo que hacemos.

-¿Cómo han influido sus padres, ambos médicos, en su trayectoria?

-La figura que más ha influido es mi padre, sin duda: un ejemplo de vocación médica que no he visto en ninguna otra persona. Como anécdota, recuerdo que era yo pequeño y todas las tardes durante meses, a la misma hora, iba a ver a una paciente con una enfermedad terminal hasta que se murió. Recuerdo que muchas veces íbamos con él mi madre y mis hermanos, y esperábamos en el coche hasta que bajaba de verla y luego ya hacíamos lo que fuese por la tarde. Lo recuerdo todas las tardes estudiando los clásicos libros de medicina interna, el "Harrison" y el "Farreras".