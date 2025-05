Barbón recupera la jornada reducida, pero la huelga docente sigue y los sindicatos amenazan: "Van a tener que poner mucho mucho dinero"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado esta mañana en la Junta General del Principado que se recuperará la reducción de jornada en los centros educativos públicos en junio y septiembre. Lo ha hecho un día después de la masiva huelga de profesores, que concentró a miles de docentes frente a la sede de la Consejería de Educación en Oviedo. Barbón ha asegurado que es una muestra de que "el Gobierno escucha". Sin embargo, los sindicatos no ceden y ya han advertido que mantendrán los paros. "No vamos a ceder, vamos a intensificar la lucha. Retirar la medida de junio y septiembre era la condición para sentarse a negociar, pero no para desconvocar. Van a tener que poner mucho mucho dinero encima de la mesa, porque la llama está prendida y no cederemos", avisa CC OO.

El anuncio de Barbón se produce un día después de una huelga y protesta de profesores, contrarios a atender a alumnos entre las 13.00 y 14.00 horas durante los meses de junio y septiembre, en los que el Principado planteaba extender la jornada lectiva para que los estudiantes pudiesen acceder a los comedores. No obstante, la protesta incorporaba otras demandas, como la equiparación salarial con otras comunidades autónomas o la reducción de horas lectivas a los mayores de 55 años.

"Este es el Gobierno del diálogo, el que apela a reforzar la educación pública", ha señalado Barbón. En su anuncio ha asegurado que pese a la suspensión de la recuperación de la reducción de jornada, "vamos a favorecer que pueda haber funcionamiento en los comedores que dependen del Principado de Asturias".

El presidente del Principado hizo el anuncio en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario Vox, partido al que ha lanzado una dura reprimenda acusándolo de tratar de desprestigiar a la escuela pública.

"Allí donde gobiernan, su planteamiento es devaluar la educación pública para que los padres y madres vayan a la privada", ha asegurado Barbón, que afirmó que Vox tiene "una estrategia" y afeó a la formación que en Tineo, donde gobierna con el PP "acaban de determinar la amortización de plazas en la Escuela de Música".

Criticó, además, que Vox haya votado en contra de los presupuestos, con las medidas educativas que incorporaba, así como otras decisiones referidas al colectivo de docentes. "Ustedes ahora dicen que ponen voz a los maestros y maestras de Asturias, pero cuando llega el momento de la verdad, que es en los presupuestos, votan en contra".

También ha anunciado que el Gobierno aceptará la propuesta de los padres del colegio de Montecerrao para que se elimine el tanque previsto y se ejecute la piscina que reclamaban las familias.

Carolina López aseguró que "el Gobierno hace aguas" y acusó a Barbón de ser "el peor capitán que puede tener el mejor barco que es Asturias". Señaló además que "las consejerías no hacen más que tener problemas" y le acusó de tratar de "ningunear a sector de la Educación", pero que ha tomado la decisión "agachando las orejas tras la manifestación de los docentes".