Cortes de tráfico, un "rodea la Junta" y cánticos contra Lydia Espina: así está siendo la segunda jornada de huelga de profesores

Los profesores asturianos no se rinden y acuden de nuevo a la concentración convocada por el sindicato CSIF frente a la consejería de Educación. Dos mil personas según los organizadores, 800 con los datos de la Policía Nacional, llegaron a la Plaza de España poco antes de las 12 del mediodía, momento en el que se enteraron del anuncio de Adrián Barbón de recuperar la jornada reducida en junio y septiembre: "Este es el Gobierno del diálogo, el que apela a reforzar la educación pública", señaló, molestando aún más a un colectivo que encara su segunda jornada de huelga con unos datos de seguimiento del 27,78 por ciento en Infantil y Primaria, tal y como anunció Educación a primera hora de la mañana.

"Con eso nos quedamos como estamos, no vamos a parar hasta que consigamos una mejoría real", señaló en docente Adrián Torrecilla explicando uno de los problemas más clamados por el colectivo: el exceso de burocracia, que nada tiene que ver con su labor docente. "La Lomloe nos obligó a trabajar de una forma en la que priman las actas y el papeleo, pero hay partes de ese trabajo administrativo que viene impuesto por cada comunidad autónoma", razonó Torrecilla.

Otra de las claves es la falta de apoyo para niños con necesidades especiales. Yolanda Gutiérrez es maestra de Pedagogía Terapéutica en un colegio de Avilés: "Están engañando a las familias, estos niños están atechados, pero no están atendidos porque no hay recursos... Por mucho que nos desvivamos es imposible atenderlos como se merecen". A su lado, su compañera Estela Sobe añadió: "No pueden atenderles en el aula ordinaria con otros 20 alumnos porque esa terapia no sirve", a la vez que pedían la reducción de ratios.

Los docentes denuncian la "incomprensión" de una Consejería por la que se sienten desamparados. "Ya no es solo es sistema educativo, es que hay niños con problemas de conducta que agreden, contestan y desobedecen. También hay padres que acosan a profesores y ante todas esas denuncias la consejería mira para otro lado", se indigna Sobe que ve, como el resto de los que se agrupaban en la Plaza como desde el Principado les hacen "oídos sordos" en todos los ámbitos.

Tras una hora de cánticos y gritos de "¡Lydia, dimite!", la "marea negra" emprendió una marcha en la que cortaron parcialmente la calle Santa Susana y Marqués de Santa Cruz para conseguir llegar hasta la Junta General del Principado, donde continuaron mostrando con fuerza su indignación, "No es por la hora es mucho más", anunciaban como repulsa a un gesto "insuficiente" para parar a un colectivo que ya está "harto". "La jornada de junio y septiembre fue la mecha, pero ahora ya hay fuego", comentó un docente a las puertas de la Junta.

LOS SINDICATOS TAMPOCO SE CONFORMAN

S.Bernardo/ A. Domínguez

El único sindicato que mantiene una huelga indefinida es CSIF. Su portavoz, Jorge Caro, "Recular es el reconocimiento de que han metido la pata una vez más. No preguntan y no entienden el sentir de la calle. No vamos a ceder". Como tampoco cederán el resto de sindicatos. Desde CCOO, Borja Llorente avisa: "Van a tener que poner mucho, mucho dinero encima de la mesa, porque la llama está prendida y no cederemos".

Por su parte, ANPE, el sindicato mayoritario y único que no se unió a la huelga masiva de ayer, consideraba "insuficiente" el anuncio del presidente Barbón: "No sufraga las reivindicaciones del colectivo, que se mantienen vigentes", ha dicho su presidente, Gumersindo Rodríguez, que vuelve a llamar a la unidad sindical.