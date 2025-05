Diez claves de la "histórica" huelga de profesores en Asturias: ¿por qué miles de docentes se han echado a las calles?

La educación pública asturiana vivió ayer una protesta "histórica" que se empezó a fraguar hace ya unas cuantas semanas. La gota que colmó el vaso fue la eliminación por parte de la Consejería de la jornada reducida en los meses de junio y septiembre para poder ofrecer el servicio de comedor. Esto implica que los docentes deberán asumir una hora lectiva más, que antes dedicaban a preparar documentos, a las evaluaciones y al trabajo administrativo del final y principio de curso. Ahora, al verse obligados a atender a alumnos entre las 13.00 y las 14.00 horas deberán sacar tiempo en otros momentos para esas labores burocráticas. "Se impuso", clamaron ayer los profesores. Y de esa "imposición" del Principado brotaron las paros que, como ayer, se repetirán el día 5 para quienes sigan las convocatorias de CC OO, UGT y SUATEA. Por su parte, ANPE ha convocado protestas de una hora para los días 9 y 13 de junio. CSIF ha convocado una huelga indefinida hasta final del curso cuatro jornadas por semana. Las principales reivindicaciones de los trabajadores son:

Equiparación salarial con otras comunidades autónomas. Asturias es la región de España donde menos cobran los maestros. Al entrar al cuerpo, es decir, sin trienios, perciben 2.301,34 euros brutos, 70 euros menos que la siguiente región con el salario más bajo (Aragón: 2.370,91 euros), según una tabla difundida por UGT (en el País Vasco, por ejemplo, se cobra 2.794,69 euros). Se trata de una de las reivindicaciones históricas del colectivo que lleva años advirtiendo de la desventaja que tienen con respecto al resto de comunidades. En las pancartas de la concentración de ayer se podían leer mensajes como "Mismo trabajo, misma misión, pero el sueldo cambia según la región".

Reducción de horas lectivas a los mayores de 55 años. Se trata de una petición pensada para reducir la carga de trabajo de los docentes en la etapa final de su carrera y que ya se está llevando a cabo en comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, La Rioja, Murcia o Navarra, con reducciones de hasta tres horas lectivas por día. En estas autonomías, el personal docente mayor de 55 años permanece en el centro realizando otras actividades, según explica el sindicato CSIF.

Pago de tutorías como en otras comunidades autónomas. La retribución por tutorías no es algo que se dé en todas las comunidades autónomas. Actualmente, perciben esta compensación los docentes de Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco, así como Ceuta y Melilla. Los asturianos exigen estar dentro de ese grupo, ya que las funciones de un tutor conllevan una mayor responsabilidad y dedicación.

No penalizar por bajas médicas al cobrar la evaluación docente. Los profesores con bajas de larga duración, por ejemplo, por un cáncer, no tienen derecho a cobrar el complemento de Carrera Profesional al no estar en ejercicio los días que se requieren. Eso supone unos 500 euros al mes.

Aumento del profesorado de PT y AL en los centros. Este es uno de los motivos por los que muchas familias y docentes ya se habían concentrado en otras ocasiones. La falta de docentes de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) deja al descubierto a algunos colegios en los que, por cada veinte alumnos de con necesidades educativas especiales, solo hay un profesor de Audición y Lenguaje, según explicó el pasado junio la plataforma "Inclusión es ser, no solo estar".

Auxiliares educativos en centros con alumnado de necesidades especiales severas. En la misma línea que el punto anterior, otra de las reivindicaciones es mejorar la dotación de recursos humanos para poder atender a aquellos alumnos cuyas necesidades requieren más esfuerzo, preparación y ayuda.

Bajada del número de alumnos por clase. Los docentes asturianos alegan que no es una cuestión de tener menos niños sino que, esos niños, cada vez requieren más atención. "En un aula de 25 alumnos, no todos tienen el mismo nivel ni la misma capacidad, pero mi labor como docente es tratar de ayudarles y enseñarles. Eso requiere preparar una clase distinta en función de las necesidades de cada alumnado. Por eso, es necesario reducir las ratios", explicó ayer el profesor Fernando Fernández.

Eliminación de papeleo. A raíz de la entrada en vigor de la Lomloe -que aparta la evaluación numérica en favor de una explicativa- los profesores se sientan "desbordados con un papeleo que nada tiene que ver con la actividad docente". A esta forma de evaluar -con reuniones, escritos y justificantes- se les une la elaboración de proyectos por escrito, memorias y planificaciones que consumen gran parte de su horario laboral.

Seguir con horario reducido en septiembre y junio Este punto va ligado al anterior. En septiembre y junio, los niños acaban las clases una hora antes (a las 13.00 horas en lugar de a las 14.00). Esa hora no lectiva, los profesores la aprovechaban para llegar a cabo todos los documentos que hay que presentar al final y principio de curso. Un tiempo que ahora deberán dedicar a dar clase aplazando el trabajo burocrático extra propio de esos meses. Eso en el plano burocrático porque, en el plano del alumnado, los docentes alegan que son meses de "poco rendimiento" porque los niños están especialmente cansados en junio y con necesidad de un periodo de adaptación en septiembre. Algo que se complica aún más en Infantil, con niños de 2 y 3 años que acaban de empezar una nueva rutina y que no aguantarían todas las horas del tirón: "Algunos dejaron el pañal y el chupo 15 días antes... ¿ Cómo van a estar en una clase hasta las 14.00 horas?", clamaba ayer una profesora de esta primera etapa educativa.

Aplicación de las 23 horas lectivas. Se trata de un acuerdo que, en principio, entrará en vigor el próximo curso (2025-2026), aunque también ha entrado en la hoja de peticiones de los manifestantes. Los maestros de Primaria e Infantil pasarán de las 25 horas lectivas semanales a 23.