La huelga de los profesores se recrudece tras el intento de Barbón de calmarla: cuatro sindicatos amenazan con hacerla indefinida, como ya hizo el otro

Lejos de ir a menos, el conflicto entre el Principado y los profesores va a más en Asturias. CC OO, UGT y SUATEA han anunciado esta tarde que se unirán a CSIF haciendo indefinida, desde el próximo lunes, su huelga y extendiéndola, además, al cuerpo de Secundaria. Hasta hoy, los tres sindicatos tenían organizados dos paros: el de ayer, que fue masivo, y el del próximo jueves 5 de junio. Las tres organizaciones han llegado a un acuerdo para "radicalizar" las movilizaciones pocas horas después de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, diese marcha atrás y anunciase en la Junta General que se recuperaría la jornada reducida (esto es una hora menos de clases) en junio y en septiembre.

El intento de Barbón de calmar los ánimos tuvo el efecto contrario: encendió aún más la mecha de los docentes. "No vamos a ceder, vamos a intensificar la lucha. Retirar la medida de junio y septiembre era la condición para sentarse a negociar, pero no para desconvocar. Van a tener que poner mucho, mucho dinero encima de la mesa, porque la llama está prendida y no cederemos", ya avisó CC OO por la mañana.

En este nuevo escenario, el sindicato mayoritario, ANPE también ha anunciado que en la reunión que mantendrá mañana en la Junta de Personal Docente llevarán la propuesta de una huelga indefinida para todos los niveles.

Los sindicatos parece que están cada vez más cerca de llegar a un entendimiento, algo que piden encarecidamente los profesores, que hoy se organizaron a través de grupos de Telegram para recoger firmas a través de change.irg en virtud de la "unión sindical". Por el momento llevan 3.261.

Por su parte, la Consejería de Educación ha convocado para este viernes, a las 9.30 horas, a los sindicatos integrantes de los tres comités de huelga para la celebración de una mesa de negociación.

Los colegios asturianos afrontaron hoy su segunda jornada de huelga, aunque con un seguimiento mucho menor que el de ayer, al estar convocada por un solo sindicato: CSIF. Según datos de la Consejería de Educación, este martes secundaron el paro 1.372 docentes (el 13,43% de toda la plantilla regional). La mayoría de ellos, 1.334, de Infantil y Primaria. Sin embargo, solo frente a la sede de Consejería, en la Plaza de España de Oviedo, ya hubo unos mil profesores manifestándose. Según la cifra aportada por la Policía fueron 800 y según los organizadores, 2.000.