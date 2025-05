"Barbón debe saber que esto es solo el principio"

Nacio González, del sindicato de enseñanza SUATEA, explica las razones que han llevado al profesorado asturiano a decir "basta". Considera que las masivas protestas de estos días dan aún más fuerza a su organización para luchar por las reivindicaciones.

-¿Cómo está viviendo estos días?

-Pues con mucha intensidad y con mucha responsabilidad porque lo que nos estamos jugando es mucho, pero también muy necesario. Se trata del futuro del profesorado asturiano y, con él, el de todos los alumnos y las familias que dependen de una educación pública de calidad.

-Ese profesor asturiano, ¿por qué dice estar harto?

-El hartazgo ya viene de largo y la chispa que lo ha encendido todo es el tema de la eliminación de la reducción horaria en junio y septiembre. Pero hay que dejar claro que hay una situación que se ha alargado en el tiempo mientras que el Gobierno del Principado miraba para otra parte. Eso se ha ido acumulando. La imposición del nuevo horario en junio y septiembre fue lo que obligó a los maestros de Infantil y Primaria a parar ayer, pero no es el único motivo de malestar. Lo volveremos a hacer las veces que sea necesario.

-Barbón anunció ayer que la jornada reducida se mantendrá. ¿Por qué no es suficiente?

-Lydia Espina decía que era imposible de revertir esa situación y resulta que, ahora, a la primera de cambio, se pudo. Pero no es una solución al malestar porque solo supone quedarse como ya estamos. Lo que sí nos gustaría decirle a Barbón es que esto no es el final de nada. La educación ha dicho basta y ya no va a aguantar más. Esto es el principio de todo, el principio de todo lo que está por venir.

-¿Por qué una huelga indefinida?

-Hay una huelga convocada para el próximo lunes si el Principado no es capaz de negociar. Y esta vez será en Primaria y en Secundaria. Aprovechamos para invitar a ANPE a que se sume a las movilizaciones porque estamos jugándonos el futuro de la enseñanza pública asturiana. Ahora, lo que toca ya es empezar a hablar de lo serio, empezar a poner dinero encima de la mesa, porque en la educación pública asturiana necesita recursos. Una equiparación salarial, resolver los problemas de plantillas, afrontar con seriedad todo el tema de la atención a la diversidad, de la falta de profesorado, de la falta de EPT, de la falta de ALS... Y eso es de lo que tenemos que empezar a hablar, empezar a buscar los recursos, porque aquí no hay un problema de dinero, hay un problema del reparto del dinero. Estamos viendo cómo la educación pública necesita recursos, pero también estamos viendo cómo se destinan todos los años 107 millones de euros a la concertada.

-¿Qué esperan de la reunión con Espina?

Lo que esperamos es sentido común por parte de la Administración, porque las medidas que estamos pidiendo son medidas de absoluto sentido común, medidas que en otros territorios del Estado funcionan.

