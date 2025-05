Los dos nombres que eran los más comunes en Asturias y ahora están en peligro: Leo o Enzo los han sustituido

Asturias padece un serio problema de antroponimia, el inicio de una tendencia que anticipa una extinción lenta y callada: ya no nos nacen josemanueles ni maricármenes. ¿Qué ocurrirá al cabo de treinta años con los que hoy son los nombres más comunes de los asturianos y asturianas si no se pone remedio?

La denominación que más abunda en los DNI de la región apenas tiene eco en las nuevas generaciones. El Instituto Nacional de Estadística (INE) certifica la agónica situación que sufren los nombres de José Manuel y María del Carmen en los registros civiles desde hace años: ya casi no se anotan en los gruesos tomos de nacimientos. Decenas y decenas de madres y padres acuden a los juzgados para designar con orgullo a Martín y Mateo; a Sofía y Lucía. Pero casi nadie pronuncia con satisfacción un Maricarmen ante el funcionario de turno, ni entrega con valentía manuscrita una partida de nacimiento en la que pueda leerse con caligrafía esmerada: José Manuel.

Hay en Asturias 11.396 varones llamados José Manuel. Representan el 25 por mil; es decir, si en una reunión de cien asturianos elegidos al azar usted grita: “¡José Manuel!”, dos o tres personas girarán la cabeza. Es el nombre más común en el Principado, seguido de José Luis (9.737), Manuel (9.666), José Antonio (8.769) o Pablo (8.519). En esta región se han logrado muy bien los davides, los javieres y los danieles; sorprendentemente, los alejandros, aunque es sabido que son más de clima seco (por ejemplo, abundan sobremanera en Andalucía). Destacan los joses, hay carlos por doquier; jorges, ivanes y sergios. Adrián, el nombre del Presidente, ocupa un honroso octavo puesto; Álvaro, el del líder del PP, no está lejos ocupando el lugar 34.

Una crisis que comenzó en los años 80

Para entender la crisis de los josemanueles tenemos que retrotraernos a los años 80 del pasado siglo. El nombre tuvo su mayor éxito en los años 50, pero después de la década de los 70 se produjo una abrupta caída que se convirtió en imparable. Con el nuevo siglo, no hubo manera de levantar la cosecha: en lo que va de esta década, apenas se han registrado seis nacimientos con el nombre de José Manuel: siendo el nombre más común de Asturias, ha pasado a un trágico puesto 192. Ahora mismo cotiza al mismo nivel que los exóticos Logan, Orión, Caleb o Eidan. Hoy en día la siembra lleva el nombre de Martín, Mateo, Lucas, Hugo o Leo. Incluso Enzo está entre las preferencias de los nuevos padres y madres.

Otro tanto pasa con las maricármenes, totalmente sustituidas por sofías, lucías, martinas, valerias y julias. Hay en Asturias 14.354 mujeres llamadas Maria del Carmen; representan a tres de cada cien y, sin embargo, se ha agotado la savia nueva. De hecho, según el INE, el nombre ni siquiera aparece en los listados de esta década en curso: eso significa que desde 2020 ha habido menos de cinco registros con ese nombre.

María del Carmen es el nombre que designa al mayor número de asturianas con diferencia: 14.354. Le siguen a distancia el sencillo María (9.057), María Ángeles (7.490), María Pilar (6.892) o María Teresa (6.857). Abundan también las Lucía, Ana María, Maria Luisa o Laura. El declive de las maricármenes es la historia de una decadencia sostenida en el tiempo. La mayoría de las María del Carmen que residen en el Principado nacieron en los años 40 del pasado siglo, momento en el que empezó una caída imparable. Más de 100.000 María del Carmen nacieron a mediados del pasado siglo, pero década a década las hemos ido perdiendo. En los años 90 apenas se registraron 78 nacidas con ese nombre, que se redujeron a 35 en la primera década del nuevo siglo. En lo que va desde 2020 no hay registro por parte del INE, lo que indica que han sido menos de cinco por el momento.

Covadonga y Pelayo resisten

Covadonga ocupa el puesto 62 en el listado de nombres de asturianas: hay en total 1.980 mujeres que se llaman igual que la patrona. Sin embargo, no lancen las campanas al vuelo. No ha sido un nombre de grandes masas. La década en la que más abundó fue en las nacidas en los años 70 del pasado siglo, pero también sufre un declive. No es un nombre de la generación Z; entre 2010 y 2020 se registraron 77 covadongas y en lo que va de década han nacido 21, muy lejos de registros en tiempos pretéritos.

Ya puestos, Pelayo resiste mucho mejor, porque son una especie muy del cambio de siglo. Antes del año 2000 su presencia en la región era casi residual, pero vivió su eclosión a partir de entonces. Casi mil pelayos prosperaron en la primera década del siglo y, aunque ese boom fue breve, desde 2020 hemos registrado 113 asturianos con ese nombre.

El fenómeno “Elvis”

Hay en Asturias 21 hombres llamados Elvis. Doce de ellos nacieron en los años 80 (hay que tener en cuenta que el INE no contabiliza aquellas concurrencias con menos de cinco casos por año). Por alguna razón que escapa al análisis apresurado, el nombre asomó súbitamente sin apenas registros anteriores y desapareció posteriormente. Sorpréndase: aún hay más incidencia de asturianos llamados “Maikel” (38 en total). Brotaron en los años 80 y prosiguieron hasta entrado este siglo. En esta década no hay registro de ellos.