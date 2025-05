Crónica de la tensa jornada entre profesores y Principado: Barbón cedió, pero le endurecieron la huelga docente

Lejos de apaciguarse, el conflicto educativo asturiano se recrudece. Los sindicados CC OO, UGT y SUATEA lanzaron ayer un ultimátum al Principado: si el viernes no tienen sobre la mesa una propuesta que incluya una "dotación presupuestaria" para todas sus demandas, el lunes convocarán una huelga indefinida, que extenderán, además, a Secundaria y Bachillerato. Seguirán, por tanto, los pasos de CSIF, inmerso en un paro hasta final de curso desde el lunes. Por su parte, ANPE, sindicato mayoritario en la educación, también propondrá hoy en la Junta de Personal Docente una huelga indefinida a todos los niveles.

Las organizaciones acordaron "radicalizar" las movilizaciones tan solo unas horas después de que Adrián Barbón corrigiese a su consejera Lydia Espina al anunciar en la Junta que su Gobierno dará marcha atrás y recuperarán la jornada reducida. Una medida indispensable para que los sindicatos reabriesen las negociaciones y que no dejasen "la mesa vacía", pero que para nada acerca el final del conflicto. Los sindicatos están dispuestos a sentarse de nuevo con la Consejería, sí; pero ya no aceptarán migajas. "Si no traen ya una propuesta económica seria, la huelga indefinida es un hecho. Empieza el lunes y llegaremos hasta donde haya que llegar", anunciaron. Educación ha convocado para mañana a los integrantes de los tres comités de huelga. De esa reunión dependerá el rumbo de las movilizaciones.

"Gobierno del diálogo"

Fue poco antes de las once de la mañana cuando saltó la sorpresa. Contrariamente a lo que la consejera Lydia Espina había venido argumentando los últimos días, el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunciaba inesperadamente en la Junta General del Principado que recuperarían la jornada reducida para favorecer el diálogo con los sindicatos. "Este es el Gobierno del diálogo, el que apela a reforzar la educación pública", defendía, antes de comprometerse a "a favorecer que pueda haber funcionamiento en los comedores que dependen del Principado de Asturias". Sobre cómo lo harán, ningún detalle.

El Principado no puede hacer una doble contratación para cubrir la hora extra hasta que comience el comedor con monitoras, según la intervención de Espina en el Pleno del martes. Por lo tanto, desde el Gobierno de Barbón deberán buscar el encaje jurídico para atender una demanda histórica de las familias, tener servicio comedor durante todo el curso, y aceptar las reclamaciones de los docentes.

El anuncio lo hizo Barbón ante las críticas de la oposición durante las preguntas al presidente. "Si tiene un mínimo de empatía con la educación asturiana cese a la señora Espina hoy mismo", le pidió el líder del PP, Álvaro Queipo. La portavoz de Vox, Carolina López, aseguró que "el Gobierno hace aguas" y acusó a Barbón de tratar de "ningunear a sector de la Educación", pero tomó la decisión "agachando las orejas tras la manifestación de los docentes". Por su parte, Adrián Pumares, de Foro, afirmó que la huelga es "consecuencia de años de abandono, de promesas incumplidas y de una gestión que mira hacia otro lado mientras el sistema se deteriora".

El anuncio del presidente pilló a los profesores preparándose para la segunda jornada de huelga, que según datos de Educación tuvo un seguimiento en Infantil y Primaria de un 39,03% (1.795 docentes). "No vamos a ceder, vamos a intensificar la lucha. Retirar la medida de junio y septiembre era la condición para sentarse a negociar, pero no para desconvocar. Van a tener que poner mucho, mucho dinero encima de la mesa, porque la llama está prendida y no cederemos", avisó entonces Borja Llorente, de CC OO. "Recular es el reconocimiento de que han metido la pata una vez más. No preguntan y no entienden el sentir de la calle. No vamos a ceder, CSIF convocó una huelga permanente porque es lo que los profesores querían, a los hechos nos remitimos y animamos al resto de sindicatos a unirse", manifestó Jorge Caro, de CSIF.

Los manifestantes arrancaron el recorrido en Plaza de España hasta llegar a la Junta, donde sus reivindicaciones se sintieron con fuerza en el interior. Durante varios minutos el debate se desarrolló con los pitos y los gritos de los docentes de fondo.

La mayor movilización

Si Barbón dio la sorpresa por la mañana, los sindicatos siguieron el mismo camino horas después amenazando con una huelga indefinida y una convocatoria el lunes por la tarde en Oviedo a "la mayor movilización de la historia de la escuela pública en Asturias". "Este viernes se tiene que poner una propuesta encima de la mesa que incluya una dotación presupuestaria para todas nuestras demandas, las demandas que forman parte de la plataforma reivindicativa del comité de huelga, y si esto no ocurre pasaremos a convocar el lunes huelga indefinida en todas las etapas no universitarias", anunciaron Borja Llorente (CC OO), Cristóbal Puente (UGT) y Miguel Saria (SUATEA)

Esta convocatoria de huelga quieren que vaya acompañada de un carácter unitario, por lo que tienen la mano tanto a ANPE como a CSIF. Por su parte, desde el equipo de Lydia Espina aseguraron tras conocer el ultimátum que "la consejería ha fijado esa reunión con la máxima voluntad de diálogo y acuerdo. Y, por supuesto, con propuestas que permitan abrir una negociación seria y serena para continuar mejorando la educación pública".