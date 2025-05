El expresidente Sergio Marqués recibe un sentido homenaje en la Junta General: dignidad recobrada

Sergio Marqués (1946-2012) se alejó del foco político para adentrarse en la imagen institucional en un sentido homenaje al cumplirse 30 años de la victoria electoral que lo convirtió en Presidente del Principado, en 1995. Fue Marqués el primer presidente de la derecha, con las siglas del PP, pero su mandato terminó ensombrecido por las guerras internas en su partido. Pero ayer no fue el momento para sacar a la palestra viejas cuitas, sino para reconocer a un político "íntegro y generoso", que dejó la política con cierta decepción para quedar en un plano discreto y que necesitaba "reparar la desmemoria" tras "permanecer demasiado tiempo en el olvido", según palabras del presidente de la Junta General, Juan Cofiño.

El parlamento asturiano acogió a sus familiares, políticos de todo signo, autoridades y a colaboradores cercanos para rendirle un homenaje y recuperar su figura desterrando la tendencia a considerar "al adversario político como enemigo" y tratando de reencontrarse con el diálogo y la palabra. "El presidente Sergio Marqués nunca fue un enemigo a batir, sino un adversario de legítima y democrática existencia", indicó Cofiño, quien consideró que fue "un honor ser su rival y confrontar con él políticamente".

Apenas hubo menciones a los acontecimientos que castigaron a aquel político de verbo fácil y hablar cadencioso con su voz grave; no era momento para recordar cómo terminó en plena legislatura abandonado por muchos de los suyos y empujado a formar su propio partido (URAS). Pero no por ello quedó olvidado. Su hija, Elena Marqués, en una intervención emocionada, destacó la importancia de que el homenaje a su padre se celebrase en la Junta General: "Este espacio fue testigo de la mayor de sus decepciones políticas, cuando en marzo de 1999 tuvo que asistir a la presentación de una moción de censura de su propio partido; el nombre de mi padre ha estado unido a la injusticia", señaló.

Los hijos de Sergio Marqués: por la izquierda, Elena, Guillermo, Sergio y Patricia. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Treinta años después, la política asturiana ha dado muchas vueltas. "Agua pasada sí mueve molino", reconoció Elena Marqués al referir que su padre solía repetir aquello de que "la historia inexorablemente acaba colocando a cada cual donde se merece".

Asistían en la primera fila el presidente del Principado, Adrián Barbón; la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra; los expresidentes autonómicos Javier Fernández y Pedro de Silva, con las ausencias excusadas de Juan Luis Rodríguez Vigil y Antonio Trevín (a quien se deseó en varias ocasiones un pronta recuperación y se le brindó un aplauso). También, las autoridades de los órganos auxiliares del Principado (Sindicatura y Consejo Consultivo); el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes; el rector de la Universidad (Ignacio Villaverde) la alcaldesa de Gijón (Carmen Moriyón), y los alcaldes de Siero (Ángel García) y Mieres (Manuel Álvarez), ademas de autoridades policiales y militares y de otros ámbitos.

Atentos, los cuatro hijos de Sergio Marqués: Elena, Sergio, Patricia y Guillermo. Y también muchos que fueron colaboradores del expresidente a lo largo de su trayectoria y que le guardaban un cariñoso recuerdo. Por parte de la Junta, se encontraban el presidente del PP, Álvaro Queipo, y los portavoces del resto de partidos. Fue una perfecta exhibición de unidad institucional en memoria de un político que terminó su actividad pública en medio de la fractura.

Salvador Fuente, que fue su persona de confianza en la etapa de Presidente y quien mantuvo con Marqués una larga amistad, agradeció en nombre de los organizadores del homenaje las ayudas recibidas tanto del Principado como del Ayuntamiento de Gijón, con especial agradecimiento a Carmen Moriyón por la concesión de una calle al político, y a Javier Fernández por haber abierto el camino para la rehabilitación de su figura al otorgarle la medalla de oro de Asturias.

Salvador Fuente y Elena Marqués. / FERNANDO RODRÍGUEZ

Fuente relató como inició su relación con un inexperto candidato que recorrió en campaña más de 35.000 kilómetros y pasó en 6 meses de ser prácticamente un desconocido a convertirse en el mejor valorado. Recordó el valor que daba a la palabra ("Cuando visitó Bulnes subió andando, porque era la única forma de hacerlo y aseguró que la próxima vez ya no iría a pie; y lo cumplió", explicó en referencia a la obra del funicular") y destacó de él su cordialidad, la confianza que mantenía en su equipo y el valor que daba al diálogo. Juan Carlos Guerrero, quien acompañó a Marqués en la aventura política de URAS, destacó que fue conocido como "el Alcalde de todos los alcaldes" y supo "escuchar y comprender a todos los concejos, gobernados por todo signo".

Cerró las intervenciones Adrián Barbón, quien atribuyó a Marqués no solo "el honor y la responsabilidad" de saber estar, sino también de saber irse. Lo alejó de cualquier bandera política al afirmar que "no es patrimonio de un partido, ni siquiera del que él fundó, sino patrimonio de toda la sociedad asturiana". "No se apeó jamás de la escala de dignidad a la que había ascendido en el ejercicio de su cargo, y ello a pesar de lo que había sufrido en aquella legislatura".

Cerraron el acto una sentida ovación y el himno de Asturias, aquella "vieja tierra", que tanto amaba y a la que tanto apelaba el presidente Marqués, rescatado para la historia. n.