"Llegaremos a donde haga falta, hemos cogido fuerza"

Borja Llorente, responsable de educación de Comisiones Obreras, califica de "rotundo éxito" la huelga del martes y justifica los paros indefinidos a partir del lunes en caso de no llegar a un acuerdo con la consejera de Educación, Lydia Espina, en la reunión de mañana.

-Esta situación no es nueva...

-La situación viene gestándose ya varios años. El año pasado ya hubo movilizaciones multitudinarias en la primavera. Hicimos dos manifestaciones grandes. Luego, en verano, se desconvocó la huelga, que era al inicio de curso, pero ya veníamos alargando un malestar de varios cursos porque el incremento de la burocracia es muy grande, los recortes nunca se llegaron a revertir y hay una situación de carencias.

-¿Pueden solucionarse todas esas carencias en una reunión este viernes?

-Lo primero que tiene que aclararse es cuánto dinero dispone la Consejería para afrontar todas nuestras reivindicaciones. Y esa es la clave. Porque el año pasado desconvocamos las protestas, pero todavía no se implementaron las medidas anunciadas. Ahora ya no estamos en ese punto. El malestar siguió creciendo y el Principado siguió haciendo lo mismo. Ahora ya no vamos a esperar más. Hemos cogido fuerza y vamos a llegar hasta donde haya que llegar con las movilizaciones.

-¿Qué medidas son las indispensables?

-Abordar la equiparación salarial, porque tenemos una brecha con Cantabria de 300 euros. Y pongo de ejemplo Cantabria porque es una comunidad similar a la nuestra y donde se está reivindicando una subida de 240 euros. Por otro lado, está el acuerdo de plantillas. Llevamos con la misma planificación desde 2002 y las necesidades han cambiado, especialmente, entre el alumnado de necesidades especiales. Y luego, en cuanto a otras cuestiones laborales, para nosotros es muy importante la evaluación docente, que es un complemento de productividad, que se pierde si estás enfermo de forma prolongada. Eso no puede ocurrir y hay mecanismos para cambiarlo, como, por ejemplo, poner el complemento de "Carrera Profesional" como el resto de funcionarios en lugar de el de "Productividad".

-Los docentes piden unidad sindical. ¿Por qué no la hay?

-Intentaremos dársela porque al final la reivindicación es la misma. Nosotros pensábamos que era mejor ir dando pequeños golpes muy contundentes en jornadas concretas, por eso, fijamos el pasado 27 y el próximo 5 de junio como días de paro total. CSIF convocó la indefinida; ANPE, paros de una hora... Pero, al final, el objetivo es el mismo. Queremos es ponernos de acuerdo ya. Si la consejera de Educación nos hace una propuesta la escucharemos, sino iremos a la huelga con fuerza y el apoyo de la calle.