Huelga total en la educación: ANPE se suma al resto de sindicatos con un paro indefinido en colegios e institutos, y habrá una gran manifestación el domingo

La lucha de la enseñanza se rearma. Los cinco sindicatos - ANPE, CC OO, UGT, SUATEA y CSIF - han decidido esta mañana, en la reunión de la Junta de Personal Docente, ir juntos a la huelga indefinida en todas las etapas educativas que comenzará, si no hay acuerdo antes, el lunes. Para sellar ese compromiso con la educación, el próximo domingo 1 de junio convocarán una gran manifestación a las 12 del mediodía tratando de aglutinar al mayor número posible de docentes.

Mientras los representantes sindicales se reunían, los profesores se han organizado por su cuenta para ir al Registro de la Consejería a dejar constancia, uno a uno, de sus reivindicaciones: "Venimos a dejar por escrito lo que llevamos días gritando", decía Nuria Robles en su tercer día de huelga, a la vez que sacaba del bolso la hoja que minutos más tarde entregaría en el registro. En ella podía leerse: "A la atención de la consejera de Educación y del Presidente del Principado, Adrián Barbón [...] Quien suscribe, desea manifestar su profundo malestar ante la situación que atraviesa la enseñanza pública de nuestra comunidad [...] Por ello, apoyo las movilizaciones convocadas y solicito la apertura inmediata de una negociación real y efectiva".

Lo hacen en una tercera jornada de huelga en la que aumenta el seguimiento. Según los datos proporcionados por la Consejería a primera hora de la mañana, el 33,59 por ciento de los maestros de Infantil y Primaria no han acudido a las aulas. Cinco puntos más que ayer. Paran los de las primeras etapas educativas, pero también los de Secundaria, convocados actualmente por CSIF, y que se unirán a la gran protesta a partir de la próxima semana.

Raquel Hernández es una de ellas: "La situación en los institutos en la misma: muchos papeleo y pocos recursos". En este sentido, sus compañeras la apoyaron: "Nos matan a papeles que no sirven para nada. Soy docente y quiero dedicarme a la docencia", dijo Noelia Tolosa, mientras que Victoria Marqués incidió en la falta de personal: "La inclusión no es real porque no nos están proporcionando los recursos para llevarla a cabo".

En una cola que esperaban pacientemente, miles de profesores daban vuelta al edificio de Consejerías con las mismas pancartas, camisetas y silbatos de los últimos días. "No son las horas, son las formas... Que no se nos olvide que nos llamó 'cuidadores'", recordó la docente Lara Fernández-Freire. En la misma línea su colega Natalia Prado añadió: "Es por el reconocimiento de la profesión".

CC OO, UGT, SUATEA y CSIF acordaron este martes "radicalizar" las movilizaciones tan solo unas horas después de que Adrián Barbón corrigiese a su consejera Lydia Espina al anunciar en la Junta que su Gobierno dará marcha atrás y recuperarán la jornada reducida. Una medida indispensable para que los sindicatos reabriesen las negociaciones y que no dejasen "la mesa vacía", pero que para nada acerca el final del conflicto.

Los sindicatos están dispuestos a sentarse de nuevo con la Consejería, sí; pero ya no aceptarán migajas. "Si no traen ya una propuesta económica seria, la huelga indefinida es un hecho. Empieza el lunes y llegaremos hasta donde haya que llegar", anunciaron. Educación ha convocado para mañana a los integrantes de los tres comités de huelga. De esa reunión, que tendrá lugar mañana viernes, dependerá el rumbo de las movilizaciones.