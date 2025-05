El PP critica que la variante de Pajares no tenga ancho internacional

La diputada del PP por Asturias en el Congreso, Esther Llamazares, consideró "un error" que la variante de Pajares no tenga vías de ancho internacional y que se ejecutase con ancho ibérico. Ese hecho explica, a juicio de la diputada, los problemas para que haya compañías privadas interesadas en el trazado y liberalizar así el servicio, con más oferta. Acompañada del diputado autonómico Pedro de Rueda., Llamazares lamentó que la liberalización ferroviaria en Asturias esté "bloqueada": "Los operadores privados no pueden participar porque nadie ha pedido al Ministerio que se abran esos surcos para ese tráfico ferroviario". "Ni siquiera Renfe cuenta con el material necesario", añadió.

Llamazares cree que el Principado, en especial el consejero Alejandro Calvo, "no ha dicho la verdad" sobre la situación ferroviaria. "Faltan cinco años para disponer de esos trenes, con lo cual no va a haber posibilidad de liberalización del mercado ferroviario, no por lo menos ni a corto ni a medio plazo", lamentó.