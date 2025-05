El Principado se abre a dar mejoras económicas a los profesores: día decisivo para la huelga

La educación asturiana vivirá hoy una jornada decisiva después de que sus cinco sindicatos -ANPE, CCOO, UGT, SUATEA y CSIF - decidieran ayer, en la reunión de la Junta de Personal Docente, ir juntos a una huelga indefinida en todas las etapas a partir del lunes si esta mañana no logran un acuerdo con la consejera Lydia Espina. Según fuentes consultadas, el Principado está abierto a negociar mejoras económicas. Pero los representantes de los profesores advierten de que romperan el diálogo si no hay una "equiparación salarial" con otras autonomías (insisten en que son los que menos cobran de España). Además, han convocado una gran manifestación el domingo a las 12.00 horas en Oviedo. La marcha, que partirá de la estación de Renfe y recorrerá la calle Uría para finalizar en la plaza de la Escandalera, aspira a ser la "mayor de la historia de Asturias" en el sector.

Mientras los representantes sindicales se reunían ayer, los profesores se organizaron por su cuenta para ir al registro general del Principado a dejar constancia, uno a uno, de sus reivindicaciones. "Venimos a dejar por escrito lo que llevamos días gritando en la calle", aseguró Nuria Robles, en su tercer día de huelga, a la vez que sacaba del bolso la hoja que minutos más tarde entregaría en las oficinas. En ella podía leerse: "A la atención de la consejera de Educación, Lydia Espina, y del Presidente del Principado, Adrián Barbón [...]. Quien suscribe desea manifestar su profundo malestar ante la situación que atraviesa la enseñanza pública de nuestra comunidad [...]. Por ello, apoyo las movilizaciones convocadas y solicito la apertura inmediata de una negociación real y efectiva".

Lo hizo en una tercera jornada de huelga en la que aumentó el seguimiento. Según los datos proporcionados por la Consejería, el 40,13 por ciento de los maestros de Infantil y Primaria no acudieron a las aulas. Paran los docentes de las primeras etapas educativas, pero también algunos de los de Secundaria, convocados estos días por CSIF, y que se unirán a la gran protesta a partir de la próxima semana.

Raquel Hernández es una de ellas: "La situación en los institutos en la misma: muchos papeleo y pocos recursos". Varias compañeras apoyaban ayer sus palabras. "Nos matan a papeles que no sirven para nada. Soy docente y quiero dedicarme a la docencia", decía Noelia Tolosa, mientras que Victoria Marqués incidía en la falta de personal: "La inclusión no es real porque no nos están proporcionando los recursos para llevarla a cabo".

Esperando pacientemente, la cola de cientos de profesores daba vuelta al edificio administrativo de Llamaquique con las mismas pancartas, camisetas y silbatos de los últimos días. "No son las horas, son las formas... Que no se nos olvide la Consejera que nos llamó 'cuidadores'", destacaba la docente Lara Fernández-Freire. En la misma línea, se expresaba su colega Natalia Prado añadió: "Es por el reconocimiento de la profesión".

CC OO, UGT, SUATEA y CSIF acordaron este martes "radicalizar" las movilizaciones tan solo unas horas después de que Adrián Barbón corrigiese a Lydia Espina al anunciar en la Junta General que su Gobierno dará marcha atrás y recuperará la jornada reducida en junio y septiembre. Una medida indispensable para que los sindicatos reabriesen las negociaciones y que no dejasen "la mesa vacía", pero que para nada acerca el final del conflicto.

"Si no traen ya una propuesta económica seria, la huelga indefinida es un hecho. Empieza el lunes y llegaremos hasta donde haya que llegar", anunciaron hace dos días, dejando claro que la equiparación salarial será una de las claves para llegar a un acuerdo. Unas movilizaciones que 105 asociaciones de padres y madres de colegios asturianos apoyaron ayer a través de un manifiesto en el que muestran su "preocupación ante la situación en la que se encuentran los claustros de los colegios de Asturias". "Estamos viendo cómo la Consejería de Educación recorta sus derechos y amplía sus responsabilidades sin dotar a los centros del personal necesario para atender en las mejores condiciones a nuestros hijos", dice el texto. "Los recortes al profesorado también se los recortan a nuestra infancia", sentencian las familias.

La concertada se une a la lucha

La Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada de Asturias (OTECA),junto con USO y FSIE, también ha dicho "hasta aquí". Y ha anunciado una concentración el próximo día 5 de junio, una huelga el 12 y una gran manifestación para el día 19 (el último lectivo del curso).

Algunas de las reivindicaciones son similares a las de la enseñanza pública: la equiparación salarial como petición histórica del colectivo. Además, piden un aumento de plantillas y reducción de la jornada lectiva, especialmente para mayores de 55 años, jubilaciones parciales con contrato relevo, reducción de ratios, plantillas estables de profesores terapéuticos (PT) y de audición del lenguaje (AL), complemento autonómico para el personal administrativo, pago delegado para el personal complementario en centros de atención a personas con discapacidad y mantenimiento del empleo en todas las etapas.

Y, muy especialmente, piden el "fin del trato discriminatorio y derecho de las familias a elegir libremente el centro educativo. "Sabemos que no hace falta que te expliquemos lo que está ocurriendo. Lo vives cada día en tu centro", indican desde OTECA. Y van más allá: "Tenemos una discriminación sistemática por parte del Gobierno del Principado que nos trata como trabajadores de segunda, a pesar de que cada día damos lo mejor de nosotros en un servicio público esencial: la Educación".

Un nuevo frente para una Consejería que hoy deberá negociar para tratar de evitar un endurecimiento del conflicto.