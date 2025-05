"El Principado no se toma en serio la educación pública"

Cristóbal Puente, representante de educación del sindicato UGT, asegura que la huelga indefinida en el sector está plenamente justificada y vaticina una manifestación "histórica" para este domingo. Además, deja claro que la consejera, Lydia Espina, deberá ofrecer importantes mejoras económicas en la reunión de hoy para frenar las protestas.

-¿Cómo están siendo estos días?

-Muy intensos. Pero para eso nos eligen, para defender los intereses del profesorado. Eso exige esfuerzo y exige trabajo. A la vez es ilusionante porque es verdad que estas semanas estamos viviendo toda una movilización que ya hemos calificado con motivos de histórica: si no es la máxima movilización de la historia, se acerca.

-Los profesores pedían unidad sindical y finalmente se ha conseguido.

-Nosotros siempre apostamos por la unidad sindical. Recuerdo que, en nuestras primeras declaraciones, ya decíamos que no había tal división, sino que todos compartíamos los mismos objetivos, pero con estrategias diferentes. Si de la reunión con la Consejera no sacamos nada en firme, a partir del domingo iremos juntos: primero a la manifestación que haremos desde la estación de Renfe de Oviedo hasta la plaza de la Escandalera y el lunes, a la huelga indefinida.

-¿A qué se enfrentan los docentes en las aulas? ¿Cuáles son sus carencias?

-La política educativa que se está aplicando desde el Gobierno asturiano no es una política real. Es una política a base de anuncios. Se ponen programas sobre la mesa que luego no tienen una continuidad porque carecen de un acompañamiento presupuestario. Y el resultado ha sido este conflicto. Los proyectos no tienen coste porque se hacen a costa de los profesores.

-¿Hay alguna medida prioritaria a la hora de negociar?

-Prioridades son todas. Hay una serie de demandas que se han convertido en históricas. El profesorado asturiano lleva mucho retraso con respecto al de otras regiones. La Ministra dijo hace unos cuantos meses que esta iba a ser la legislatura del profesorado español. Pero el Ministerio está avanzando poco o nada. Sin embargo, hay comunidades autónomas que están cerrando acuerdos con los representantes sindicales que están mejorando las condiciones laborales del profesorado. Y aquí, en Asturias, lo que se ha hecho hasta hoy es ponerse de perfil, mirar para otro lado, decir que no hay dinero. Si se quiere hacer realmente una política de izquierdas, progresista, en el ámbito educativo, hay que poner los recursos sobre la mesa.

-¿Qué esperan de la reunión con Espina?

-Que el Gobierno autonómico se tome en serio la educación pública asturiana porque no lo hace. El conflicto estalló por la eliminación de la reducción de la jornada en junio y septiembre. Pero eso solo fue la gota que colmó el vaso. Después, Adrián Barbón anunció que volvíamos a la situación anterior y lo que ha provocado es la unidad sindical y probablemente ha aumentado el conflicto. La anterior legislatura, desde el punto de vista educativo, fue una legislatura en blanco. Y esta legislatura, que está ya mediada, va camino de lo mismo. Además, en Asturias hay una auténtica anomalía: los resultados académicos del alumnado son de los mejores del país y, sin embargo, el profesorado asturiano es el peor pagado. Eso es, sin duda, algo que refleja una anomalía.