De Silva: "Cortina ha hecho una muy buena novela policiaca"

Pedro de Silva conoció a Marcelo Cortina 18 minutos antes de que comenzara la presentación de "Los santos son de madera", la segunda novela del autor de El Entrego, y que ayer fue bendecida por el escritor y expresidente del Principado en la librería Matadero Uno de Oviedo con elogios sinceros porque "no hay compromiso por mi parte con el autor". El periodista de LA NUEVA ESPAÑA Eduardo Lagar moderó el acto.

De Silva etiquetó la obra de "novela policiaca clásica, que no de género negro, con personajes clásicos bien construidos". Y destacó la importancia del territorio, El Entrego, que está "trabajado minuciosamente, destripado pozo a pozo, establecimiento a establecimiento. Es un protagonista más. Un territorio visto desde arriba y desde abajo. Esa proximidad permite encontrar muchas verdades. La verdad está en el territorio. Lo trabajó Clarín con Vetusta y Joyce con Dublín. Es un recurso literario: descubrir el alma de un territorio".

¿Y por qué es una "muy buena" novela policiaca y no negra? "Porque en el género negro hay una atmósfera de ambigüedad moral, hay buenos y malos que no tan buenos ni tan malos del todo. La ambigüedad moral de la negrura. En la policíaca los buenos lo son, y los malos lo son". De Silva, que solo destacó como defecto el epílogo ("sobra, da explicaciones y parece que quiera quedar bien con conocidos suyos"), aconsejó al autor que "nunca pida disculpas, la moral del escritor no existe si escribe bien".

Los diálogos, apuntó De Silva, "tienen un gran protagonismo, con creíbles en su cotidianeidad, aportan continuidad, sin necesidad de buscar la ocurrencia o la brillantez". Y luego están "los tropiezos del guiso", es decir, "anécdotas que a veces no tienen conexión con el relato, historias marginales para que la trama sea atractiva. Y algunas son extraordinarias. Hay secuencias memorables, como la intromisión del rodaje de ‘Volver a empezar’".

Cortina explicó que "desde el principio tuve claro que el escenario debía ser El Entrego, que debe aparecer en todo lo que escriba. No es solo un escenario. ¿Y por qué? ¡Porque soy de allí!. Quiero poner a El Entrego en el mapa". Su propósito no es solo entretener, quiere que salga a la luz el sentimiento que hay detrás de una minería reducida a la nada, "ese sentimiento de quienes vivimos allí. Las Cuencas son un territorio minero con todo lo que ello significa. Por eso vas a Pensilvania o Chile y ves cuánto nos parecemos. Marca. Y sin minería hay una sensación de orfandad". Pretende acompañar a su protagonista, el inspector Bernardo Bédavo, "hasta que se jubile en 2020". Queda mucho territorio por explorar.