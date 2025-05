CARCABA GRUPO: tres generaciones al volante de la logística en Europa

Desde su fundación en 1962 en Oviedo, CARCABA GRUPO representa una historia de visión, esfuerzo y adaptación que ha convertido una pequeña empresa de transportes en uno de los grupos logísticos de referencia de Europa. Puesta en marcha por Joaquín Cárcaba Valdés, la compañía nació con el objetivo de dar servicio al pujante tejido industrial asturiano, en una época en la que el transporte por carretera comenzaba a consolidarse como alternativa eficaz al ferrocarril.

Uno de los grandes aciertos fue anticiparse a las necesidades del mercado, creciendo en flota y en infraestructuras. El Grupo abrió centros logísticos en puntos estratégicos de la geografía nacional, empezando por Madrid y continuando por las principales capitales provinciales de España. Esta capacidad para adaptarse al entorno, aliada con una gestión cercana pero profesional, ha sido una de las claves de su sostenido éxito.

No obstante, el camino no estuvo exento de dificultades: la empresa logró superar tres importantes crisis gracias al esfuerzo, la determinación y la valentía de asumir riesgos por parte de un equipo de personas comprometido. Estos desafíos no solo se superaron, sino que sirvieron para reforzar aún más la solidez del proyecto.

El futuro de CARCABA GRUPO está asegurado con la llegada de su tercera generación, que garantiza la continuidad y el impulso necesario para la estrategia a largo plazo. Hace siete años, Sonia Fiestas Cárcaba, nieta del fundador, se unió al Grupo y ahora ocupa el cargo de administradora única. El hito más reciente es la incorporación de Paula Cárcaba Yagüe, otra de las nietas del fundador, quien asume la dirección general tras una destacada formación y experiencia profesional. Paula aporta una sólida formación en Administración y Dirección de Empresas, tanto en España como en el extranjero, y una valiosa experiencia en consultoría estratégica y de negocio. Estas nuevas incorporaciones se han realizado de forma gradual, fusionando los valores arraigados por el fundador hace más de 60 años con un fuerte impulso hacia la evolución y la innovación. El compromiso, la responsabilidad y el esfuerzo han sido los pilares que han permitido al Grupo alcanzar su objetivo de crecimiento sostenido.

Recientemente, el Grupo ha abierto una nueva plataforma logística en el Corredor del Henares, en Alovera (Guadalajara), con más de 12.000 metros cuadrados, equipada con sistemas de gestión inteligentes y de alta protección contra incendios, además de la certificación medioambiental BREEAM Excellent. Este nuevo centro refuerza la estrategia del Grupo, ofreciendo soluciones logísticas integrales adaptadas a los productos y necesidades del cliente.

En la actualidad, el Grupo cuenta con más de 30.000 metros cuadrados de superficie logística, equipado con estanterías de hasta 13,50 metros de altura y con amplias zonas para la realización del picking. La empresa ofrece soluciones completas de logística, incluyendo almacenaje, preparación de pedidos, distribución capilar y transporte nacional e internacional. Esta diversificación, junto con un equipo humano comprometido y en constante formación, ha sido fundamental para consolidar relaciones duraderas con grandes marcas del sector agroalimentario, industrial y comercial.

Pero si algo define a CARCABA GRUPO es su carácter familiar. La cercanía en la gestión, la estabilidad del equipo, el compromiso con el territorio y la apuesta por el empleo local son pilares que se han transmitido de generación en generación. La empresa no ha olvidado sus raíces asturianas y sigue manteniendo su sede principal en Oviedo, desde donde se siguen tomando decisiones clave para el desarrollo del negocio.

El caso CARCABA GRUPO es un ejemplo de cómo una empresa familiar puede no solo sobrevivir, sino crecer y liderar en un sector tan competitivo como el de la logística y el transporte. Con más de 60 años de historia y una firme apuesta por la sostenibilidad, la innovación y las personas, la compañía afronta el futuro con la misma ilusión con la que arrancó su primer camión en los años 60