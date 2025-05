Endulzar generaciones es un arte y lo asegura Ovetus

Desde un modesto obrador en la calle Santa Susana, Ovetus comenzó su andadura en el año 1994 con una producción artesanal de bombones, carbayones y pasteles que rápidamente conquistaron al público ovetense. La creciente demanda impulsó la modernización de su estructura. Eso sí, sin renunciar a la tradición: en el año 2000, el obrador se trasladó a La Bolgachina, un espacio más amplio y mejor equipado que permitió aumentar la capacidad de trabajo y la plantilla de la confitería. Solo un año después, Ovetus había pasado de ser un pequeño negocio a contar con tres establecimientos en Oviedo (Uría, Valentín Masip y Santa Susana) y un obrador a pleno rendimiento, consolidándose como una de las confiterías más destacadas de Oviedo.

La clave del éxito de Ovetus reside en la calidad de sus ingredientes y en una elaboración cuidada que ha permanecido intacta con el paso del tiempo. La confitería apuesta por productos naturales y de proximidad, como la almendra Marcona o los lácteos asturianos, y sigue elaborando a diario sus especialidades con mimo artesanal. Entre sus productos estrella destacan los bombones, considerados por muchos los mejores de la ciudad, y no pueden faltar los clásicos de la repostería asturiana como los carbayones y las casadiellas. Hoy, Ovetus sigue siendo un referente en el panorama confitero ovetense, donde tradición y excelencia se funden en cada bocado.

Javier Porrón, actual gerente, tomó las riendas de la confitería en el año 2010. Antes, los encargados de sacarla adelante habían sido sus padres, María Asunción Porrón y Javier Fernández, que inauguraron la primera tienda, la de la calle Uría, en 1998. "Mis padres hicieron uso de unos pequeños ahorros para echar a andar su negocio", explica. "Los inicios fueron duros", advierte. Aunque ellos todavía lo "vigilan" y aconsejan, Javi Porrón se ha encargado de darle un giro a la empresa familiar. "Los tiempos han cambiado: con mi llegada exploramos la posibilidad de vender por Internet, creamos productos nuevos, ofrecimos la posibilidad de pedir desayunos online, ahora hacemos envíos fuera de Asturias, etc.", indica. En pocas palabras, Porrón ha querido modernizar Ovetus. No en vano, sus padres todavía "aportan ideas". "Tienen experiencia, y eso es muy importante... mi padre trabajó desde los 14 años hasta los 66, imagínate si sabe de confitería", afirma. "Para mí es esencial apoyarme en ellos", menciona en la misma línea.

Actualmente, el equipo de Ovetus lo conforman 18 personas que afrontan un "volumen serio" de trabajo. Este año, la confitería ha reformado completamente la tienda de Santa Susana y en la mente de Porrón está hacer lo mismo con la de Uría en 2026. "La confitería me ocupa la mayor parte de mi tiempo, y es que no paro de pensar en mejorar, en hacer campañas que sean efectivas... las ideas siempre surgen", comenta Javier Porrón. De momento, lo que en su día fue una confitería cuyos clientes respondían a un perfil concreto, hoy realiza encargos para personas de todas las edades. "La idea es abarcar todo el público", alega el gerente. "Gracias a haber introducido nuevos productos, el cliente cambia: por ejemplo, las tartas de queso se han puesto de moda; antes no las hacíamos al corte y ahora sí... no queremos olvidarnos de nadie". Ovetus se prepara para, después de casi 30 años, seguir en boca de todos. Más aún.