El futuro de Asturias atlántica y europea: ¿tiene El Principado la política territorial que necesita?

Francisco Llera Ramo, politólogo; Xuan Pedrayes Obaya, arquitecto, y Rogelio Álvarez Hevia, economista, son miembros del "Movimientu 25 de Mayu".

El futuro de un país atlántico y europeo, como Asturias, depende de la planificación estratégica y la ordenación de su territorio, sobre todo, si es escaso y con complicaciones serias para aprovechar al máximo sus potencialidades. La pregunta de la que partimos es ¿tiene Asturias la política territorial que requiere su futuro en el Eje Atlántico en el que tiene su ADN y se inserta?

Renuncia a la ordenación del territorio

Entre la indiferencia general, Asturias no se ha planteado en serio tener un país ordenado. Los desequilibrios sociales y territoriales son admitidos por una sociedad alimentada de apatía durante décadas. Nunca hemos tenido continuidad de políticas territoriales, porque ningún gobierno autónomo ha fijado unos objetivos estratégicos a medio y largo plazo.

El poder político vegeta en un "dolce far niente", entre la improvisación, la retórica y el disimulo (el hacer que se hace), acomodado en la resignación cómplice de una población envejecida y en retroceso, que ve como la juventud más preparada sigue emigrando. Porque sí: lo asturiano mengua. El pensar que la población crece es un espejismo.

No podemos seguir mirando para otro lado (algo muy asturiano). Vamos a menos: la llegada continua y desordenada de inmigrantes sin preparación y de refugiados climáticos en retirada no implica que nuestro capital humano y social mejore. La asturianidad exprés de la tercera generación de indianos tampoco ayuda. Un nuevo riesgo aparece: convertirnos en el asilo de España; algo que, sin duda, no es lo más recomendable y productivo.

Asturias "erma" y desestructurada

En estos tiempos de vertiginosos cambios, la competitividad territorial es cada vez más exigente. Como país nórdico que somos, la cornisa cantábrica y el Arco Atlántico son espacios de oportunidad para construir una nueva Hansa [por la Liga Hanseática, una confederación de ciudades mercantiles alemanas del Báltico que se formó en el siglo XIII para defender sus intereses comerciales y sus rutas marítimas] donde luchar por ser prósperos y competitivos en un espacio europeo. Para ello debemos proyectar un territorio productivo. La Asturias rural está "erma", estéril. La orografía nos ha marcado y definido: una rugosidad extrema y una costa áspera definen nuestra singularidad y también una problemática; dificultades que deben tener una solución.

Asturias está desequilibrada y jerarquizada. Las cuencas mineras (depauperadas a pesar de todo), el área metropolitana (una desconocida para sus habitantes) y la Asturias rural (despoblada y abandonada a los designios ajenos de la Política Agraria Común), viven de espalda las unas de las otras. Esta desigualdad es una realidad territorial de la que no se habla, un tabú que es aceptado por todos.

La gestión del fuego

Somos un claro en el bosque. En él se asentaron la aldea y la braña, con sus quintanas y pastos. La gestión del fuego desde el Neolítico ha modulado el territorio. Ahora, su ausencia, certifica nuestra decadencia. Esta renuncia irresponsable ha convertido a los montes en un polvorín. El expolio de los comunales por los ayuntamientos y el Principado, unido al abandono de las aldeas nos ha llevado a una situación límite.

Es vital que los vecinos se vuelvan a sentir propietarios de los montes, como tradicionalmente lo fueron, y que las cortas les traigan beneficios económicos. La gestión de los montes por el gobierno autónomo ha sido tan ineficaz como en tiempos de Franco, y mucho más hipócrita.

Los incendios son el equivalente a las inundaciones de las danas; y en ambos casos están originados por una deficiente gestión del territorio. El próximo incendio llegará pronto, y será tan devastador como el último. Y, ausentes, seguimos mirando para otro lado, sin comenzar a tomar medidas drásticas. Para más inri, la plaga de la "banda marrón" está acabando con los pinos del Occidente, cuya masa forestal ha sido olvidada por el Servicio de Montes durante décadas. Y del castaño, nuestro icono, más de lo mismo.

No hay "enfotu". Sin rumbo ni ambición

El abandono de nuestro territorio-cuerpo viene de lejos. Las Directrices Territoriales de Asturias fueron aprobadas ¡¡el año 1991!! Desde entonces poco se ha hecho. Una ley del suelo autonómica en 2004 y dos reglamentos (2007 y 2022) han fijado unos criterios que han quedado caducos, pues siguen enmarcados, innecesariamente, por una ley nacional pensada para la meseta carpetovetónica, y cuya aplicación se entorpece con una tramitación medioambiental excesiva, fruto de la transcripción errónea de una directiva europea.

Una cosa es la normativa urbanística, o la ley de Impulso Demográfico, y otra la transformación dirigida y real del territorio. En toda la etapa democrática, no ha habido continuidad en la ordenación territorial. Las prioridades cambian con cada consejero. Los cabezaleros de la Xunta Xeneral han permanecido impasibles ante los vergonzosos fiascos del Plan del Suroccidente, el Área Metropolitana o de La Aldea 0. No hay planes comarcales de reajuste, ni se definen proyectos tractores ambiciosos. El abandono incivil de la cuenca del Navia es un ejemplo, entre otros muchos, de la molicie en que viven nuestros gobernantes.

Desde el Plan Oscos-Eo (1983) no ha habido otro verdadero plan comarcal de desarrollo. Necesitamos con urgencia requilibrar el país con planes de choque que generen una economía que vaya más allá del turismo facilón.

El gobierno vasco lleva años gestionando "zonas de actuación prioritaria" para llevar empresas a zonas deprimidas: un buen ejemplo. Otro: el ex-lendakari Urkullu acaba de presentar una fundación con nombre significativo: eAtlantic, un lobby, donde están las grandes empresas vascas (y españolas), creado para posicionar el Eje Atlántico en la agenda de la UE. En consecuencia: ordenan el territorio de adentro, e intentan ordenar, también, el de afuera.

Para lograr un re-equilibrio territorial de Asturias debemos de contar con el Principado, cuya administración no es ágil ni eficaz. El inmovilismo de Llamaquique es una rémora insalvable. Y esto es común a la Función Pública española: criticarla es un tabú que impide la modernización de todo el Estado. Para actuar eficazmente en el territorio debemos mirar a Europa, cuyas agencias de planificación combinan lo público con lo privado.

El territorio hoy

Estamos atascados. Hemos renunciado a nuestra autonomía alimentaria y energética. El modelo urbanístico no funciona y debe ser reiniciado drásticamente con una nueva ley del suelo y actuaciones contundentes. Pero, como siempre, pasa otra legislatura más y no se hace nada.

No puede ser que más del 50 % de los Planes Generales que comienzan su tramitación no sean aprobados. Los concejos medianos y pequeños no pueden pagarlos y su tramitación es imposible y absurda, alimentando una burocracia tan desmedida como ineficaz. O que La Aldea sea penalizada ¡por una ley asturiana! que impide el reajuste de sus parcelarios para adaptarlos al siglo XXI y prohíbe los usos que favorecen su desarrollo. Debemos crear un nuevo marco urbanístico, ágil y sensato, que se adapte a nuestra realidad. Debemos ser ambiciosos.

Entendemos que nuestro territorio actual está estructurado por La Mar, La Aldea, la Conurbación central, el rizoma costero enhebrado en la autovía del Cantábrico y L’Asturies d’Alló, definida ésta por las geografías de la emigración y la Asturias Cismontana. Todas ellas necesitan de una estrategia territorial para conseguir unos objetivos a medio y largo plazo que definan y fijen nuestra forma de ser y estar en el mundo del siglo XXI.

No nos podemos conformar, como ahora, con llenar el paisaje de miles de viviendas unifamiliares, dispuestas a lo loco, mientras las aldeas se arruinan; o no tener una movilidad ferroviaria interna ¿Cómo es posible qué al aeropuerto o al Molinón no se pueda llegar en tren? ¿Por qué hemos renunciado a regenerar nuestro sistema agrario?

Necesitamos un nuevo Contrato Territorial que nos cohesione y donde fijemos las estrategias que nos conduzcan a una renovada y mejor Asturias, que no renuncie a su ethos. Retomar el protagonismo de las aldeas, potenciando la mal llamada Ley de Parroquias Rurales, es vital.

LA MAR. Las "aguas territoriales" ocupan 6.600 km2, aunque no son competencia autonómica sí deben ser una prioridad, pues ahí están los caladeros. La economía azul tiene luces y sombras, con una flota pesquera que mengua cada año. Es intolerable y anacrónico el actual enfrentamiento entre El Musel y el Ayuntamiento de Gijón, por mencionar lo más actual.

LA ALDEA. El mundo rural autárquico ha desaparecido y con él un país y una forma de habitar. Debe ser re-emplazado por otro nuevo que mejore el anterior. La visión paternalista (y farisea) desde lo urbano, piensa en lo rural como algo anticuado e inmutable per se o, a lo más, como un "parque temático". Sin embargo, las sociedades aldeanas son complejas y han evolucionado enormemente en los últimos cincuenta años. Hoy existen distintos escenarios de evolución o abandono: desertización, desarrollo ganadero, turismo, suburbialización o gentrificación. Esto unido a la forma de habitar en las distintas áreas culturales implica problemáticas que deben ser abordadas de manera diversa. 7.000 km2 no pueden ser un Activo Ocioso.

En 40 años no se han fijado herramientas urbanísticas para actuar con éxito en los Núcleos Rurales. La construcción masiva de viviendas unifamiliares parece que se ha convertido en el único fin del planeamiento. La normativa no facilita el desarrollo económico de las aldeas.

Es necesario crear una categoría de suelo que permita fijar actividad: carpinterías, llagares, talleres, industrias compatibles… Retomar los "suelos genéricos de tolerancia agroindustrial", desaparecidos de los planeamientos concejiles por lo cambios de la ley estatal, podría ser una opción válida. Ahora es posible.

Las inversiones deben hacerse en las aldeas, no en las villas o ciudades. Debemos revertir la galopante desagrarización. Es imprescindible lograr el reequilibrio de comarcas deprimidas con la creación de Zonas Francas aldeanas que tengan beneficios fiscales e inversiones público-privadas.

Perdemos cada año muchos km2 de prados. Necesitamos con más urgencia crear pumaradas XXL y concentraciones agrarias para poner suelos en producción, que parcelaciones urbanísticas.

LA CONURBACIÓN. El 80% de la población vive en 2.000 km2. Una conurbación es un sistema urbano formado distintas ciudades que funcionan de manera coordinada. Estas áreas metropolitanas son muy dinámicas. De hecho, es nuestro mayor activo.

Pero aquí, esta realidad es un OPNI (objeto político no identificado). No es reconocida ni por sus propios habitantes. El politiqueo y el caciquismo crónico de los alcaldes, unido a la debilidad del Principado, no han optimizado su potencial. Su mayor déficit es la falta de transporte ferroviario eficaz que la cohesione, cuya competencia deber ser asumida por el Principado. En este sentido, la ausencia de compromiso del Gobierno Central con Asturias constituye una triste realidad.

Asturias fue la comunidad con el menor porcentaje de ejecución de lo presupuestado en infraestructuras de transporte (53%), muy por debajo de la media nacional (83%). El problema afecta de forma importante a las inversiones en Cercanías. Actuaciones como la entrada en funcionamiento de los nuevos trenes, la reforma de estaciones o la renovación integral de líneas C1 (Pola de Lena-Uviéu), C5 (Xixón-Llaviana) y C6 (Colloto-L’Infiestu) no pueden sufrir más demoras. Los planes y proyectos están en marcha, pero tenemos que estar vigilantes para que su ejecución no se retrase.

El CAREL-STREET. Esta "calle de borde" es un filamento urbano (rizoma) que se está densificando. Recorre el Cantábrico, desde La Coruña a San Sebastián, articulado por la Autovía del Cantábrico. Ocupa en Asturias 1.000 kilómetros cuadrados de la rasa costera y las villas litorales lo balizan. Tiene una gran presión, pero no lo podemos abandonar a esa masiva inmigración de ocio y chalet. La recolonización de la mayor llanura de Asturias debe conducir a un nuevo espacio social y a un nuevo paisaje productivo híbrido, donde el aeropuerto será uno de sus primordiales hitos-transfer.

L’ASTURIES D’ALLÓ. Este territorio es discontinuo. Por una parte, están los países tradicionales de emigración, de Europa y América, con un capital humano que por su vitalidad debe ser integrado eficazmente en la economía y la sociedad, sin retóricas. Por otro, están los antiguos territorios del Reino de Asturias. L.laciana, Babia, Sayambre, Valdeón, Senabria o Miranda de Duero, integrantes de un dominio lingüístico común, son también lugares de oportunidad con los que debemos potenciar relaciones similares a las que queremos tener con el Arco Atlántico.

Provincianismo y ausencia de la "opinión pública"

Las retóricas del Ministerio de la Verdad van calando en la población. Pero nuestra generación tiene la obligación de continuar en la creación de una Naturaleza Artificial, como se ha hecho desde el Neolítico, adecuada a la sociedad de las Asturias de este siglo.

El "Movimientu 25 de Mayu" propone un debate y pide la toma de medidas concretas de forma urgente, porque no tenemos tiempo que perder. La falta de liderazgo y concertación no puede seguir. La sociedad debe ser más exigente: nos tenemos que "afalar", más que dejarnos "afalagar" por cantos de sirena. Los problemas se han hecho crónicos y estructurales, y todo indica que van a permanecer indefinidamente. Necesitamos de hechos y no de palabras. Sin cohesión territorial y social es imposible construir un país de vanguardia y ser competitivos con otros países. El provincianismo que nos impide crecer no puede continuar.

La herramienta de un autogobierno de tercera a superar

En nuestro diagnóstico nos tropezamos de continuo con dos problemas: por un lado, un autogobierno a medio gas y, por otro, un autogobierno insuficiente. El autogobierno, en la España constitucional y descentralizada en una senda cuasifederal, es una herramienta fundamental de cohesión y progreso, siempre que se haga un uso responsable, inteligente, estratégico y solidario del mismo.

Las élites preautonómicas asturianas diseñaron un autogobierno a su medida, digamos que poco ambicioso y el resultado es que nos faltan competencias y recursos que otros tienen y amplían, lo que nos deja en una posición competitiva débil y muy dependiente del centralismo. Este autogobierno es propio de la mentalidad de la "renuncia" y se ha conformado con una "diputacionona".

Por si fuera poco, las élites gobernantes de ese autogobierno no han superado en ambición a las constituyentes, a la vista del uso que han hecho de la caja de herramientas estatutaria, como acabamos de ilustrar. En lugar de movilizar han preferido mendigar o, mucho peor, alcahuetar a sus mandarines en Madrid.

Por el uso y los límites del actual autogobierno de la renuncia y de la diputacionona, el futuro de Asturias y, en particular, su política territorial necesitan un golpe de timón que pasa por la movilización social y el ajuste y enriquecimiento del actual modelo estatutario que nos equipare con los de la primera división, como corresponde a una comunidad histórica como Asturias.