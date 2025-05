Gumersindo Rodríguez, presidente de ANPE: "El conflicto no se cerrará en falso, no hay marcha atrás"

Tras una primera reunión fallida entre Educación y los sindicatos, Gumersindo Rodríguez, presidente de ANPE, advierte de que esta movilización no va a ser flor de un día: "Si no hay acuerdo, en septiembre volveremos a la batalla reabriremos el conflicto". Cierra la serie de entrevistas que LA NUEVA ESPAÑA ha hecho a todos los líderes sindicales inmersos en el conflicto laboral.

Dice la consejera de Educación, Lydia Espina, que los sindicatos deben presentar su propia propuesta.

Más bien tiene que ser la Administración la que, después de dos reuniones, venga con una propuesta seria, solvente y que proponga soluciones para las demandas del profesorado en materia de retribuciones, plantillas, ratios, reducción de la burocracia...

Tienen una larga lista de peticiones.

El problema de la educación es estructural y tiene que ver con la dotación de plantillas, con la sobrecarga del trabajo burocrático y con las condiciones retributivas, dado que, como ya hemos repetido reiteradamente, somos de los peor pagados del Estado. Son problemas que se arrastran a lo largo de los años porque existe una inacción por parte de la Administración educativa, de esta y las anteriores. Y las aulas cada vez son más complejas.

¿Ha cambiado mucho el perfil del alumnado?

El alumnado tiene unas necesidades distintas y, además, lo que la ley de educación quiere y espera hacer con los alumnos es más ambicioso que lo que se hacía antes. Es necesario que haya especialistas en materias como Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), profesores de servicios a la comunidad o equipos de orientación para atender a un alumnado que cada vez presenta más dificultades de tipo trastornos del espectro autista (TEA), necesidades educativas especiales (NEE)...

¿Por qué tardo tanto ANPE en sumarse a la huelga indefinida?

El jueves tuvimos una reunión de la Junta de Personal y ahí pactamos tener una entrevista urgente con la Consejera de Educación para, a partir de esa reunión, establecer pautas o iniciativas. ¿Qué pasó? Durante el fin de semana, varios sindicatos se lanzaron rompiendo la unión. Nosotros no rompimos la unidad sindical ni llegamos tarde. Al contrario, lo que le dijimos al resto de las organizaciones sindicales era que teníamos que unirnos todos al unísono para reclamar aquellas cosas que no son operativas o no están funcionando bien.

Y esa unión llegó.

Sí. Ahora estamos en un punto en el que existe esa unidad sindical. Tenemos objetivos comunes y, por lo tanto, nuestras estrategias ante la Administración tienen que ser similares. Vamos a hacer las propuestas que correspondan en función de las que también nos trasladen. Ahora la pelota está en su tejado.

¿Esperaban esta respuesta del profesorado?

El profesorado está muy quemado. La burocracia asfixia la función docente porque la Consejería se dedica a meter programas, que están muy bien, pero no te conceden horas para ellos ni te dicen en qué momento hacerlos. Es que no hay horas en el día. La gente tiene mucha vocación y muchas ganas de hacer las cosas bien, de ayudar a los niños, pero no pueden echarse más cosas a la espalda. Todo esto ha generado un malestar y un agotamiento que ahora se demuestra.

¿Qué recorrido esperan que tenga esta huelga?

No se va a morir, no nos vamos a olvidar de esto. En junio acaban las clases con alumnos y las organizaciones sindicales tendremos que valorar qué hacemos, pero esto no se puede cerrar en falso. Si no hay acuerdo, en septiembre volveremos a la batalla y reabriremos el conflicto porque esto no se puede dejar. La situación es insostenible. Hay un daño reputacional para la enseñanza pública y nosotros no estamos dispuestos a que se pase por encima de este problema y se mire para otro lado. El Gobierno regional tiene que ser consciente de que esto hay que abordarlo sí o sí. Ya no hay marcha atrás. Eso sí, nosotros lo que necesitamos es el apoyo del profesorado y que el profesorado nos diga exactamente qué es lo que quiere hacer: si quiere o no seguir movilizado.

Mañana, gran movilización, ¿cree que la respuesta será histórica?

Estamos convencidos de que va a ser masiva si todo funciona y nos respeta la meteorología. Si no habrá una oleada de paraguas porque la gente va a ir como sea, con botas de monte si hace falta. Además, a partir del lunes, están llamados a la movilización todos los cuerpos docentes por parte de todas las organizaciones sindicales.