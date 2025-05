José María Figaredo, diputado nacional que deja la presidencia de Vox Asturias: "PP y Foro se han aliado en la Junta para silenciarnos"

El diputado nacional José María Figaredo (Gijón, 1988) ha sido el presidente de Vox Asturias los dos últimos años. El martes se anunció que será sustituido por Carolina López, portavoz en la Junta. "Todo el tiempo que puedas dedicarle a Asturias está bien aprovechado; y yo lo intentaba, pero con dificultades", reconoce.

¿Quién planteó renovar la presidencia de Vox Asturias, usted o el partido?

Hace un tiempo que no llego a todo y acabo de tener mi tercer hijo. Además, a nivel nacional cada vez tengo más responsabilidades que tampoco puedo abandonar. Cuando Nacho Blanco dejó el partido por sorpresa, me eché esa responsabilidad a los hombros. Ahora, el partido está organizado, estable, con gente que se conoce, gente que funciona, que conoce la política local, regional, externa e interna. Ya era el momento de reconocer que se necesitaba un cambio.

¿Cree que Carolina López es la persona idónea para sucederle?

Sin duda, es la persona para sustituirme. Es una tía que está sobre el terreno, conoce a la gente y se ha pateado toda Asturias. Además, tiene conocimiento de la Asturias que lleva décadas abandonada. Sabe que había fuerza, que había gente, que había espíritu… Y que ahora es una Asturias envejecida, abandonada, con dificultades, incluso los servicios públicos deterioradísimos. También conoce el partido desde abajo. Es portavoz en la Junta, conoce a los concejales, a los coordinadores; es la vicesecretaria y la responsable de Organización del partido.

¿Cómo han sido estos dos años como presidente de Vox Asturias?

Brutales porque hay un trabajo en la provincia infinito. Todo el tiempo que puedas dedicarle es tiempo bien aprovechado. Hay muchísimo que hacer. Hay que estar sobre el terreno, con los concejales, con los coordinadores... Hay que sentir las necesidades de cada zona de Asturias y eso lo consigues estando. Y es verdad que lo intentaba, pero lo lograba con dificultades.

¿En qué momento se encuentra el partido de cara a las próximas elecciones en Asturias?

Muy bien. Tenemos presencia directa o indirecta en municipios en los que antes no estábamos ni se nos esperaba. Por otro lado, tenemos un equipo que, con infinitas dificultades, trabaja muy bien, que se enfrenta a un día a día con esa sensación de que hay un "todos contra nosotros", todos contra Vox. O sea, Foro y el PP nos están atacando constantemente en Gijón, y se alían en la Junta para tratar de minimizarnos, silenciarnos. Luego, hay un PSOE corrupto hasta las cejas que de nuevo trata de machacar al adversario político; y, en este caso, el adversario político somos nosotros. En esas circunstancias, somos capaces de tener presencia en la calle, en redes...

¿En qué frentes destaca el trabajo de Vox en la región?

En la lucha contra la imposición de la llingua, el ataque sistemático contra la educación concertada y el ataque a la industria somos los únicos que estamos. Tenemos una capacidad de lucha tremenda y sabemos que el futuro de Vox es muy bueno. Aunque tristemente el futuro de España y de Asturias, por el momento, es oscuro.

¿Gana algo Asturias con su mayor influencia en el partido a nivel nacional?

Vox es un partido que defiende lo mismo en Asturias, en Madrid y en Granada. Dicho esto, un diputado nacional que sea capaz de visibilizar el problema concreto está bien, pero es casi estético. Incluso aquellas provincias en las cuales Vox no tiene un diputado están representadas por el partido. Porque tenemos un discurso nacional que ataca los problemas de todas las provincias.

Si en Asturias al partido lo ve bien, ¿cómo lo valora en el plano nacional?

España pasa por una situación crítica. El desastre energético o el de la vivienda son terribles. Y Vox es el único partido que plantea soluciones realistas. Puesto que nadie más propone cuestiones en torno a estos problemas, sospecho que Vox va a seguir creciendo. Dicho esto, es triste porque crecemos debido a que denunciamos los problemas que nadie afronta.

Si el PP ganase las elecciones y necesitase el apoyo de Vox, ¿estarían dispuestos a pactar?

Claro, nosotros estamos dispuestos a pactar con el PP, como ya hemos hecho y como siempre haremos. Pero tenemos un programa y lo que pedimos es que se respete. Somos conscientes de que, en un pacto, no se recoge el cien por cien de un programa, pero pedimos que se respete lo que se acuerde. De hecho, formamos gobiernos autonómicos con el PP en los que no se respetaron los acuerdos alcanzados. Y, por ejemplo, en Gijón, también alcanzamos unos acuerdos con el PP y no se respetaron. Y, encima, nos expulsaron del gobierno.