La llama de la huelga educativa se extiende en Asturias y estos sectores ya plantean protestas: "Es el momento"

El conflicto educativo ha prendido la llama en la Administración autonómica, pero no solo la del cuerpo docente. Varios sectores han decidido aprovechar la batalla que están dando los profesores para denunciar sus propias problemáticas. Desde el colectivo de orientadores hasta el de los jardineros públicos, pasando por los integrantes del comité de empresa de Derechos Sociales, que ha lanzado un manifiesto bajo el lema: "Es el momento, sobran los motivos. Sin tu apoyo no conseguiremos nada".

Orientadores Educativos y Profesores de Servicios a la comunidad

Se suman a la huelga indefinida en educación "desde el hartazgo colectivo de un cuerpo profesional que lleva años sosteniendo en solitario las promesas de inclusión y equidad sin recursos, sin esfuerzos y con un nivel de sobrecarga que roza el abandono institucional". En un manifiesto, firmado por más de 500 profesionales, reclaman "la ampliación urgente de plantillas, la reducción real de ratios y el reconocimiento efectivo de nuestras funciones, que van mucho más allá de la atención individual al alumnado: asesoramos, acompañamos, coordinamos y tejemos red entre profesorado, familias, servicios sociales, sanitarios y entidades comunitarias". En concreto, exigen implantar un orientador y un profesor de servicios a la comunidad por cada 250 alumnos, presencia de estos perfiles en todas las etapas y en todos los centros, recursos inmediatos y no fragmentados y equiparación de condiciones laborales, reconocimiento de la itinerancia y mejora de la coordinación interadministrativa.

Comité de empresa de derechos sociales y bienestar

Ha convocado una concentración el lunes, a las 11.00 horas, frente a la sede de la Consejería ante "el incumplimiento de los acuerdos adoptados durante este año". En concreto, han contabilizado hasta cuarenta medidas que todavía no se han ejecutado. Hablan, por ejemplo, que para el personal "el trabajar a mínimos, la no cobertura de bajas y de permisos legales" está suponiendo "una sobrecarga de trabajo que pagamos, en muchos casos, con nuestra salud". En este línea, lamentan que "la creación de plazas se hace a cuentagotas o directamente queda sin hacer". Además, advierten que, a pesar de los acuerdos adquiridos, se siguen produciendo situaciones en las que se queda un trabajador solo en el turno. "No se actualizaron los protocolos de ingreso ni el de agresiones, tampoco nos dieron contestación a las alegaciones y aportaciones que se hicieron desde el Comité del protocolo de hospitalización", continúan.

También advierten del tiempo extra que los compañeros del fin de semana dedican al cambio de turno y que los centros de discapacidad tienen "problemas estructurales graves". "En todos los ámbitos y toda la plantilla estamos afectados por compromisos adquiridos que no llegan", lamentan.

Jardineros públicos

Llevan con el convenio parado desde hace un año, aunque en su caso depende del Estado. "Hay que mejorar muchas condiciones como, por ejemplo, poner el sueldo al nivel que la profesión se merece", aseguran. "Gijón, por ejemplo, es el único concejo que tiene convenio propio y tienen condiciones mucho mejoras", explican los profesionales. En el sector lamentan que "mucha gente piensa que lo único que hacemos es regar plantas, pero tenemos mucha formación. Estamos muy denostados y creemos que nos merecemos más reconocimiento". E instan al Principado a intermediar.