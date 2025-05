¿Cuál es la situación del conflicto entre profesores y Principado? Una oferta rechazada y las escuelinas se suman a la huelga

Menos de una hora. Es el tiempo que la consejera de Educación, Lydia Espina, tardó ayer en presentar la propuesta de su equipo para intentar atajar una huelga que ha movilizado a miles de docentes durante los últimos cinco días. Y lo que tardaron los sindicatos en levantarse de la mesa de negociación. "Traen una propuesta que no es seria. Ofrecen unas pocas plazas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), un complemento de 58 euros, un calendario de negociación para los mayores de 55 –no la aplicación, sino la negociación– y poco más", anunciaron a su salida. ¿El resultado? La huelga sigue en pie. Al igual que la manifestación de mañana, que ahora tiene el respaldo de IU, socio del Gobierno del PSOE.

La propuesta de la Consejería consistió en una batería de medidas por valor de 14, 4 millones de euros. "Con las reivindicaciones lo que hemos hecho es ir trabajando para poder traer una batería de medidas iniciales para empezar a trabajar y a dialogar con ellos", explicó Espina. En primer lugar, en el apartado salarial ofrecieron mejorar el complemento específico, lo que supondría un incremento de 814,66 euros anuales (algo más de 58 euros anuales) para el profesorado y algo mayor para catedráticos e inspectores. Esta medida tendría un coste de 10,5 millones.

Otra medida muy reclamada por los sindicatos y que para el Gobierno era "importante solventar". La modificación de la normativa del plan de evaluación docente para que se incorporen las personas en situación de baja de larga duración. Hasta ahora, un profesor que, por ejemplo, esté de bajar por cáncer deja de cobrar 500 euros mensuales. Por otro lado, el Gobierno ofreció un refuerzo del profesorado de atención a la diversidad mediante la contratación de 77 nuevos profesionales de Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica (PT).

La siguiente medida tenía que ver con las direcciones unipersonales. Es decir, aquellos centros en el que el director se hace cargo también de la jefatura y la secretaría. En este caso, la Consejería se comprometió a que a partir de septiembre serían ellos los que se hiciesen cargo de la gestión económica de estos centros, con el fin de liberar a estos directores de parte del trabajo administrativo. "Era una petición grande y lo que hace es descargarles esa gestión y llevarse desde aquí de manera centralizada", explicó Espina. En esta misma línea, avanzarían en las medidas de desburocratización acordadas el pasado otoño.

"Nuestra voluntad de diálogo está abierta y siempre lo estará, siempre existe esa voluntad negociadora. Era la primera vez que nos sentábamos (con todos los sindicatos juntos) y necesitamos escucharles para ver cuál es su propuesta, porque nosotros a día de hoy no tenemos una propuesta común. Necesitamos una concreción por su parte para poder empezar a trabajar", insistió Espina, que, a pesar del plantón, ha vuelto a convocar a los sindicatos hoy a una nueva reunión.

Por su parte, para los sindicatos, que mantienen tanto la huelga como la convocatoria de manifestación de mañana, las medidas planteadas por la consejera no solo son "insuficientes" para hacer frente a las muchas deficiencias que existen en el sector, sino que es "una vergüenza" y "una tomadura de pelo" que confirma que "vive en una realidad paralela". "Es una broma de mal gusto, una tomadura de pelo. ANPE no está dispuesto a mercadear con esta situación. La Administración pretende que les hagamos una contraoferta, pero nosotros no vamos a jugar a ‘yo doy, tú me quitas’. Lo que esperamos es que sea la propia Administración la que venga con una propuesta seria que de respuesta a las reivindicaciones sindicales y del profesorado", insistió Gumersindo Rodríguez, presidente de ANPE.

Borja Llorente, responsable de Educación de CC OO, desgranó porque esa oferta era "insuficiente": "Somos los únicos de la administración que no tenemos carrera profesional, se castiga a los que cogen una baja de larga duración, somos los docentes peor pagados de todo el Estado y, además, llevamos 25 años con el mismo acuerdo de plantilla". "No es una negociación, es la lectura de un guión que ha preparado alguien sin propuestas concretas, reales y viables que podamos asumir", describió sobre el encuentro.

Su compañero de UGT, Cristóbal Puente, volvió a reivindicar que "hay que tomarse en serio la educación pública asturiana" y que es una "anomalía" que mientras los estudiantes obtienen los mejores resultados a nivel estatal, el profesorado sea "el peor pagado". "Estos resultados se obtienen a pesar de la clase política", aseguró. Para él esto es resultado de que "este Gobierno no valora a su profesorado. Ya nadie se acuerda de aquella hora del horario de verano porque el hartazgo viene desde hace seis años. La legislatura anterior en el ámbito educativo y esta sigue por el mismo camino", lamentó.

Xosé Lluis Colodrón, de SUATEA, se manifestó en la misma línea. "No conocen la realidad del enfado que tiene todo el profesorado por cómo se está planificando ahora mismo la educación", opinó. Y pidió que "nos están contando medidas que ya están consensuadas, no hay ningún avance. Que nos traigan una propuesta seria con una inversión grande".

Para Jorge Caro, presidente del sector de educación de CSIF, la reunión fue "esperpéntica". "A los docentes nos llevan haciendo la vida imposible en las aulas durante mucho tiempo, porque la Consejería y el Gobierno del señor Barbón no han querido tomar decisiones todos estos años atrás", afirmó y recordó que un profesor pierde por cada día de huelga unos cien euros: "A los docentes que han venido aquí a acompañarnos lo que nos han ofrecido no les cubre ni un día de huelga".

El descontento es tal en todos los ámbitos que CC OO, UGT y CSIF anunciaron ayer que convocan huelga en las escuelas infantiles . Serán dos jornadas, el 11 de junio y el 4 de septiembre. Además, harán una convocatoria de acciones y movilizaciones.

Incluso Izquierda Unida, socio del PSOe en el Gobierno del Principado de Adrián Barbón, expresó su apoyo a la manifestación del colectivo de Educación, prevista para este domingo. La coalición destacó que se trata de un acto que llega "tras una huelga" cuyo éxito de participación destaca y que "debe hacer reflexionar sobre la necesidad de escuchar a la comunidad educativa.

En un comunicado emitido ayer por la tarde, IU recalcó su compromiso "con un modelo educativo en el que la proridad sea fortalecer la escuela pública" y que supone un pilar del estado de Bienestar. Además, llamó a una "negociación rápida" que permita un acuerdo que contribuya a "mejorar el servicio público".

La posición de Izquierda Unida cobra especial relevancia: primero, porque forma parte del Gobierno contra el que se dirige la protesta y, segundo, porque evidencia la preocupacion de sus bases con la gestion del conflicto. Izquierda Unida considera que es necesario "resetear" el análisis del Gobienro sobre la situación y la actitud del Ejecutivo con todos servicios públicos y en espacial los esenciales. "Son una bandera de la izquierda", recalcaron fuentes de la coalición, que está dispuesta a propiciar una reflexión interna en el Ejecutivo a la vista del éxito de la última huelga convocada por los docentes, la respuesta en la concentración de este martes ante la Consejería y la gran capacidad de movilización que se espera para este domingo y que recorrerá la calle Uría de Oviedo.

