La diputada regional y portavoz parlamentaria de Vox Carolina López Fernández fue nombrada la semana pasada nueva presidenta del partido en Asturias, en sustitución de José María Figaredo. López niega ninguna desavenencia en el partido, pese a las salidas de algunos militantes, en Asturias y sobre todo a nivel nacional. "Somos un partido de ideas, no de personas", remarca. La crisis de los docentes, dice, es propia de "un gobierno que no es un gobierno, de un desgobierno más bien", mientras Barbón es "un presidente ausente que ha utilizado a sus consejeras a su antojo". Califica de "catastrófico" el discurso de Barbón contra su partido, ya que, ante cualquier interpelación, les cuelga el sambenito de "machistas, xenófobos y racistas", sin que la ciudadanía pueda conocer el verdadero proyecto de Vox. Y añade que el Gobierno "está muy preocupado por el adoctrinamiento, por crear una nueva identidad asturiana y la identidad asturiana ya está creada desde hace miles de años".

Vaya la que está cayendo, ¿no?

La verdad es que vamos una tras otra. No hay nada que funcione en condiciones. Estamos viendo un gobierno que no es un gobierno, desgobierno más bien.

Es la tercera dimisión.

Bueno, dimisión, cesión, no se sabe muy bien exactamente lo que ha sido, pero es la tercera consejera que se ha... perdido.

Hay quien dice que el presidente está ausente en esta crisis.

Es un presidente ausente que, además, ha utilizado a las consejeras a su antojo. Las ha dejado, tanto a Belarmina Díaz hace unas semanas, como a Lidia Espina ahora, a los pies de los caballos. A Espina la semana pasada directamente ha sido reprobada por el propio Barbón, al contradecir lo que Lidia Espina había dicho el día anterior en cuanto a la reducción de jornada de los docentes. Lidia Espina dijo que no se podía y luego llegó Adrián Barbón diciendo que claro que sí que se podía. Entonces, él mismo ha utilizado a su consejera. Y digo su consejera porque, al final, los consejeros son puestos a dedo por el presidente del Gobierno que es Adrián Barbón.

Esta entrevista viene a cuento de su reciente nombramiento como presidenta de Vox en Asturias. ¿Se pone un poco de paz?

Bueno, en Vox siempre ha habido paz.

Algún cargo del partido se había ido por desavenencias con Figaredo.

A nivel general siempre ha habido paz y esto, al final, es una continuidad. En Vox no somos tanto de personas, como de proyecto. Hay un proyecto, hay unas ideas, hay unos valores, que es lo que hemos venido todos a defender. Y ahora mismo asumo la presidencia como una continuidad del gran trabajo que ya habían hecho también los anteriores presidentes, tanto Rodolfo Espina, como Ignacio Blanco y José María Figaredo. Así que responsabilidad y compromiso para hacer la estructura más fuerte todavía, ir implantándonos en más territorios, en más concejos de Asturias y seguir trabajando para que el mensaje y el proyecto de Vox llegue a cuantos más asturianos mejor. Las ideas y los valores reales, no los manipulados.

¿Y por qué está tardando en cuajar Vox en Asturias? En otras regiones, Valencia, Murcia, Castilla y León, es decisivo.

Bueno, hemos duplicado. Hemos pasado de cero diputados en 2015 a dos, y luego de dos a cuatro. Quiero decir, Vox sigue subiendo en Asturias. Poco a poco, vamos dando pasos firmes. Es un proyecto, lo tenemos claro, que es a largo plazo. Y al final lo que nos toca es mucha calle, vecino a vecino, asturiano a asturiano, para contarles el verdadero proyecto que tiene Vox. Es más, hablamos con gente y dicen: ‘Pero es que eso no es lo que dicen’. Bueno, es que de lo que dicen a lo que realmente hay, pues hay un abismo. Ese mensaje catastrófico que siempre en todos los plenos saca Barbón, da igual lo que tú le preguntes, siempre sale con lo mismo: machistas, xenófobos, racistas, no tiene ningún argumento, ninguna justificación realmente. Y luego cuando vas a la calle, hablando de tú a tú con la gente, se dan cuenta de que realmente Vox es otra cosa, es totalmente diferente y es una alternativa a este bipartidismo que nos ha llevado a la situación que tenemos ahora mismo.

Barbón dicen que están conchabados con el PP.

Barbón al final es un charlatán. Habla mucho, pero no dice nada. Él va con su discurso y con su relato y estamos viendo ahora que la calle ya no se cree ese discurso y ese relato de Adrián Barbón. Nosotros en Vox tenemos un proyecto, tenemos unas ideas y no hemos cambiado ni un ápice desde nuestra llegada a las instituciones ni antes, desde nuestra creación.

¿No tienen la impresión de que la izquierda les utiliza como un espantajo?

Los políticos de la izquierda y de la extrema izquierda, es decir, del PSOE y de Izquierda Unida, el miedo que tienen a Vox es que se les acabe el estado de bienestar, usar las instituciones para beneficiarse, olvidándose de la situación real de los asturianos. Una izquierda, el PSOE y una extrema izquierda como Sumar o Izquierda Unida, que lo único que han hecho es utilizar el escudo de los servicios públicos para espoliarnos a impuestos. Siempre te dicen que hay que pagar impuestos para los servicios públicos. ¿Y por qué tenemos unos servicios públicos tan nefastos? Porque no mejoran. Las carreteras las tenemos peor que nunca. La sanidad tenemos las listas de espera más altas que nunca. Las zonas rurales siguen sin pediatras, sin especialistas en Jarrio o en el Hospital de Ariondas. Muchos asturianos nos preguntan dónde van nuestros impuestos. Van a los sindicatos de clase, a las asociaciones, organismos y entidades que ellos crearon para seguir aumentando esa red clientelar que al final es una compra de votos porque lo único que les preocupa es mantenerse en el sillón. El miedo que ellos tienen a Vox es porque se les acaba el chollo. Barbón no sabe lo que es trabajar en el sector privado, no sabe lo que es abrir un negocio, no sabe lo que es pagar el IVA, no sabe lo que es pagar una nómina, no sabe lo que es tener un empleado, no sabe la responsabilidad que es de llegar a una empresa y tener que hacer su trabajo porque si tu trabajo no sale adelante, la empresa no gana. Si no hace su trabajo, no pasa nada, no tiene responsabilidad de ningún tipo. Si no sale hoy, pues mañana. Y así estamos en Asturias, que no avanzamos. Vamos todos los asturianos en una bicicleta estática que pedaleamos, que nos esforzamos, que sudamos, pero realmente, cuando acabamos de pedalear, estamos en el mismo punto de partida. En cambio, ellos siguen creciendo. Y ese es el chollo que nosotros vamos a cortar de raíz.

Los sectores que son más afines a la izquierda están empezando a levantarse. ¿Por qué?

Porque están viendo que tienen unas necesidades y unas reivindicaciones que llevan pidiendo desde hace muchísimos años y al final lo único que hace este gobierno es hacer anuncios para intentar tapar en ese momento una crisis que ellos llaman puntual, pero luego ven que a la hora de la verdad los presupuestos no ejecutan esas inversiones. Pero en cambio, en los tres primeros meses del año ya llevaban casi 3 millones de euros en transferencias directas a asociaciones feministas, lobbies LGTBI y demás. Y los servicios públicos están sin atender y sin recibir las inversiones necesarias. Eso la gente, claro, se da cuenta. La gente no es tonta. Ellos piensan que la gente es tonta, y no hay un asturiano tonto

¿Se ven pactando las próximas elecciones con el PP?

Para que lleguen las próximas elecciones todavía quedan dos años, queda todavía muchísimo tiempo.

Pero esta legislatura está siendo dificultosa para el PSOE...

Claro que sí. Que hagan las cosas bien, que escuchen al sector. Porque ellos dicen otra cosa. No quieren dialogar. Lo que quieren es imponer su relato. Porque realmente no están escuchando a ningún sector. Ni al medio rural, ni al sanitario, ni al educativo. Todos tienen problemas, todos tienen quejas, todos tienen reivindicaciones históricas.

¿Ven un adelanto de elecciones posible? Porque Izquierda Unida se está desmarcando continuamente de su socio, el PSOE.

Izquierda Unida juega al despiste. Lleva desmarcándose toda esta legislatura que ha sido prácticamente el gobierno de los Pimpinela, que ni contigo ni sin ti. Dice una cosa, pero luego a la hora de la verdad agacha las orejas porque lo único que les preocupa, y lo están demostrando, es el sillón. Lo han demostrado con la comisión de investigación. Una comisión de investigación que al principio decían que había que llevarla a cabo, luego no, porque les debió de dar un toque el socio de gobierno y ahora están poniendo, junto con Covadonga Tomé, todas las trabas posibles para que no se realice de una forma seria, rigurosa, para conocer la verdad, que es lo que queremos, por lo menos en Vox.

¿Hubo alguna negligencia por parte del Principado?

Eso es lo que tenemos que investigar y averiguar. Evidentemente, todas las informaciones que hemos ido conociendo dan a entender que hay negligencia por parte del gobierno, pero nosotros queremos investigarlo. Cuando nos faciliten toda la documentación que hay todavía pendiente de forma oficial para estudiarla de forma seria, profesional, rigurosa y siempre atendiendo al respeto que tenemos a los asturianos.

¿Y qué sobre el asunto de la identidad asturiana? Ustedes critican que el Gobierno solo se preocupe de las “asturcholas”, la llingua...

Está muy preocupado por el adoctrinamiento, por crear una nueva identidad asturiana y la identidad asturiana ya está creada desde hace miles de años. No tienen que venir ahora los socialistas a decir cómo tienes que hablar, cómo tienes que expresarte para que seas un buen o mal asturiano, porque para nosotros tan asturiano es el asturiano que vive en Boal y habla con su forma tradicional de Boal como el de Llanes, como el de Mieres, que se expresan de maneras distintas, tienen expresiones distintas y ahí está la verdadera riqueza lingüística y cultural de Asturias, que este gobierno pretende dilapidar, encima haciéndonoslo pagar al resto de asturianos con más de 50 millones de euros al año. ¿Qué propuestas ha llevado a cabo el PSOE o Izquierda Unida durante este año? Muy pocas. Las que han hecho son todas relacionadas con eso, con el adoctrinamiento, tanto lingüístico, feminista y demás. Ahora mismo están a lo suyo, la reforma del Estatuto de Autonomía para la imposición de la llingua, para la oficialidad. ¿Es lo más importante para Asturias? No. Asturias necesita una sanidad de calidad, una educación de calidad, unas carreteras, unas infraestructuras que no sean un auténtico peligro y que cada dos por tres tenemos un argayo o accidentes. Necesitamos otro tipo de políticas y estas políticas no sirven para nada. Nosotros no estamos en contra del asturiano, lo que no queremos es que se imponga. Sólo lo habla el dos por ciento de la población. Si alguien quiere aprenderlo, que vaya a una academia.

¿Reindustrialización?

Claro, es que han acabado con la industria, con el ADN industrial, la identidad industrial asturiana. Han cerrado la minería, las térmicas. Arcelor está pendiente de un hilo que es una industria a la que dependen miles de puestos de empleo, tanto directos como indirectos. Eso no es la identidad asturiana. Lo que pasa es que a ellos no les interesa que haya sectores productivos, gente trabajando y gente que pueda vivir bien y llegar bien a final de mes. Eso es lo que no quieren los socialistas.

El sábado Macarena Olona ofrece una conferencia a Oviedo. ¿Cómo es posible que se haya perdido, que hayan perdido ustedes valores del partido como Olona, Espinosa de los Monteros, Monasterio…?

Como comenté antes, al final Vox es un partido de ideas. Es un proyecto que tiene unas ideas y unos valores que son más importantes que las personas que estén. Ahora mismo, por ejemplo, estoy yo. Dentro de unos años estará otra persona, no estamos aquí de por vida, pero lo que importa es que quede el proyecto, las ideas para cambiar de verdad la situación que tiene España, la situación que tiene Asturias y sacar de las instituciones este bipartidismo que nos ha traído hasta aquí. Lo que quiere Vox es cambiarlo absolutamente todo y que podamos vivir en unas condiciones óptimas.

Pero están cómodos en Europa alineados con un Orbán que defiende a Putin.

Estamos alineados con unas políticas que tienen que cambiar la situación de España para que España vaya bien. España va y Asturias en picado. Asturias pierde población. No tenemos nacimientos. Hay calidad de vida, pero es que necesitamos gente joven, gente que produzca, autónomos, empresas, industria, para que la gente se quede aquí, pueda vivir aquí, formar su familia, desarrollarse profesionalmente. Y la mayoría de los jóvenes se están yendo porque aquí no hay oportunidades. En eso está Vox, en defender lo nuestro, en cuidar lo nuestro, en que haya vida, en que la gente pueda vivir bien, sin estar todo el día pagando impuestos para luego ver que no tienen unos servicios públicos dignos. Recuperar la fortaleza, recuperar lo que un día fuimos y que poco a poco están acabando y machacando.

¿Y a nivel nacional cómo ve la situación?

La situación política es preocupante, al final los políticos se han olvidado de lo que es el pueblo, han perdido la realidad. Llevan muchos años pisando moqueta y se han olvidado de las verdaderas necesidades que tienen los españoles. De nada me sirve un pleno con zascas si al final lo que se necesita realmente es una gestión adecuada para que los españoles podamos vivir en condiciones y estemos representados al final por unos políticos que sean leales y que vengan realmente a servir.

¿Pero le preocupa la polarización?

¿A quién no le preocupa la crispación? Lo vemos aquí, en Asturias, que mucho dicen, pero es que los primeros en crispar la situación son el PSOE. ¿Qué pleno hay en el que no recibamos un insulto? Ninguno. Todos son insultos de forma sistemática. Totalmente gratuitos. Nosotros venimos con unas propuestas. Si tú no estás de acuerdo con ellas, arguméntamelo y defiéndemelo. Pero dime, cuando pedimos contratar 20 pediatras como lo pedía la asociación de pediatras para cubrir las necesidades que había, sobre todo en las zonas rurales, ¿dónde está el machismo, el racismo, la xenofobia y demás? Rechazada por la izquierda. Cuando pedimos la variante de Cayés, que es una reivindicación histórica de los vecinos, que además es un peligro ahora mismo la situación que tienen, también recibimos insultos de forma gratuita. Nos quieren debilitar o quieren que retrocedamos. Pero nosotros no vamos a retroceder porque tenemos muy claro lo que defendemos.

La izquierda no les considera un interlocutor válido.

Los antidemócratas son ellos. Porque no están respetando lo que los asturianos han decidido en las urnas. Han decidido que seamos la tercera fuerza política de Asturias. Y el mismo que dice que hay que dialogar, que la Junta General del Principado está abierta para todos los asturianos, es el primero que pone un cordón antidemocrático a Vox. Es el primero que no quiere dialogar con Vox. Es el primero que no quiere escuchar las verdaderas propuestas de Vox. Ese, que es Adrián Barbón, que es un simple lacayo de Pedro Sánchez. Los últimos Plenos sólo habla de él mismo, y Asturias no es Barbón. Que, por cierto, Miss Asturias (la gijonesa a la que supuestamente empleó el entonces ministro Ábalos) mandó una carta para poner sobre aviso a Adrián Barbón de posibles casos de corrupción y el presidente ni le contestó. No le dijo nada. Y nosotros desde Vox le anunciamos que desde que lo conocimos hoy ya pedimos información para que nos den todas las comunicaciones que ha habido al Consejo de Gobierno para ver quiénes estaban informados y quiénes no. Porque tan corrupto es el que roba como el que deja que se robe. Conocer eso y no hacer nada es lamentable.