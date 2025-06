Nervios y últimos repasos para una PAU rodeada de incertidumbre: la trascendental prueba para 5.113 asturianos llega con la huelga educativa

Entre nervios y apuntes pasaron las horas previas los 5.113 estudiantes asturianos que este martes se enfrentan a la prueba de acceso a la Universidad (PAU), una convocatoria que este año está rodeada de incertidumbre ante la huelga indefinida que hay convocada entre el profesorado de la escuela pública en el Principado. El conflicto educativo afecta a los docentes de secundaria, que colaboran con la Universidad de Oviedo en asistir y corregir los exámenes.

Son 173 profesores de instituto los que deberán ocuparse de la PAU y, según el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, no hay motivos para preocuparse y las pruebas se desarrollarán en principio "con total normalidad". Hasta este lunes solo había conocimiento de un caso en el que una profesora había avisado de que se va a acoger a su derecho a huelga.

Con todo, el sindicato Anpe mostró su malestar por no haber aclarado los servicios mínimos en tal cometido. Cada instituto tiene un profesor como vocal representante y las pruebas de corrección recaen mayoritariamente, aunque hay personal universitario, en ellos, recordaron.

Así las cosas, está por ver qué sucede esta tarde en los centros elegidos como sede para la PAU, que comienza a las 16.30 horas con el examen de Lengua Castellana y Literatura y terminará el jueves 5 a las 19 hora con Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas, Movimientos Culturales y Artísticos o Segunda Lengua Extranjera.

Estudiantes, en la biblioteca de Avilés. / C. G.

Nerviosismo en Avilés

Por toda Asturias se pudo ver a muchos estudiantes apurando las últimas horas ante los apuntes y los libros para llegar lo mejor preparados posible. En la biblioteca Bances Candamo, David López, de 17 años, explicó que estos son días "de mucho nerviosismo" puesto que son "conscientes de que nos jugamos mucho". Sin embargo, el joven avilesino tiene claro que la nota "no va a determinar" su futuro y que decidirá carrera una vez se confirmen las notas: "Medicina lo he descartado porque no me veo en el MIR, me está llamando cada vez más veterinaria. Llevo varios días haciendo la cuenta atrás. No es cómodo, pero muchísima gente antes que yo ha pasado por lo mismo. Tan malo no será". López apuró un café corto de leche en la terraza de la biblioteca.

Junto a él, su compañera Marta Menéndez, también de 17 años, niega con la cabeza ante las afirmaciones de su amigo. "Él siempre ha sido bastante relajado, pero el resto estamos de los nervios", bromeó Fernández, que detalló que tiene interés especial por el mundo audiovisual, en el cual espera adentrarse el próximo curso en Madrid o Barcelona. "No soy estudiante de notazas, pero espero que la PAU me ayude a tener buena calificación y hacerme un hueco en los destinos que más me atraen", concluyó la estudiante.

Pensando en la nota en Gijón

Martina Gómez, alumna del instituto Montevil de Gijón, es de las que repasa el temario hasta el último día. "No considero que tenga muchos nervios, pero sé que cuando esté delante del examen me voy a poner nerviosa", confiesa Gómez, que desea estudiar Arquitectura y siente más "estrés" por conseguir la nota necesaria que los mencionados nervios. Aunque lleva unas cuantas semanas hincando los codos, Martina Gómez, que "debutará" hoy en la Escuela Politécnica de Ingeniería, se puso realmente "en serio" hace semana y media. Los planes con amigas han sido su vía para desconectar y "no saturar". Además de a las asignaturas troncales, se presentará a Dibujo y Física.

Optimismo en Langreo

Carla Prieto asegura que estaba "muy tranquila", pero el día "sí que me he puesto nerviosa". Este lunes daba uno de los últimos repasos en el la sala de estudios de Sama, en Langreo, un equipamiento inaugurado la semana pasada y que está abierto las 24 horas del día para que los estudiantes puedan acudir en cualquier momento. El acceso es a través de una tarjeta que se debe solicitar en el área de Juventud del Ayuntamiento. "Llevo estudiando bastante las dos semanas que tenemos de preparación", explica esta langreana, que hizo el bachiller en el instituto Jerónimo González y que confía en no tener problemas para acceder a la Universidad de Oviedo. "Quiero hacer el grado de Estudios Ingleses (Filología) y la nota de corte es un cinco así que con aprobar me sirve", apunta. Su mayor temor es el examen de Historia de España "porque es mucho temario". De todos modos es optimista, "creo que me va a salir bien", confía.

La nueva sala de estudios de Sama de Langreo, ubicada en la Avenida de la Constitución dispone de 24 plazas. Este lunes por la mañana, una decena de estudiantes, en su totalidad chicas, preparaban la PAU. También había algunos opositores estudiando para sus exámenes.

Estudio bajo presión en Luarca

Mariana Santullano, de Cadavedo y con 18 años, vive con relativo nerviosismo su próximo examen, el que determinará si accede a los estudios que quiere cursar. En su caso, psicología o terapia ocupacional. Estos días apura el estudio, si bien asegura que el resultado no siempre depende del conocimiento cuando te enfrentas a una prueba así. "También cómo te encuentras ese día... Con qué pie te levantas, todo eso, es importante", dice. Ella cree que saca más provecho al estudio bajo presión, por eso apura las ultimas horas. No es una cuestión de constancia o vagancia, más bien de personalidad. "Se me da mejor así", apunta. Si puede elegir, prefiera estudiar en el silencio de la noche, tal vez para favorecer la concentración. Las últimas semanas de mayo, además de hacer eso, también reflexionó sobre la incertidumbre. Le parece un poco injusto que se decida tanto "en una sola vez". Está llamada a hacer la PAU en el polideportivo de Luarca, donde hoy se presentarán 119 estudiantes de los centros de secundaria de Luarca y Navia.

Unidas en La Fresneda

En el exterior del Centro de Estudios de La Fresneda (Siero), Andrea Feito, Covadonga Navarro, Nuria González, Andrea Martín, Marta Salamanca y Ariadna Villa apuran las últimas horas antes de enfrentarse a su primer examen. Entre apuntes, subrayadores y esquemas, comparten un rato al aire libre para despejar del tiempo de estudio, aunque ninguna de ellas es capaz de soltar los libros. "Estamos nerviosas, la verdad, pero todavía nos queda algo de tiempo para hacer el último repaso", indican. Todas ellas han dedicado una media de seis horas al día durante las últimas dos semanas al estudio. "Por las mañanas acudíamos a clase particular, a un curso intensivo, y por las tardes venimos a repasar a las instalaciones municipales".

Agradecen a los profesores su paciencia y sus consejos. "Nos han dicho que si nos bloqueamos en algún examen, le demos la vuelta, respiremos un par de minutos y volvamos a intentarlo". Esta noche, algunas de ellas continuarán estudiando, mientras que otras han decidido "ir a la cama temprano para poder estar descansadas". Este martes, a las 16.30 horas, se enfrentarán, con los nervios a flor de piel, a su primer examen.