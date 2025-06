La oposición (PP y Foro) reacciona con dureza a la dimisión de la consejera de Educación: "Estamos ante un Gobierno desnortado y un Presidente ausente"

La dimisión de Lydia Espina como consejera de Educación ha destado todo un terremoto mediático en el Gobierno de Asturias y las reacciones por parte de PP y Foro no se han hecho esperar. Por su parte, Álvaro Queipo, líder regional del PP, ha manifestado que, "lo que se está viviendo en Asturias es un absoluto despropósito. Hoy dimitía la consejera, se suspendía la reunión del Consejo de Gobierno, y todo esto con un presidente que lleva días ausente. La única conclusión es que aquí no hay nadie al volante", indicaba, al tiempo que pedía explicaciones al gobierno regional.

"Quisiera que alguien desde el Gobierno de Asturias nos explicase por qué hoy se suspende un Consejo de Gobierno. La dimisión de una consejera no es motivo suficiente", ha reclamado Queipo (PP), que recuerda la lucha de los profesores y suma la de los trabajadores de la consejería de Derechos Sociales.

"Adrián Barbón ha utilizado a Lydia Espina como escudo humano, igual que hizo con la consejera Roqueñí y la consejera Díaz. Escudo humano para que no afecte a su imagen. Está más preocupado por su imagen que por la resolución de los problemas de Asturias". Así, el líder del PP ve un "fin de ciclo" de "un gobierno absolutamente agotado y desnortado", y cree que "esto no se puede alargar dos años más".

Desde Foro, Adrián Pumares, secretario general de la formación ha apuntado que, "después del comportamiento que tuvo Adrián Barbón en el pleno del pasado miércoles, evidentemente, a la consejera no le quedó más remedio que la dimisión. Pero esta dimisión no puede evitar que veamos la realidad. El principal responsable de la nefasta política educativa que hay en el Principado es Adrián Barbón.

Es un presidente contemplativo, que no hace nada, indolente a pesar del deterioro que se está produciendo en los servicios públicos del Principado", explicaba Pumares, quien además, coincide con Álvaro Queipo en considerar a Adrián Barbón como un "presidente ausente que ha perdido todo contacto con la realidad, su único contacto con la realidad es a través de las redes sociales pero no entiende ni sabe qué está pasando exactamente en Asturias. Un presidente ausente que lidera un gobierno agotado, sin ideas y me atrevo a hacer un pronóstico, Lydia Espina no va a ser la última consejera que abandone el gobierno. En menos de dos años de legislatura ha habido numerosos cambios en el gobierno y esos cambios no son fruto de la casualidad, son fruto de que estamos ante un gobierno desnortado. Ante un gobierno carente de ideas, ante un gobierno que ya no sabe qué hacer, ante un gobierno que no es capaz de resolver los gravísimos problemas que tiene el Principado de Asturias y que lo único que sabe hacer es darse golpes de pecho y tirar de propaganda. Pero es que incluso el relato lo está perdiendo a Adrián Barbón", añadió.