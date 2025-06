Las protestas se caldean ahora también en otra consejería del Principado: "Estamos hartos del 'vamos a hacer...' pero no hacen nada"

Éramos pocos y parió la abuela. El refrán bien puede resumir la situación que afronta el Gobierno del Principado, que si tiene poco con el conflicto en la enseñanza pública –que este lunes a primera hora se cobró la cabeza de la consejera de Educación, Lydia Espina–, se enfrenta a otro que empieza a tomar fuerza en el área de servicios sociales. La titular del ramo, Marta del Arco, tuvo esta mañana el primer aviso ante su despacho, en Oviedo, con una protesta bastante nutrida y muy ruidosa convocada por el comité de empresa (con la unión de todos los sindicatos) para denunciar el "hartazgo de los incumplimientos" por parte del Principado.

Eli Vázquez, presidenta del comité y delegada de CSIF, ha sido clara: "Esto marca un antes y un después. No puede ser que cada vez que nos quejamos nos convoquen a una reunión y nos digan ‘vamos a hacer tal, vamos a cual...’ y después no hacen nada". Las críticas apuntan también a Enrique Nuño y Clara Sierra, directores generales de Mayores y de Infancia, respectivamente. "Son los centros más afectados", explica Vázquez.

Sobre la mesa hay 31 incumplimientos de Del Arco y de su equipo. El "más acuciante" la falta de personal. "Estamos muy cansados. Son plantillas muy limitadas, donde no se amortizan puestos y cuando hay bajas y vacaciones se tardan en cubrir. Así las cosas es como trabajar a mínimos todo el año". Hay más quejas, como el mal estado de los centros de mayores y de infancia, así como los servicios que se prestan; la falta de actualización de protocolos de ingreso y de agresiones... "Hace un año, en abril de 2024, hablaron de que se trataría de compensar la falta de trabajadores con los contratos fijos discontinuos, que se ampliarían para cubrir vacantes. Pues no se ha hecho", zanja la presidenta.

Eli Vázquez, durante la protesta. / Lne

A todo esto el comité está muy molesto porque la vicepresidenta Gimena Llamedo los ha "desplazado" al priorizar este lunes la reunión con la junta de personal docente, tras la dimisión de Lydia Espina. "Teníamos reunión y nos la cambió sobre la marcha. La nuestra estaba fijada antes", advierte Eli Vázquez. El encuentro con Llamedo era para abordar el futuro de los educadores sociales.

Así las cosas, el calendario de movilizaciones del personal de Derechos Sociales está a la espera de fijar la próxima protesta. "Vamos a esperar a ver si mueven ficha, pero si no, no descartamos nada. No vamos a parar. Y esta vez no permitiremos que la reunión sera para decir ‘vamos a ...’. Queremos hechos", concluye Vázquez.