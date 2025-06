Los sindicatos se sienten fuertes: "Vamos a ganar y lo saben"

Los sindicatos educativos, exultantes por el éxito de la multitudinaria protesta de este domingo, advirtieron al Gobierno de que está ante la última oportunidad de solucionar el conflicto y desearon que este lunes abra una negociación en la que se hagan "propuestas creíbles". En caso contrario irán a una huelga indefinida: "Vamos a ganar esta huelga, lo saben y tienen que ponerle solución cuanto antes", advirtió el secretario del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias, Borja Llorente.

Como dijo Gumersindo Rodríguez, del mayoritario ANPE, "tenemos la fuerza de la calle, la unidad sindical y el respaldo de la sociedad. Las familias, los padres de alumnos saben que para tener una mejor educación hace falta inversión". El sindicalista añadió: "Llevamos muchos años con un déficit estructural en materia educativa y las retribuciones son sensiblemente inferiores a las de otras regiones. Hay que ponerle fin. Alguien tiene que asumir la negociación y poner cosas serias sobre la mesa. Nos da igual quién esté al frente, siempre que proponga cuestiones creíbles, no cortinas de humo, como hizo la consejera".

El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias, Borja Llorente, resaltó el "gran malestar por la situación a la que la consejera ha llevado a los centros educativos, con políticas de recortes que no se han revertido". Y pasó a enumerar los déficits que sufren los docentes finalizando con que el profesorado asturiano "es el peor pagado del país, pese a que presenta los mejores resultados". "Espero que mañana (por el lunes) lleguemos a acuerdos satisfactorios, si no, iremos a una huelga indefinida, pese a los servicios mínimos abusivos que implican que en Secundaria no se pueda hacer huelga", advirtió. Y finalizó: "Vamos a ganar esta huelga, lo saben y tienen que ponerle solución cuanto antes".

Jorge Espina, presidente de la Junta de Personal Docente no Universitario, y miembro de CCOO, aseguró: "Estamos hartos de la postura de la Consejería y queremos abrir una negociación en serio para mejorar las condiciones del profesorado asturiano". Y advirtió: "Miles de docentes vamos a ir a la huelga indefinida mañana. No negociamos a golpe de titular como la consejera".

Por su parte, el secretario de Suatea, Miguel Laria, aunque dijo que la manifestación era "una grandísima reivindicación con un ambiente festivo", añadió no obstante que "la fiesta no quiere decir que la gente no esté evidentemente enfadada y tenga ganas de hacer ruido, protestar y reivindicar lo que llevamos todos estos días pidiendo". Laria añadió: "Esperamos una oferta seria y confiamos que va a ser así, pero no sabemos con qué nos vamos a topar".

Para el secretario general de Enseñanza de UGT, Cristóbal Puente, la respuesta a la convocatoria de manifestación ha sido "histórica". Durante la protesta, indicó su "firme voluntad de llegar a un acuerdo", aunque "todas las demandas deben lograr una respuesta satisfactoria" mediante "una inversión lo suficientemente significativa", ya que son peticiones que se llevan solicitando desde hace años. "No hay otra solución", sentenció.

Puente lamentó que, "después de una propuesta absolutamente indecente, la consejera no haya aprovechado el fin de semana para reconducir las negociaciones". Su mensaje de cara a la reunión de este lunes no pudo ser más clara. "Si la Administración quiere saber la fuerza que tienen las organizaciones sindicales para la negociación, aquí está", indicó, señalando a los miles de manifestantes.

El presidente del Sector de Educación de CSIF, Jorge Caro, se refirió a los "trenes petados parados a veinte minutos de Oviedo" para expresar la magnitud del éxito de la protesta. "Los docentes asturianos han dicho basta y que no aguantan más. Después de cuatro días de huelga, no van a aguantar más desprecios, ofensas y pérdidas de tiempo. La gente quiere respeto", aseguró. Y añadió: "Espero que nos llamen a negociar esta misma tarde. Si no, es que Barbón sigue de vacaciones por Covadonga".