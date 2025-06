"Vivo con mucha tristeza las políticas antiinmigración en EE UU"

Claudia Gurisatti (Colombia, 1973) es directora general de NTN24, canal internacional operado por RCN Televisión, un cargo que alcanzó tras una dilatada trayectoria profesional no exenta de presiones y amenazas. "Parece que el periodismo no quiere apagarse, y ojalá que no lo haga", desea. Recientemente participó en el VI Encuentro Ciudadano celebrado en Oviedo.

-¿Está amenazada la libertad de prensa?

-Sin duda. Cuando las democracias están en declive o están amenazadas, la libertad de prensa es uno de esos pilares fundamentales que atacan porque realmente nos necesitan silenciar. En América Latina hay países en los que la prensa no puede actuar, incluso bajo la amenaza de asesinar al periodista, encarcelarlo o torturarlo. En Nicaragua, fueron todos encarcelados y varios de ellos, prisioneros políticos que fueron sacados del país quitándoles la nacionalidad. En Venezuela no hay. A NTN 24 lo sacaron en 2014 tras de las protestas masivas que generaron tantas muertes.

-¿Cuál es el precio que un medio o un profesional debe pagar para poder ser independiente?

-Cuesta valentía, a veces integridad física, amenazas, exilios, vidas… Pero parece que el periodismo no quiere apagarse y ojalá que no lo haga. En Colombia, por ejemplo, hay mucha violencia por cuenta de los cultivos ilícitos y por la producción de drogas. Estamos en cerca de 300 mil hectáreas de hoja de coca cultivada y en las zonas donde existe la operación de las organizaciones criminales hay guerras, entre ellos y contra la población civil, y los periodistas son los primeros amenazados. En los otros países, Nicaragua, Cuba, Venezuela, los encarcelan, los matan también.

-Es la época de la desinformación y las noticias falsas, ¿se puede sobrevivir en un mundo en el que no hay certezas?

-Toca adaptarnos. Pero si tenemos educación para la democracia, criterio en los principios democráticos, podemos aprender a navegar en estos cambios. Fíjese que hay una satanización de las redes sociales con razón; han generado una confusión de qué es falso y qué no, pero si esas nuevas generaciones están educadas para tener criterios, seguro que lo van a saber diferenciar. Y esas mismas redes sociales nos traen información que sí es verdadera, inmediata, a la que incluso los medios de comunicación tradicionales no podemos llegar.

-Entonces, ¿cómo deberían los medios tradicionales adaptarse a estos cambios a las redes sociales?

-Lo estamos haciendo y a la carrera, presionados, porque nos ha tocado reeducarnos para el mundo digital y ahora para la inteligencia artificial. ¿Cómo debemos hacerlo? Usándolo, pero usándolo bajo los criterios básicos de la democracia. Lo primero, el rigor periodístico. Nos toca usar las herramientas y educarnos en los principios de la rigurosidad, de la constatación, de estar seguros de lo que estamos informando. Yo recomiendo mucho que cuando la gente ve algo llamativo o que pronto puede ser cierto en redes, se vaya a un medio tradicional que seguramente ya lo tiene chequeado, verificado y da algo de paz y de tranquilidad.

-¿Los medios quieren adaptarse tan rápido a las redes sociales que acaban cometiendo errores?

-Claro, también somos susceptibles y somos vulnerables frente a la manipulación, porque también nos ven como un poder y quieren usarnos. Muchas veces por el afán no lo hacemos bien o no hacemos la verificación correcta; y también hay medios de comunicación que están al servicio de poderes.

-Ahora que vive en Washington, ¿cómo ve la influencia que personajes como Donald Trump tienen en los medios de comunicación?

-Las posturas editoriales, si son honestas y se basan en datos, en rigurosidad, no en inventos y no torciendo a la realidad, es normal que se mantengan. El problema es cuando los partidos políticos entran en los radicalismos. Donald Trump ha llegado a cambiar reglas de juego del orden internacional de una manera abrupta, con unas narrativas bastante complejas de defender. Obviamente los medios afines lo acompañan, igual que los medios que están cercanos al Partido Demócrata ayudaban a Joe Biden a esconder su enfermedad.

-Como colombiana viviendo en EEUU, ¿cómo ve las políticas anti inmigración que se están llevando a cabo?

-Con mucha tristeza, sobre todo para quienes lo necesitan con mucha urgencia. Los inmigrantes en su gran mayoría son personas que están huyendo de crisis terribles, humanitarias, de escasez en sus países. Estamos ante una situación que yo considero inhumana, cruel y que ha generado incluso una división interna del Partido Republicano y en seguidores acérrimos de Donald Trump, como son los congresistas María Elvira Salazar, Carlos Antonio Giménez y Mario Díaz-Balart, que están tratando de impulsar ahora una ley para resolver eso.

-En este escenario geopolítico, ¿el periodismo es más necesario que nunca?

-El periodismo es absolutamente necesario. El periodismo de datos, de reflexión, de análisis y, sobre todo, el periodismo que nos ponga contextos, es fundamental. Estamos ante amenazas, como lo hablábamos, de manifestaciones populistas y estamos en declives de democracias en algunos países.