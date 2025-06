Lydia Espina, la consejera que deja las escuelinas como legado y a la que un único disgusto le costó el puesto

Dicen que el rostro es el espejo del alma. Y la cara de Lydia Espina era un poema el pasado viernes, en la última reunión que mantuvo con los sindicatos para tratar de frenar la movilización del pasado domingo en defensa de la enseñanza pública, que resultó ser histórica en participación al colapsar el centro de Oviedo con 20.000 personas –profesores, sobre todo, pero también técnicos, alumnos y familias– y que al final ha acabado por cobrarse su cabeza.

Su cara era un poema el viernes porque en cuestión de pocos días vio como saltaba por los aires, por sorpresa, su proyecto en la Consejería de Educación, cuyo mando asumió en julio de 2021 en sustitución de la que hasta entonces había sido su jefa, Carmen Suárez, quien acusaba cierto desgaste a mitad de aquella legislatura, marcada desde sus inicios por la pandemia. Como directora de Planificación y Estructuras Educativas hasta entonces, Espina (Villaviciosa, 1974) tenía experiencia en organizar las clases adaptadas a las medidas anticovid, y aunque le tocó lidiar al asumir el cargo con una de las olas más virulentas, salió indemne.

Así las cosas, pandemia superada, agotó la legislatura en –como ella misma se marcó como objetivo– recuperar el diálogo y la comunicación con los sindicatos. Estos, molestos sin ocultarlo con su antecesora, la recibieron con la mano tendida y no se lo pusieron difícil para empezar. Espina pudo presumir, por tanto, durante un tiempo de haber recobrado "el clima de convivencia" y retomar la "unidad de equipo". Todo por "mejorar la calidad del sistema educativo", esa que ahora, según los mismos sindicatos, está muy dañada y afectada, tras haber estado mucho tiempo sin ser atendidas sus reclamaciones.

Luna de miel con final

Cuándo y por qué se acabó la luna de miel entre la Consejera y las organizaciones es una incógnita, pero se puede situar a inicios de la presente legislatura. Lydia Espina fue una de las que todo el mundo tenía claro que seguiría en el cargo, después de no haber dado muchos quebraderos de cabeza en dos años –más bien ninguno– a Adrián Barbón y tenerle preparada, además, una buena alegría, como el proyecto en el que ella tanto empeño ha puesto de la red de escuelinas: la gratuidad hasta los 3 años en la escolarización en toda Asturias a cuenta del Principado. Ella y todo el consejo de gobierno ha presumido de ese logro.

Pero entre los profesionales de la enseñanza empezó a cundir en desde 2023 cierto malestar con Espina, al percibir que ésta parcheaba los problemas sin entrar en el fondo –la reducción de jornada se tomó después de un largo tira y afloja, protestas aisladas de sindicatos y alguna que otra huelga– y en sus comparecencias pintaba un mundo de color de rosa en la enseñanza pública.

Uno de los principales reproches de los docentes ha sido su falta de empatía, al considerar que la maliayesa –a mediados de abril se hizo con las riendas del PSOE de Villaviciosa– pronto se olvidó de la realidad de las aulas. Ella, que es maestra de Infantil y Primaria, y profesora de Inglés de Secundaria, y fue directora del colegio Montevil de Gijón. Ella, que fue docente interina durante 13 años y pasó por 17 centros...

Cuando en mayo lanzó otra iniciativa, la de ampliar el comedor a partir del próximo curso a junio y septiembre, a costa de una hora más de los alumnos en las aulas, sus antiguos compañeros dijeron basta ya. Lo que empezó con las habituales quejas de los sindicatos ha desembocado en una movilización sin precedentes, con seguimientos masivos de huelga y protestas en la calle. Esto ha forzado también la unión sindical, rota desde hacía años.

"Sin duda he cometido errores, como los comete cualquier ser humano. Pero también sé que nunca he tomado una decisión para agraviar ni despreciar a nadie", le ha dicho Espina a Barbón en su carta de dimisión, enviada cuando el Presidente está fuera de la región por un viaje personal. En pocos días todo ha saltado por los aires. El primer disgusto que Espina le ha dado a Barbón le ha costado el puesto. En parte, por culpa del propio Presidente, quien no hizo otra cosa que dar vitamina a la movilización al anunciar por sorpresa en la Junta que daba marcha atrás en la hora lectiva de más. La duda que queda –o quedaba y se ha despejado tras la dimisión de la Consejera– es si Barbón había informado o consultado a ésta antes.