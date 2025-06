Normalidad absoluta en la PAU, pese a la huelga educativa: más de 5.100 estudiantes empiezan la prueba de Lengua Castellana con "nervios" e "ilusión"

Esta información ha sido elaborada por: Sara Bernardo (Oviedo), Nico Martínez (Gijón), Noé Menéndez (Avilés), David Orihuela (Mieres), Julia Quince (Ribadesella) y Ana M. Serrano (Luarca)

Normalidad absoluta en la primera jornada de la PAU en Asturias, pese a la huelga educativa que tiene en pie de guerra a los profesores. Un total de 5.113 estudiantes (25 más que el curso pasado) empezaron esta tarde la prueba de acceso a la Universidad en diecisiete sedes con "nervios" y "ganas". Nervios por enfrentarse a tres días de exámenes que determinarán su futuro y ganas por "pasarlos ya", después de un año entero de estudio, y disfrutar por fin del verano.

De los 176 profesores de instituto que debían ocuparse de la PAU, solo una docente faltó a la cita. La maestra pidió acogerse a su derecho a la huelga y, tras recibir un correo del vicerrector de Estudiantes, Alfonso López Muñiz, cogió finalmente la baja laboral. “Quiero felicitar a todos los profesores de Secundaria que han apelado a la responsabilidad en un día tan importante para los alumnos, es una prueba nacional y jugarían en desventaja”, destacó Alfonso López pocos minutos después de comenzar el primero de los exámenes, el de Lengua Castellana y Literatura, que arrancó con la obra de teatro de José Sanchis Sinisterra "¡Ay, Carmela!".

Francisco Cuesta fue uno de los docentes que acudió a la PAU con la camiseta negra que están utilizando los docentes en la huelga regional. “Estoy de acuerdo con la reivindicación”, comentó. Si bien, a continuación añadió que “tenía claro que iba a estar en la PAU”. “Llevan todo el año trabajando para esto, así que nuestra obligación era estar con ellos”, remarcó. Los profesores de instituto representan el 60% de los tribunales de la prueba de acceso a la Universidad.

Por primera vez, el examen de Historia de España, una de las más temidas por los bachilleres, no se celebró el primer día, sino que abrirá la jornada de mañana a las 9.00 horas.

Oviedo

Un remanso de paz. En eso se convirtió la Universidad en estos frenéticos días de huelga en el resto de etapas educativas. Desde el campus del Milán, Alfonso López Muñiz, valoró el inicio de la nueva PAU en Asturias. "En la nueva EBAU entra el temario completo. A diferencia de la Selectividad que veníamos llevando desde la covid, que realmente solamente tenías que responder al 50% del temario en cuanto que había una opcionalidad. Yo personalmente creo que esto no va a ser tan significativo, pues los estudiantes son muy responsables, ya han estudiado mucho y, aunque el temario sea completo, el tipo de preguntas es más competencial y creativo y eso hará que las calificaciones se mantengan similares a años anteriores", manifestó.

Una de las aulas de la EPI de Gijón que acogió la PAU / Juan Plaza

Gijón

Tras una larga espera repleta de mañanas, tardes e incluso noches estudiando, cientos de estudiantes de Gijón y sus alrededores se dieron cita este martes en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Viesques. El nerviosismo de muchos fue notorio, pero también esa ilusión por superar un paso que resultará clave para su futuro. “Hay ganas de pasarlo ya. Es lo que llevamos estudiando todo el año”, expresó Mateo Vázquez, del IES Doña Jimena, unos minutos antes de que el profesor Francisco Cuesta, miembro del tribunal 8 de la PAU, comenzara a pronunciar los nombres y apellidos de los alumnos.

Los alumnos se dividieron entre los aularios Norte y Sur de la EPI, así como en el edificio polivalente del mismo campus. Allí se encontraban estudiantes del IES Víctor García de la Concha de Villaviciosa, entre otros centros. “Aquí fuera es donde más nervios estoy sintiendo”, afirmó Miguel de la Vega. No obstante, este joven tenía total confianza en que tanto él como sus compañeros iban a hacer un buen papel en la primera jornada de la PAU. También lo veía así su profesora de Lengua Castellana y Literatura, María del Pilar Solís, quien quiso acompañarles en esta jornada tan especial. “El nuevo modelo de examen es muy completo, pero también más complicado. Eso sí, ellos lo van a hacer bien porque han demostrado durante el curso que están preparados. Este es solo el remate y tienen que estar tranquilos”, reivindicó Solís.

Avilés

Nervios, muchos nervios. Eso es lo que más se repitió en el instituto número 5 de Avilés, donde cientos de avilesinos se midieron a “mi pesadilla durante el último mes”. “No he dormido nada en los últimos dos días, a ver si todo sale bien y se acaba esto”, comentó Sandra Jiménez, mientras daba el repaso final a sus apuntes, subrayados en su totalidad de amarillo fosforito. “Quiero hacer una ingeniería y necesito buena nota. Le he dicho a mi abuela que rece por mí, toda ayuda es poca”, confesó.

Lucia Álvarez, Andrea Blanco, María Menéndez y Alejandra Menéndez no podían estar quietas. Se juegan mucho en esta PAU. “Yo quiero hacer Medicina y hoy lo tengo que bordar. Estoy atacada”, reveló Álvarez, que no paró de revisar una tarjeta que tiene con varias de las claves para el examen de Lengua y Literatura. “Yo voy a hacer Enfermería, y no necesito que todo sean dieces, pero algo parecido sí. Estoy de los nervios”, reconoció Blanco.

Aunque no necesitan sacar una gran nota para cumplir con su objetivo, Adriana Collazo y Marta Suárez también sintieron ese nerviosismo previo a tener que sentarse en la mesa y encarar su examen. “Hemos estado estudiando todo este mes sin parar. Queremos hacer Química e Historia y con la nota media que tenemos ya nos sirve, solo necesitamos aprobar, pero aún así se pasa mal”, expusieron las estudiantes.

Marcos Fernández, Manel y Hugo Besteiro antes de entrar al primer examen de la PAU en Mieres / D. O.

Mieres

En la sede número 12, en el Campus de Mieres, se examinarán hasta el jueves un total de 171 estudiantes de los IES Valle de Aller, Turón, Bernaldo de Quirós, Batán, Sánchez Lastra, Santa Cristina de Lena y el colegio Sagrada Familia el Pilar. La primera jornada arrancó sin mayores incidencias y sin demasiados nervios. Los alumnos, divididos en dos aulas, se enfrentaron a los exámenes de Lengua y Literatura Española II y de Inglés. Para Marcos Fernández eran “los dos exámenes más fáciles”.

Este mierense reconoció haber pasado “dos semanas intensas” preparando la prueba de acceso a la Universidad pero llegada la hora, se enfrentó a los exámenes “sin nervios” y “convencido de que va a salir bien”. Después de estudiar el Bachillerato tecnológico, su intención es pasar los próximos años en el mismo campus en el que hizo la PAU cursando Ingeniería Civil. Junto a él, su amigo Manel, de pocas palabras, tampoco estaba nervioso y ya pensaba en las vacaciones “que compensarán estas semanas intensas”. Su objetivo es entrar en Ingeniería Informática. El grupo lo completó Hugo Besteiro, que considera la PAU “un trámite más” para acceder a los estudios de Ingeniería Eléctrica en Gijón. Ni los estudiantes ni los profesores encargados de la sede notaron influencia alguna de la huelga educativa.

Oriente

En el IES Avelina Cerra de Ribadesella, única sede del Oriente, se palparon nervios y ganas. En ella se examinaron 150 alumnos de los institutos de Cangas de Onís, Llanes, Infiesto, Parres y Ribadesella. "En diciembre cambió el modelo y empezó a ser más competencial, veremos a ver qué tal", señaló Inés Berbes. No obstante, los aspirantes recordaron que la PAU no es cosa de un único año de estudio, sino de muchos. "No hemos venido a jugar, hemos venido a ganar", dijo Santiago Suárez.

Un grupo de alumnos en la sede de Ribadesella / J. Q.

Algunos estudiantes llegaron a la prueba cargados de amuletos. "Velas, medallas, la familia, Covadonga...", señaló Nati Sampedro. "Yo llevo la biblia descargada en pdf", añadió divertido Andrés Laruelo. Por delante quedan tres jornadas de exámenes que serán decisivas para su futuro. "Yo quiero hacer química en Madrid así que tengo que sacar un trece", concretó Daniela Fuentes. La vista, no obstante, ya está puesta en la tarde del jueves y en el verano. "Tenemos ganas de quitarlo ya de en medio e ir a la playa y relajarnos", concluyó Marina Alonso.

Occidente

En Luarca, Elisa Rodríguez y Laura Antón se mostraron "nerviosas" pocos minutos antes de entrar en el pabellón deportivo donde se celebró la PAU. "Esto es muy intenso porque te juegas tu derecho a estudiar lo que te gusta", opinó la segunda. Tiene pensado cursar el grado de Derecho "por vocación" y esta vez, en la primera jornada de tres de exámenes "determinantes", le preocupaba el de Lengua Castellana. "No sabemos cómo será y eso siempre te genera incertidumbre porque igual tiene que ver con lo que haces en el instituto o igual no", añadió.

Su amiga y compañera de fatiga de jornada, Elisa Rodríguez, opinó que la prueba es algo injusta. ¿Por qué? "Porque creo que debería contar todo lo que haces durante el curso". En su caso, no necesita hacer la PAU para sus estudios (quiere ingresar en la academia del Cuerpo Nacional de Policía), pero "siempre está bien superarla". Cerca, Pedro Covo advertía sus nervios. "¡Son los del final!", exclamó a sus compañeros de clase.

Para Lys Pico lo importante era superar el nerviosismo y el miedo y concentrarse. "Ya tenemos ganas de que pase todo y del verano", destacó antes de entrar al examen. Para Paula Fernández lo que más pesó en esos momentos de tensión fue el recuerdo de sus profesores. "Nos dijeron que tuviéramos confianza en lo que hacíamos", recordó. Álvaro Fernández se mostró "intranquilo" mientras Iván Méndez apoyó a sus amigos en todo momento: "¡Ya queda poco!".

Jimena Aller

En Luarca, estaban llamados a examinarse de la PAU 119 alumnos, 63 del instituto Galileo Galilei de Navia, 50 del Carmen y Severo Ochoa de Luarca y seis del Luis Bousoño de Boal.

En el Occidente también hay sede para examinarse en Tapia y Cangas del Narcea. En ninguna de las tres hubo problemas por la huelga de los docentes de Secundaria.