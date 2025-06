"Los plazos para unificar las sedes judiciales en Llamaquique son frustrantes, hay que buscar una alternativa a ese plan"

Jesús María Chamorro González (Oviedo, 1964) estará al frente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) otros cinco años tras ser reelegido como único aspirante. Recibe en su despacho con vistas a la ovetense plaza de Porlier y a escasos metros del falso techo que se vino abajo de madrugada hace unas semanas, convertido ya en símbolo del deterioro de las dependencias judiciales de la región.

-Reelegido sin más candidatos. ¿Falta compromiso en la judicatura asturiana o estaba muy claro que seguiría en el cargo?

-Lo primero: afronto este mandato como todo lo que he hecho en mi vida, con pasión, por así decirlo. Con mucha ilusión y con fuerza, con ánimo, con ideas, con ganas de trabajar y con compromiso. Todo en mi vida ha sido siempre así. Soy una persona con mucha determinación y que lucha por conseguir los objetivos. Por muy duros que sean, por muy difíciles que se presenten y por muy lejanos que parezcan. Para mí es un honor recibir este segundo encargo por otros cinco años, más sabiendo que los cinco años anteriores estuvieron mediatizados por el covid y por algún conflicto que hubo en el ámbito de la Justicia. Si me he presentado es porque tengo un proyecto, así que ahora estoy contento. Respecto a por qué no ha habido más candidatos, habría que preguntárselo a los posibles candidatos, ¿no? Había posibilidades de que hubiera porque en Asturias hay muchos magistrados que cumplen los requisitos. No creo que haya desinterés, de hecho hay otras plazas a las que se han presentado hasta cinco personas. No obstante, esa respuesta no me corresponde a mí.

-Su elección se retrasó algunas semanas por el largo bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué le parece el acuerdo al que llegaron los partidos políticos?

-Lo cierto es que apenas estuve dos meses en funciones, a mí apenas me afectó, a diferencia de lo ocurrido con otros cargos. Respecto a la renovación, es siempre dificultoso llegar a un consenso por parte de las Cortes Generales, que son las que tienen la competencia para hacer esa renovación del Consejo. El sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial es el que ha querido el legislador. Hay y hubo otros procedimientos que pueden gustar más, pero el que tenemos es ese. Requiere de unas mayorías en el Congreso y en el Senado, que son mayorías que a día de hoy se han logrado y han propiciado esa renovación. La culpa del retraso o la causa, mejor dicho, la tienen los grupos parlamentarios de esas Cortes.

-¿Le gustaría un cambio en el sistema de elección?

-No me corresponde a mí, como presidente del TSJA no voy a responder a eso. Respeto lo que resuelve el legislador. Hay otras alternativas, ya he dicho, que pueden gustar más y yo pertenezco a una asociación (Asociación Profesional de la Magistratura) que patrocina otro sistema. Pero insisto en que, como presidente, respeto el sistema que hay. Lo que hace falta es que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo en tiempo y forma, que se respeten los tiempos, que se respeten el mérito y la excelencia de los candidatos. Deben respetarse esos criterios y no otros. Es importante trasladar a la ciudadanía una imagen de la Justicia como realmente es: independiente, neutral, imparcial, profesional, con miembros seleccionados de acuerdo a criterios de excelencia. Y también debe trasladarse a la ciudadanía que los jueces hacemos una labor, tenemos un compromiso con la sociedad, con las personas más vulnerables. Sirva como ejemplo Asturias: durante el año pasado entraron en los tribunales asturianos 161.000 asuntos. Eso supone, dando por hecho que en cada pleito hay dos partes, porque a veces hay más de dos, que casi 350.000 personas han acudido a la Justicia en Asturias. Más de un tercio de la población. Pero lo sorpresivo no es que hayan entrado 161.000 asuntos, sino que hemos resuelto 164.000. Los 158 jueces asturianos han sido capaces de resolver más asuntos de los que han entrado. Eso es gracias a esa labor, a esa tenacidad, a ese compromiso, a su sacrificio personal… Y eso contando con unos medios materiales y personales que son deficitarios.

-La Universidad acaba de presentar su proyecto para trasladar al Cristo sus facultades de Llamaquique, donde está previsto unificar todas las sedes judiciales de Oviedo. El plan habla de 102 millones y un plazo de seis años. ¿Mucho tiempo?

-Sobre el tema de infraestructuras, quien nos tiene que proveer los medios no es la Universidad, sino el Principado de Asturias. Con respecto a lo que la Universidad haga con su patrimonio o con sus expectativas o con sus proyectos, nada tengo que decir. Pero para que la Justicia ocupe las dependencias de Llamaquique, la Universidad debe desocupar antes lo que tiene ocupado. Viendo los plazos dados, es frustrante, ¿no? Según esos plazos, los edificios no estarán libres hasta 2031. Y, más allá de 2031, tendremos unos cuatro o cinco años, al menos, para acondicionar esos edificios para la Justicia. Eso es absolutamente insatisfactorio para la Justicia asturiana. Y, en particular, para la Justicia ovetense. Oviedo lleva con ocho sedes judiciales repartidas por toda la ciudad desde hace muchos años. Eso supone, sobre todo, un perjuicio para los ciudadanos y para los profesionales. No tanto para los jueces, sino para los ciudadanos y para los profesionales que acuden a los órganos judiciales. Por eso, con esos plazos, no veo otra que buscar una solución alternativa. Ni siquiera sirve una solución puente.

-¿Rechaza entonces el plan de traslado a Llamaquique con esos plazos?

-Hay que descartar Llamaquique si realmente estamos hablando de nueve o diez años, que se sumarían a los diez o quince que llevamos esperando. Necesitamos una unificación de sedes en Oviedo. Y ahora mismo ni siquiera está plasmado en un plan, porque hay un plan de infraestructuras aprobado por el Gobierno del Principado que no contempla Oviedo, es para el resto de Asturias. Un plan de 77 millones de euros que, por cierto, también tiene plazos de ejecución enormes.

-Se habla de 2037. Suena a broma.

-Desde luego, ese plan de infraestructuras es insatisfactorio desde el punto de vista de los plazos, no de su contenido. Aplaudo el esfuerzo del Principado porque por primera vez tenemos un plan de infraestructuras, que hemos demandado nosotros. Por eso, ahora hay un informe del Colegio de Arquitectos encargado por el propio Principado que señala deficiencias en prácticamente todas las sedes judiciales asturianas. Se logró aprobar ese plan, pero ese plan no contempla Oviedo, sino todo lo demás. E insisto en que ese plan tiene unos plazos de ejecución muy largos. Respecto a Oviedo, repito que no hay plan. Hay un anuncio hecho hace dos años por parte del Presidente del Principado que yo aplaudí y sigo aplaudiendo, para hacer la unificación en Llamaquique. Ese plan había logrado el consenso de todas las partes interesadas. Pero si se dilata en el tiempo se hace absolutamente insatisfactorio. Habrá que buscar otra solución a más corto plazo.

-¿Tiene esa solución?

-No me corresponde. Podría proponer alguna, pero eso lo haré ante quien lo tengo que hacer. Yo no gobierno.

-Cuando dice que todos los juzgados tienen deficiencias, ¿a qué se refiere? ¿Goteras, falta de material?

-A eso también. Pero los informes lo que dicen es que los espacios están mal distribuidos. Hay una insuficiencia de espacios en muchos sitios. Cangas de Onís, Pola de Lena y Pravia son los más necesitados. Además, en muchos casos hay barreras arquitectónicas. En otros, hay una absoluta imposibilidad de neutralizar la confrontación visual entre víctimas y posibles autores de los hechos que se van a juzgar. Avilés también tiene un problema de falta de espacio. Hay proyectos para todo, pero esperar por ellos hasta 2037 es demasiado. Esto se va a agravar con la nueva oficina judicial, una única oficina para todos los órganos judiciales, que requiere espacios comunes.

-Otro problema es la constante suspensión de juicios por fallos en tecnologías como las videoconferencias. ¿Tanto cuesta solucionarlo?

-En ocasiones, el proceso de digitalización está ralentizando el ejercicio de la función judicial y, por tanto, está afectando a los ciudadanos. Porque hay suspensiones de juicios, porque el juez en su casa no puede acceder al expediente digital, porque no puede firmar en su despacho o donde esté... No estamos ante las crisis prolongadas e intensas que tuvimos hace tiempo, pero sufrimos con cierta frecuencia caídas del sistema, lo que requiere de una inversión por parte del Principado. Hay que proporcionar a los jueces sistemas telemáticos, sistemas digitales seguros y certeros. Que se logre realmente que el proceso de digitalización sirva para que la Justicia tenga unos medios adecuados. A pesar de esas carencias, la Justicia asturiana ha logrado resolver esos 164.000 asuntos a los que me he referido, un 44% más que en el año 2023.

-¿Le gusta el nuevo sistema de acceso a la judicatura impulsado por el Gobierno? Se dice que pretende acabar con las “élites” y la “endogamia”.

-El actual sistema de acceso a la carrera judicial garantiza la excelencia, el mérito y la capacidad de los jueces. Es un sistema basado en la publicidad, en la libre concurrencia, en la transparencia… donde los tribunales tienen personas ajenas a la carrera judicial. Hay jueces, pero también hay catedráticos, profesores universitarios, abogados, abogados del Estado, fiscales… Cualquiera puede ir a ver cómo se celebra un examen de Judicatura y escuchar al opositor. No son pruebas basadas en la memoria, al contrario de lo que se dice. La presidenta del Tribunal Supremo ha destacado en su último discurso sobre el tema que los padres del 37% de los jueces no tienen estudios universitarios. Y siete de cada diez no pertenecen a profesiones jurídicas. Así que no hay endogamia en la carrera judicial. Además, entre los nuevos jueces, una abrumadora mayoría son mujeres. Es decir, poniendo encima de la mesa todos estos elementos (méritos, capacidad, excelencia, publicidad, libre concurrencia, aspirantes, estratificación social real y cierta de los jueces) no se justifica un cambio del modelo de acceso a la carrera judicial.

-O sea, que no le gusta el cambio.

-No entiendo que sea necesario.

-En el candelero también está la llamada Ley de Eficiencia Judicial. Hay quejas porque los juzgados de violencia de género van a asumir todos los delitos de índole sexual. ¿Es viable?

-Efectivamente, en octubre todos los delitos contra la libertad sexual irán a los juzgados de violencia de género. Los datos de 2023/24 indican que en Asturias ha habido unos 9.500 asuntos de violencia de género y unos 1.500 de violencia sexual. Todos van a ir ahora a los mismos órganos judiciales. Por eso, abogamos por “comarcalizar” los asuntos de violencia de género. ¿Qué supondría esto? Ahora mismo, en Asturias hay juzgados de violencia exclusivos y excluyentes, solo con asuntos de violencia de género, en Oviedo y en Gijón. Y el resto de los partidos judiciales tienen un juzgado, de los varios que hay, dedicados a la violencia de manera exclusiva, pero no excluyente, conocen de más cosas. Nosotros lo que queremos es que los juzgados de violencia conozcan de manera exclusiva y excluyente. Esto de la “comarcalización” está bastante avanzado ya en Gijón.

-¿Qué se va a hacer en Gijón?

-En Gijón lo que habrá son dos jueces, o bien dos juzgados, sumando una plaza más a la que ya existe, que conocerán de manera exclusiva y excluyente de la violencia de género de Gijón y del Oriente asturiano. El segundo juzgado de violencia de género de Gijón va a ser una realidad. Pero con una extensión de la jurisdicción más allá de Gijón, hacia el Oriente. Incluirá a Siero, Piloña, Cangas de Onís, Llanes y Villaviciosa. Esto se puede llevar al resto de Asturias, aunque aún es pronto. Ahora bien, ha de hacerse con el consenso de todos los que tengan que decir algo al respecto.

-El colapso también afecta a los grupos encargados de los informes psicosociales. El Principado prometió hace tiempo solucionar este problema. ¿Ha cumplido?

-Se han ampliado plazas. Ahora mismo estamos en una situación de adaptación. Ha habido un periodo largo en el que los jueces decidieron no pedir esos informes ante la tardanza en su emisión. Son procedimientos que afectan a personas vulnerables, a familia, a menores, a adolescentes, etcétera. Ahora habrá que ver si la implementación de nuevos medios en esos equipos psicosociales permite avanzar. Hay que tratar de devolver la confianza a los jueces.

-Hace unas semanas, firmó en Palma de Mallorca, junto a otros presidentes de tribunales superiores, un manifiesto en el que se pedía “respeto” para el poder judicial. ¿Se sienten atacados por los políticos?

-En cualquier sistema constitucional, en cualquier sistema democrático de Occidente, tiene que haber una separación de poderes, tiene que haber un respeto entre los poderes. El Poder Judicial muestra día a día de manera clara y nítida ese respeto al resto de los poderes, incluso a veces ante proyectos de ley que no nos gustan, como jueces, no como Poder Judicial. Y eso debe ser recíproco. No voy a responder de manera clara y nítida a la pregunta de si hay esa invasión de otros poderes. Si uno lee los periódicos se da cuenta de que los jueces están todos los días en las noticias. Y eso no es bueno, ni para los jueces, ni para el sistema, ni para los ciudadanos. Hay que confiar en los jueces, que en España son independientes y solo tienen un norte: interpretar y aplicar la ley de manera absolutamente aséptica, neutral e imparcial. Lo hemos hecho siempre, a veces, en circunstancias difíciles. Ejercí la jurisdicción en el País Vasco durante muchos años y no fue fácil. Lo que pediría es confianza en el poder judicial por parte de la ciudadanía y de los otros poderes. Pido confianza en el sistema, un respeto al ejercicio de la función jurisdiccional.

-¿Qué le parece que desde el estrado del Congreso de los Diputados se cite con nombre y apellidos a jueces?

-No voy a contestar a esa pregunta en concreto. Insisto en que lo necesario es un respeto institucional y un respeto a los poderes del Estado en el ejercicio legítimo de sus funciones y eso redundará en beneficio de todos, especialmente, de la ciudadanía.

-Todo hace indicar que el Constitucional avalará la Ley de Amnistía. ¿Lo comparte?

-No tengo opinión porque no la debo tener. Jesús Chamorro la tiene, pero como presidente del TSJA, no. Respeto a todos los órganos judiciales, a todos los órganos constitucionales, al Tribunal Constitucional también, recordando que no es un órgano judicial. Dicho esto, me sorprende que se conozca el contenido de una ponencia antes siquiera de que se delibere. Habrá que ver qué pone la sentencia y los votos particulares, si es que los hay. Por otro lado, no es bueno trasladar a la ciudadanía una sensación de que existen bloques en un órgano judicial, de que las decisiones no se toman de una manera mayoritaria, de forma unánime. Como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, poco más tengo que decir.

-¿Es una anomalía que un fiscal general del Estado siga en el cargo pese a estar imputado?

-La Fiscalía tiene que moverse, sobre todo sus mandos de gobierno, conforme a los mandatos constitucionales. No parece lo mejor que un fiscal general del Estado o un responsable de la Fiscalía esté investigado.

-¿Cómo es su relación con la Fiscalía asturiana, sometida ahora a constantes cambios?

-Con la Fiscalía tenemos una relación muy fluida, somos carreras hermanas. Tenemos una relación muy, muy cordial, cada parte en el ejercicio de su función, por supuesto. Como presidente del Tribunal Superior de Justicia mantengo una muy buena relación con Esther (Fernández), que fue la fiscal superior que coincidió conmigo más tiempo. Y también con su sustituta, María Eugenia (Prendes), con la que coincidí menos tiempo porque estuvo unos meses. Espero que se nombre cuanto antes al nuevo fiscal superior para devolverle una normalidad institucional a la Fiscalía. Tantos cambios no son buenos.

-¿Y con el Legislativo y el Ejecutivo asturianos?

-Con el Poder Legislativo, con la Junta General, tenemos menos relación porque el Principado prácticamente carece de competencias en el ámbito de la Justicia desde el punto de vista legislativo. En todo caso, mantengo una relación fluida con el presidente de la Junta (Juan Cofiño) y acudo siempre que puedo a los actos que organiza. Y, por ejemplo, para que los jueces puedan acudir a la biblioteca de la Junta, hay una relación fluida. Respecto al Gobierno regional, lo mismo que con su presidente, tenemos una relación institucional muy correcta, muy adecuada. El Gobierno Regional sí que tiene competencias en materia de medios, tanto materiales como personales. Mi obligación como presidente es demandar esos medios.

-¿Qué se puede hacer para que la Justicia no sea tan lenta?

-Decía Cicerón que, cuando hay muchas normas, al final todo se convierte un poco en injusticia. Pero, según nuestros estudios, en Asturias tenemos unas tasas de resolución absolutamente satisfactorias. Resolver un proceso judicial no es escuchar a una parte, escuchar a la otra y dictar sentencia. Eso que hacía el pretor en el foro de Roma no es el Derecho de un Estado democrático actual. En un Estado democrático, en un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales se basan en el Derecho. Es una justicia jurídica, normativa, no es una justicia justiciera, por así decirlo. Eso requiere garantía, requiere tiempos y requiere plazos. Las partes tienen que colaborar para que la justicia sea rápida y los jueces también, por supuesto. Quizás nosotros tengamos la principal responsabilidad en esta cuestión. El proceso debe tramitarse con rapidez. Por tanto, las oficinas judiciales deben tener personal cualificado. Y en Asturias, lo hay.

-Antonio Lorenzo, nuevo presidente de la Audiencia Provincial. ¿Contento?

-Muy satisfecho de que por fin haya un presidente de la Audiencia. Había cinco candidatos magníficos, no era fácil elegir. Como decía un amigo mío, esto es un ejército de coroneles y, a veces, nombrar al general entre coroneles es complicado. Estoy contento, sí. A Lorenzo le ofrezco mi lealtad, mi colaboración y mi cooperación en la labor que tiene por delante. Le doy mi enhorabuena.

-Y el fiscal Alejandro Cabaleiro, nuevo integrante de las sala de lo civil penal del TSJA.

-El Consejo se ha decidido por Cavaleiro y me parece otro acierto. Cavaleiro trabajará conmigo aquí codo a codo en la Sala Civil Penal que presido como presidente del Tribunal.

-Al margen de las sedes judiciales, ¿cuál es su principal objetivo para estos cinco años?

-El objetivo fundamental es alentar a los jueces a que sigan con su compromiso de defender la independencia judicial y de representar al Poder Judicial institucionalmente.